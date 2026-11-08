Ar frio avança e derruba as temperaturas no Centro-Sul que podem ficar abaixo dos 0°C

Intensa massa de ar frio já atua no Sul e em parte da Região Sudeste, mantendo o seu avanço e baixando mais as temperaturas no início desta semana. As mínimas atingem patamares de inverno e localidades mais elevadas podem registrar temperaturas abaixo de 0°C.

A formação e a atuação de uma frente fria no Centro-Sul do Brasil provocou chuvas intensas e tempestades severas que causaram destruição em cidades da Região Sul. Com o avanço do sistema frontal pelo Sudeste e em direção ao Nordeste, uma massa de ar frio favorece o tempo mais estável e sem risco de eventos extremos de chuvas em boa parte do Centro-Sul.

Além do alívio no risco de chuvas intensas e de tempestades, o sistema proporciona frio atípico com temperaturas que pode atingir valores abaixo dos 0°C no Sul do Brasil e máximas abaixo dos 20°C em boa parte do Sudeste.

Segunda-feira: temperaturas mais baixas são registradas no início da semana

A massa de ar frio avança mais ao longo da noite deste domingo (8) e na madrugada da segunda-feira (9), mantendo o tempo firme em toda a Região Sul e contribuindo para o transporte de umidade para o leste do Sudeste, com impactos no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro.

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Na Região Sul, as mínimas ocorrem entre o fim da madrugada e o início da manhã, com temperaturas de 10°C na região Central, Campanha e sul do Rio Grande do Sul, com 13°C no Sudeste, região de Porto Alegre, no oeste e Missões do território gaúcho. No norte, as mínimas ficam em 11°C e na região da Serra as temperaturas variam de 5 a 7°C. Nas regiões mais elevadas, os modelos de previsão tendem a subestimar o frio em 3 a 4°C. Assim, a expectativa é de que as mínimas possam chegar até 1°C.

Temperaturas mínimas para a segunda-feira, 9 de novembro.

Em Santa Catarina, as temperaturas mais baixas ocorrem no Planalto e Serra, variando de 3 a 8°C, com possibilidade de -1°C nas localidades mais elevadas. No restante do estado, as mínimas variam de 11 a 18°C, com temperaturas mais elevadas somente em parte do litoral norte. Em Florianópolis, a previsão é de 14°C.

No Paraná, as temperaturas mínimas variam de 8 a 17°C, com a maior parte do estado variando de 10 a 15°C, com temperaturas mais elevadas somente para a porção noroeste. Em Curitiba, a previsão é de mínima de 10°C.

Na Região Sudeste, as mínimas ocorrem no fim da noite, devido ao avanço da massa de ar frio, com uma diferença de no máximo 1°C em relação ao início da manhã. Em São Paulo, os termômetros variam de 12 a 18°C, com maiores valores no norte e oeste e mais baixos no leste e nas localidades próximas do sul de Minas Gerais. Na capital, a previsão é de 14°C.

Temperaturas mínimas para a segunda-feira, 9 de novembro.

No Rio de Janeiro, o frio na região serrana pode variar de 10 a 14°C. Já na capital, a previsão é de 18 a 20°C. Nas eras mais elevadas que compreende o extremo oeste fluminense, próximo de Minas Gerais e de São Paulo, as mínimas podem atingir valores de 5°C.

Temperaturas máxima para a segunda-feira, 9 de novembro.

Em Minas Gerais, a massa de ar frio afeta mais o centro e sul do estados, mínimas de 9°C a 15°C, com temperaturas mais baixas no sul. Em Belo Horizonte, a previsão é de 14°C.

Terça-feira: o frio atípico continua no Sul e no Sudeste do Brasil

Na terça-feira (10), a massa de ar frio se desloca para o oceano, aumentando o transporte de umidade para o Sudeste e diminuindo o potencial de frio no Sul, mas com aumento de apenas 1 a 2°C nas temperaturas mínimas, dando continuidade ao frio atípico.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas mínimas variam de 7 a 17°C, sendo mais elevadas no sul, sudeste e no noroeste do estado. Na Região da Serra, há possibilidade de valores em torno dos 3°C. Em Porto Alegre, a previsão é de 15°C.

Temperaturas mínimas para a terça-feira, 10 de novembro.

Em Santa Catarina, as temperaturas variam de 7 a 19°C, com frio mais intenso de até 3 a 5°C no Planalto e região da Serra, e mais elevada no litoral norte. Em Florianópolis, a previsão é de 15°C.

No Paraná, há pouca variação das temperaturas mínimas. Há até o aumento da abrangência do frio, com variação de 8 a 15°C, e temperaturas mais elevadas no noroeste e oeste do estado. No Norte, há previsão de 13°C das mínimas, enquanto que em Curitiba, os termômetros devem marcar 10°C.

Anomalia de temperatura referente à temperatura mínima da terça-feira, 10 de novembro. O frio atípico pode chegar 7°C abaixo da média observada em novembro.

No Sudeste, o frio ganha intensidade tanto na redução de até 1°C, quando no aumento da áreas de temperaturas mais baixas. Em São Paulo, a variação é de 11 a 18°C, com 13°C sendo previsto para a capital. No Rio de Janeiro, na região serrana, as temperaturas mínimas variam de 8 a 13°C, e na capital de 17 a 19°C. Em Minas Gerais, as temperaturas mínimas variam de 9 a 16°C, com 15°C previsto para Belo Horizonte.