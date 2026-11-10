Chuvas atingem 18 estados nas 5 regiões; saiba o que esperar para os próximos dias

Nos próximos dias as chuvas ainda farão parte do dia do brasileiro, apesar da presença do sol, nuvens carregadas provocam chuvas em 18 estados espalhadas pelas 5 regiões do Brasil.

A semana começou com tempo estável em boa parte do Centro-Sul do Brasil, enquanto as instabilidades mais intensas se concentraram em áreas do MATOPIBA e do Amazonas. Por outro lado, a influência de uma massa de ar frio dificulta a formação de nebulosidade e mantém o tempo firme no Centro-Sul. Nos próximos dias, a tendência é de mudança com o aumento da umidade e o retorno gradual das chuvas, afetando 18 estados brasileiros.

Chuvas retornam ao Centro-Sul do Brasil

Na tarde desta terça-feira (10), o modelo ECMWF aponta tempo firme sobre os estados do Sul e parte do Centro-Oeste, com exceção de Goiás, enquanto o Sudeste apresenta nebulosidade e chuvas concentradas nas proximidades da divisa com a Bahia. Nas regiões Norte e Nordeste, há previsões de pancadas isoladas no MATOPIBA, importante área produtora do país.

Presença de água precipitável na atmosfera, destaque para o Centro-Norte do país nesta quarta (11), figura a direita. A figura a esquerda mostra as chances de chuva também para a quarta (11).

Ao longo da quarta-feira (11), observa-se maior intensidade dos ventos no transporte de umidade para o Centro-Sul. O vapor d'água concentrado no oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí é direcionado em direção ao interior do Centro-Oeste brasileiro.

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Com isso, a previsão indica um aumento de nuvens carregadas em diversos pontos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, enquanto as instabilidades persistem em Goiás, sobretudo na porção sul do estado. O modelo ECMWF também aponta riscos de chuvas intensas e temporais isolados em áreas do Tocantins e do Amazonas.

Quinta-feira traz temporais e aumento da instabilidade

Na quinta-feira (12), as chuvas retornam de forma mais abrangente ao Sudeste e ao Sul do Brasil, superando as características pontuais do dia anterior. As precipitações ocorrem de forma generalizada e ganham força em municípios das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Previsão de chuvas e da presença de nuvens no decorrer desta quinta-feira (12).

Os alertas para temporais cobrem uma área mais ampla, incluindo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas e Pará. Esse cenário de instabilidade geral é impulsionado pelo aquecimento que ocorre durante o dia e pelo elevado teor de umidade na atmosfera.

Entre o final da noite de quinta-feira (12) e o decorrer de sexta-feira (13), uma área de baixa pressão atmosférica se forma no oceano Atlântico, influenciando diretamente o tempo no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Este mapa mostra as áreas com potencial para temporais na tarde de quinta-feira (12).

O sistema atua atraindo umidade para o seu centro. Com isso, o vapor de água que alimentava o Sul do Brasil e partes de Mato Grosso do Sul e do oeste de São Paulo passa a ser redirecionado para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e porção sul e sudoeste da Bahia.

Sexta-feira e sábado sob influência de baixa pressão

A sexta-feira (13) será marcada por tempo encoberto, riscos de chuvas fortes e temporais na faixa que se estende desde Rondônia até o norte do Espírito Santo. O volume previsto para o leste do Paraná e de Santa Catarina tende a ser menor, com pancadas fracas e isoladas.

Chuvas estão previstas para áreas do Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil. Além de uma baixa pressão no Atlâtico, que tenta organizar essa faixa de precipitação.

No sábado (14), o sistema de baixa pressão continua ditando o ritmo atmosférico, organizando a convergencia de ventos e de umidade que afeta o Espírito Santo, o norte de Minas Gerais, a Bahia, o Tocantins, o Pará e o Mato Grosso. Os avisos meteorológicos permanecem ativos para essas áreas, uma vez que as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.