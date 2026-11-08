Fotógrafo brasileiro conquista prêmio internacional com imagem da Chapada dos Veadeiros

Fotografia que reúne a Via Láctea e flores típicas do Cerrado venceu competição internacional com mais de 14 mil inscrições, destacando a biodiversidade brasileira e a importância da conservação ambiental.

A foto "Pandora", premiada globalmente, exibe a Via Láctea sobre os luminosos chuveirinhos na Chapada dos Veadeiros. Crédito: Márcio Cabral

Uma fotografia registrada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, conquistou o Grande Prêmio Global da 17ª edição do Greenstorm Photography Festival, competição internacional dedicada à fotografia de natureza. A imagem, produzida pelo fotógrafo e geógrafo brasileiro Márcio Cabral, de Brasília, foi selecionada entre 14.513 trabalhos inscritos por participantes de 177 países.

Intitulada Pandora, a fotografia apresenta um arco da Via Láctea sobre um campo de flores sempre-vivas, popularmente conhecidas como chuveirinhos. O efeito luminoso das plantas, combinado com o céu estrelado, cria uma paisagem que remete ao universo fictício do filme Avatar, dirigido por James Cameron, inspiração para o nome da obra.

Pela conquista, o fotógrafo recebeu um prêmio de US$ 10 mil. O reconhecimento internacional também deu visibilidade ao Cerrado, bioma brasileiro que abriga grande diversidade de espécies e desempenha papel fundamental na manutenção dos recursos hídricos do país.

Fotografia exigiu quase uma década de dedicação

O projeto que resultou na imagem premiada começou em 2014, quando Márcio passou a combinar registros de paisagens naturais com técnicas de astrofotografia. O objetivo era fotografar a vegetação do Cerrado durante a noite, preservando os detalhes das plantas e a nitidez das estrelas.

Há mais de dez anos, Márcio Cabral se dedica a fotografar as belezas do Cerrado. Crédito: Márcio Cabral

Após sucessivos testes de iluminação e composição, o registro definitivo foi realizado em 2023, quase dez anos depois das primeiras experiências. A fotografia reúne nove imagens sequenciais, organizadas em um panorama de 180 graus que destaca a dimensão do céu noturno.

Em entrevista à Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Geografia, o fotógrafo explicou que escolheu os chuveirinhos pela estrutura singular das flores. A combinação entre vegetação e Via Láctea tornou-se o elemento central da composição.

Prêmio internacional destaca paisagens naturais

O Greenstorm Photography Festival reúne fotógrafos de diferentes países e tem como foco a valorização das paisagens naturais. As imagens são avaliadas por um júri especializado, considerando aspectos artísticos e sua relação com a conservação ambiental.

Em entrevista ao site Foto Explorer, Márcio destacou a importância de apresentar o Cerrado a um público internacional. A projeção da fotografia durante a premiação representou uma oportunidade de divulgar as características naturais do bioma brasileiro.

Além do reconhecimento artístico, o fotógrafo utiliza suas imagens para incentivar o interesse pela natureza. Em declaração à UnB, resumiu sua perspectiva sobre a conservação ambiental: "Ninguém protege o que não conhece".

Imagem reforça importância da conservação do Cerrado

Ao compartilhar a fotografia nas redes sociais, Márcio também chamou atenção para os serviços ambientais prestados pelo Cerrado, especialmente sua contribuição para o abastecimento de água, a produção de alimentos e a geração de energia.

O fotógrafo alertou ainda para a retração hídrica observada em bacias da região, destacando a necessidade de proteger os ecossistemas e os recursos naturais associados ao bioma.

A premiação demonstra como a fotografia de natureza pode contribuir para ampliar o conhecimento sobre paisagens brasileiras. Ao unir ciência, técnica e expressão artística, Pandora apresenta uma perspectiva do Cerrado e incentiva reflexões sobre sua preservação.