Chuvas atingem todas as regiões do Brasil com volumes de até 100 mm; confira a previsão

Nesta semana, todas as regiões do Brasil devem registrar precipitações. A presença de umidade decorrente da circulação atmosférica favorece a ocorrência de instabilidades e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas sobre o país.

Em diversos municípios espalhados pelas cinco regiões do Brasil, a previsão indica que os volumes de chuva se aproximarão dos 100 mm, podendo superar essa marca em pontos isolados, o que eleva o potencial para transtornos à população. Confira os detalhes da previsão do tempo para esta semana, a partir desta terça-feira (10).

Terça-feira: temporais se concentram no Norte e Nordeste

Após um final de semana marcado por temporais e grandes volumes pluviométricos, esta terça-feira (10) registra uma melhora nas condições do tempo em áreas da Região Sul, em parte do Sudeste e no Centro-Oeste.

Mapa mostra as chances de chuva na tarde desta terça-feira (10). Atenção para áreas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Por outro lado, pancadas de chuva com intensidade entre fraca e moderada atingem o litoral paulista, fluminense e capixaba. Em Minas Gerais, há ocorrências no Triângulo Mineiro e no leste do estado. Em Goiás, o modelo ECMWF aponta chances de chuva forte no interior goiano.

A circulação atmosférica injeta ar úmido no interior da Bahia, especialmente entre o oeste e o sul do estado, elevando o risco de temporais. Outras áreas do Nordeste também registram pancadas, como o litoral leste da região.

Chuvas mostram pontos de forte intensidade sobre 3 regiões do Brasil: Norte e Nordeste são destaques.

No Tocantins, no Pará e no Amazonas, a umidade disponível estimula o desenvolvimento de nuvens carregadas. Há risco de temporais nesta terça (10) na faixa central tocantinense e amazonense, além de pontos do leste e sul paraense.

Quarta-feira: chuvas retornam ao CO

Na quarta-feira (11), o cenário ganha novas características. Nas regiões Sul e Sudeste, o dia terá muita nebulosidade e pancadas isoladas. No Nordeste, o sol predomina em boa parte da área, com as chuvas mais fortes concentradas no sul e oeste baiano.

Do Tocantins aos demais estados da Região Norte com exceção de Amapá e Roraima, são esperadas precipitações moderadas a intensas.

Chuvas fortes retornam ao Centro-Oeste do Brasil, enquanto que Sul, Sudeste e Nordeste terão tempo parcialmente nublado.

No Centro-Oeste, o tempo muda com a chegada de umidade do quadrante norte. O aumento da água precipitável eleva o risco de tempestades nos três estados da região, com destaque para Mato Grosso do Sul, onde os temporais têm maior potencial para transtornos.

Quinta-feira: 8 estados em alerta para temporais

A atuação de uma alta pressão no Atlântico empurra a umidade do oceano para o continente, saturando a atmosfera e impulsionando a formação de novas nuvens.

Mapa de densidade de raios que mostra áreas com maior potencial de tempestades na quinta-feira (12).

Nesta quinta-feira (12), São Paulo e Minas Gerais ficam em alerta para tempestades no período da tarde, acompanhadas de descargas elétricas e volumes expressivos. No Centro-Oeste, todos os estados registram risco de tempestade, com foco no noroeste de Mato Grosso do Sul, no interior de Goiás e no oeste e sul de Mato Grosso.

Na Região Norte, a instabilidade se intensifica. Acre, Rondônia e Amazonas entram em atenção devido ao desenvolvimento de nuvens convectivas.

No Sul, a chuva ganha abrangência com fraca a moderada intensidade, enquanto a divisa entre Paraná e São Paulo pode registrar pancadas fortes com trovoadas. O calor e o tempo firme predominam no Nordeste.

Sexta-feira: tempo instável predomina no SE, CO e N

Nesta sexta-feira (13), o Sul do Brasil terá o retorno do sol, exceção do leste gaúcho, catarinense e paranaense, onde há previsão de chuva fraca. Situação semelhante ocorre no Nordeste, com tempo seco e chuvas restritas à costa da Bahia.

Precipitação e presença de nuvens prevista para a tarde de sexta-feira (13).

Em contrapartida, a faixa entre o oeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo apresenta chuvas espalhadas. Rondônia e Goiás registram precipitação intensa, enquanto as demais áreas alternam intensidade fraca e moderada.

Acumulados superam os 100 mm

Em relação aos acumulados da semana, a Região Sul não terá volumes expressivos, embora o leste do Paraná possa superar os 60 mm.

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No Sudeste, as chuvas ocorrem de maneira generalizada, com destaque para o noroeste de Minas Gerais, onde o volume pode ultrapassar 105 mm. Nos demais estados da região, os totais variam de 10 mm a 55 mm no Espírito Santo, e chegam a 40 mm em São Paulo e Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste e no Norte, os volumes são equiparados. Em Goiás, próximo à divisa com Minas Gerais, a precipitação varia de 90 mm a 110 mm, enquanto no restante do estado alcança 66 mm. Na Região Norte, o Acre concentra o maior volume, com previsão de até 60 mm.

Mapa de precipitação acumulada entre terça (10) e sexta-feira (13).

Por fim, no Nordeste, a maior parte permanece seca, exceto o litoral sul da Bahia, que acumula mais de 100 mm, e o oeste baiano, com variações de 20 mm a 50 mm.