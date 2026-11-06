SP em alerta para intensa mudança: chuva forte, temporais e frio de até 13°C na capital

Neste fim de semana, um novo ciclone e frente fria vão trazer mais chuva para o estado de São Paulo, com riscos de temporais. A passagem do sistema também vai provocar uma queda das temperaturas em parte da região.

O estado de São Paulo já vem registrando pancadas de chuva com muitas trovoadas e, neste fim de semana, um novo ciclone e uma frente fria vão se formar entre as costas das Regiões Sul e Sudeste e aumentar as condições para chuva forte e temporais no estado.

novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

Além disso, o sistema vai provocar uma mudança em relação às temperaturas. Ele vai impulsionar o avanço de uma massa de ar polar pela região a partir do domingo (8), trazendo um frio atípico para esta época do ano no estado, com temperaturas mais características do inverno, dando um certo alívio ao calorão desses últimos dias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria aumenta as chuvas e temporais em SP no fim de semana

No sábado (7) teremos um novo processo de formação de ciclone (ciclogênese) e de uma frente fria, o que vai aumentar a nebulosidade e as condições para chuva em todo o território paulista até o domingo (8).

O sábado (7) pela manhã terá a presença de muitas nuvens no estado, e a partir da tarde áreas de instabilidade podem se formar em todo o território, levando pancadas de chuva moderadas a intensas e temporais que podem vir acompanhados por muitas descargas elétricas e por vendavais. Não se descarta queda de granizo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para sábado (7) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, a atenção é maior nas localidades do sul do estado, próximo à divisa com o Paraná, no Vale do Ribeira e na região de Sorocaba, onde as chuvas podem ser mais intensas acumulando pontualmente até 100 mm no dia e os ventos ultrapassarem os 70 km/h.

À noite ainda pode ocorrer alguma pancada forte isolada com trovoadas em qualquer área do estado, mas especialmente no leste, inclusive na Grande São Paulo.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para sábado (7) às 12h, segundo o modelo euroepu ECMWF.

Na capital, a previsão é de ainda calor, sol e muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas entre o fim da manhã e a noite.

No domingo (8) a frente fria avança e ainda deixa condições em todo o território, já desde a madrugada até a tarde, para pancadas de chuva moderada a pontualmente intensa e vendavais entre 40 e 60 km/h, estes especialmente no interior. O risco para temporais é menor e eles devem ocorrer de forma mais isolada em qualquer região do estado. À noite, as condições para chuvas reduzem.

Previsão de densidade de raios para sábado (7) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital, o domingo (8) será nublado e chuvoso ao longo de todo o dia, e as temperaturas diminuem consideravelmente em relação ao dia anterior (falaremos logo abaixo).

E atenção, pois há risco potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas pontuais nestes dois dias, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Ar frio atípico atinge SP a partir do fim de semana

Uma massa de ar frio vai ingressar a partir do domingo (8), provocando um declínio acentuado das temperaturas especialmente no centro-leste do estado, deixando valores característicos de inverno em diversas localidades.

A capital paulista, por exemplo, terá uma queda expressiva nas temperaturas já do sábado (7) para o domingo (8), registrando máxima de 19°C no domingo (durante a madrugada), enquanto no sábado ainda terá calor de 30°C. À tarde, as temperaturas ficam em torno dos 16°C na capital, mas a sensação térmica pode chegar aos 14°C.

Previsão de temperatura mínima (°C) para terça-feira (10) à esquerda e da temperatura máxima (°C) para segunda-feira (9), segundo o modelo europeu ECMWF.

O frio deve atingir seu pico na terça-feira (10), com temperaturas muito baixas sendo registradas em áreas elevadas do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Vale do Ribeira, onde as mínimas neste dia caem para os 7°C-8°C. Mas grande parte do estado terá mínimas entre 13°C e 17°C.

À tarde as máximas ficam mais baixas no leste do estado, com várias localidades registrando entre 10°C e 17°C, assim como na segunda-feira (9).

A capital paulista na terça-feira (10) terá mínima de 13°C e máxima em torno dos 20°C.