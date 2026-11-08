Fotógrafo brasileiro conquista prêmio internacional com imagem da Chapada dos Veadeiros
Fotografia que reúne a Via Láctea e flores típicas do Cerrado venceu competição internacional com mais de 14 mil inscrições, destacando a biodiversidade brasileira e a importância da conservação ambiental.
Uma fotografia registrada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, conquistou o Grande Prêmio Global da 17ª edição do Greenstorm Photography Festival, competição internacional dedicada à fotografia de natureza. A imagem, produzida pelo fotógrafo e geógrafo brasileiro Márcio Cabral, de Brasília, foi selecionada entre 14.513 trabalhos inscritos por participantes de 177 países.
Intitulada Pandora, a fotografia apresenta um arco da Via Láctea sobre um campo de flores sempre-vivas, popularmente conhecidas como chuveirinhos. O efeito luminoso das plantas, combinado com o céu estrelado, cria uma paisagem que remete ao universo fictício do filme Avatar, dirigido por James Cameron, inspiração para o nome da obra.
Pela conquista, o fotógrafo recebeu um prêmio de US$ 10 mil. O reconhecimento internacional também deu visibilidade ao Cerrado, bioma brasileiro que abriga grande diversidade de espécies e desempenha papel fundamental na manutenção dos recursos hídricos do país.
Fotografia exigiu quase uma década de dedicação
O projeto que resultou na imagem premiada começou em 2014, quando Márcio passou a combinar registros de paisagens naturais com técnicas de astrofotografia. O objetivo era fotografar a vegetação do Cerrado durante a noite, preservando os detalhes das plantas e a nitidez das estrelas.
Após sucessivos testes de iluminação e composição, o registro definitivo foi realizado em 2023, quase dez anos depois das primeiras experiências. A fotografia reúne nove imagens sequenciais, organizadas em um panorama de 180 graus que destaca a dimensão do céu noturno.
Em entrevista à Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Geografia, o fotógrafo explicou que escolheu os chuveirinhos pela estrutura singular das flores. A combinação entre vegetação e Via Láctea tornou-se o elemento central da composição.
Prêmio internacional destaca paisagens naturais
O Greenstorm Photography Festival reúne fotógrafos de diferentes países e tem como foco a valorização das paisagens naturais. As imagens são avaliadas por um júri especializado, considerando aspectos artísticos e sua relação com a conservação ambiental.
Além do reconhecimento artístico, o fotógrafo utiliza suas imagens para incentivar o interesse pela natureza. Em declaração à UnB, resumiu sua perspectiva sobre a conservação ambiental: "Ninguém protege o que não conhece".
Imagem reforça importância da conservação do Cerrado
Ao compartilhar a fotografia nas redes sociais, Márcio também chamou atenção para os serviços ambientais prestados pelo Cerrado, especialmente sua contribuição para o abastecimento de água, a produção de alimentos e a geração de energia.
O fotógrafo alertou ainda para a retração hídrica observada em bacias da região, destacando a necessidade de proteger os ecossistemas e os recursos naturais associados ao bioma.
A premiação demonstra como a fotografia de natureza pode contribuir para ampliar o conhecimento sobre paisagens brasileiras. Ao unir ciência, técnica e expressão artística, Pandora apresenta uma perspectiva do Cerrado e incentiva reflexões sobre sua preservação.
Referência da notícia
Fotógrafo brasileiro vence prêmio mundial com imagem do Cerrado. (2026). Diário do Centro do Mundo.