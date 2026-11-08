    Trigo no RS: tempo firme deve acelerar trabalho no campo e salvar qualidade dos grãos

    Com pouco mais da metade do trigo colhido no Rio Grande do Sul, a redução da chuva entre domingo e quarta pode ampliar os trabalhos no campo, enquanto diferenças regionais e qualidade dos grãos exigem atenção local.

    Trigo com 53% da área colhida no RS; tempo firme pode ampliar trabalhos no campo.
    Trigo com 53% da área colhida no RS; tempo firme pode ampliar trabalhos no campo.

    A previsão indica tempo predominantemente firme entre domingo (8) e quarta-feira (11) no Rio Grande do Sul, abrindo uma janela para a colheita do trigo e o plantio da soja. Em Ijuí, Passo Fundo e Santa Maria, o benefício dependerá das condições de cada lavoura. O trigo tinha 53% da área estadual colhida em 5 de novembro.

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    Antes dessa melhora, a chuva ainda pode interromper trabalhos na metade norte gaúcha até sábado (7). Depois, a redução das precipitações tende a facilitar a secagem dos grãos e o acesso das máquinas, desde que o solo recupere capacidade de sustentação. A oportunidade é retirar o cereal maduro do campo e liberar áreas para a safra de verão.

    Chuva no norte até sábado, seguida de quatro dias mais firmes

    Entre sexta-feira (6) e sábado (7), a instabilidade permanece mais concentrada na metade norte do estado. Áreas produtoras de Erechim, Passo Fundo e Frederico Westphalen exigem acompanhamento das pancadas antes de organizar a entrada das colheitadeiras. Nas demais regiões, a previsão estadual indica predomínio de condições estáveis, sem chuva significativa, já nesse primeiro momento.

    Previsão de probabilidade de chuva para sábado (7) as 15 h.
    Previsão de probabilidade de chuva para sábado (7) as 15 h.

    De domingo (8) a quarta-feira (11), o cenário favorece quatro dias com pouca interferência da chuva em grande parte do território gaúcho. Para Ijuí, Santa Maria e municípios da Campanha, isso pode ampliar o tempo disponível para colher, embora a queda das temperaturas a partir de domingo também influencie a velocidade de secagem. A ausência de precipitação, isoladamente, não garante grãos prontos para armazenamento.

    Com 37% em maturação, trigo ainda depende da janela de colheita

    Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS-Ascar), além dos 53% colhidos, 37% das lavouras estavam em maturação e 10% em enchimento de grãos. A distribuição regional revela necessidades distintas: Ijuí tinha 30% colhidos, Santa Maria superava 60% e Passo Fundo registrava somente 10%, com 80% em maturação fisiológica.

    Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (12).
    Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (12).

    Essa diferença ajuda a localizar a utilidade do tempo firme. Em Passo Fundo, há grande parcela próxima da retirada; em Santa Maria, a operação já está mais adiantada. Na região de Ijuí, os lotes apresentavam peso hectolitro entre 72 e 80, com elevada proporção abaixo de 78. Menos chuva pode ajudar a preservar as lavouras remanescentes, mas não reverte deterioração, doenças ou perdas de qualidade já estabelecidas.

    O que muda de domingo a quarta no planejamento das máquinas

    A melhora prevista também pode facilitar a sucessão entre trigo e soja, cuja semeadura alcançava 23% da área estadual no levantamento de 5 de novembro. Em Ijuí, Passo Fundo e Santa Maria, a liberação dos talhões depende primeiro da retirada do cereal e das condições de tráfego. A previsão favorece o planejamento, mas a capacidade operacional varia entre propriedades.

    Entre domingo (8) e quarta-feira (11), faz sentido reavaliar diariamente a umidade dos grãos, a sustentação do solo e a disponibilidade de máquinas. Em Passo Fundo, Santa Maria e Erechim, o estágio efetivo das lavouras deve orientar a prioridade, conforme a maturação e a umidade.

    • Em Passo Fundo, os 80% em maturação fisiológica justificam verificar quais talhões efetivamente alcançaram condições de colheita.
    • Em Ijuí, com 30% colhidos, separar lotes por qualidade ajuda a organizar recebimento e armazenagem.
    • Em Santa Maria, com mais de 60% colhidos, avaliar o solo antes de deslocar máquinas para o plantio seguinte.