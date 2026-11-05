Frente fria provoca forte mudança e alerta de tempestades severas para o RJ, MG e ES

Um novo ciclone e uma frente fria se formam no fim de semana próximo à costa da Região Sudeste, aumentando as condições para chuva forte e tempestades no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Veja aqui mais detalhes.

Neste fim de semana teremos um novo processo de formação de um ciclone (ciclogênese) e uma frente fria entre as costas das Regiões Sul e Sudeste, acendendo o alerta nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo ao longo do fim de semana.

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Os sistemas vão aumentar as condições para chuva pontualmente intensa, tempestades com muitos raios, vendavais e queda de granizo, e com risco potencial para transtornos. Saiba mais a seguir.

Tempestades ganham força no RJ, MG e ES no fim de semana

Os sistemas vão favorecer o aumento da nebulosidade e das chuvas, trazendo novos alertas para estes estados ao longo do fim de semana.

Dessa forma, o sábado (7) até começa com tempo mais firme e sol entre nuvens nos três estados, porém, a partir da tarde, a formação do ciclone e da frente fria vão favorecer a formação de áreas de instabilidade em quase todo o estado de Minas Gerais (com exceção do extremo norte e de parte do Vale do Jequitinhonha/Macuri) e no centro-sul do Rio de Janeiro, especialmente em áreas de divisa com o estado mineiro.

Previsão de densidade de raios para sábado (7) às 15h à esquerda, e domingo (8) às 16h à direita.

São esperadas então nestas áreas pancadas de chuva moderadas a pontualmente intensas que podem vir acompanhadas por fortes tempestades com muitas descargas elétricas (raios). Não se descartam chuvas expressivas em um curto intervalo de tempo, rajadas de vento de até 60 km/h, especialmente no sul mineiro, e chance de queda de granizo pontual.

À noite ainda podem ocorrer pancadas e trovoadas isoladas no interior mineiro.

A capital Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. No Rio de Janeiro, sol entre algumas nuvens e chance de chuva fraca a qualquer momento do dia.

Previsão de precipitação (mm) para sábado (7) às 16h à esquerda, e domingo (8) às 16h à direita.

No domingo (8) a frente fria avança e leva também fortes tempestades ao estado capixaba, mas o potencial é maior no estado mineiro.

Chuvas moderadas a pontualmente intensas e tempestades com muitos raios já ocorrem pela manhã em áreas do sul mineiro e do Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

Neste fim de semana há riscos de fortes tempestades com muitos raios, chuva intensa, queda de granizo e vendavais que podem pontualmente superar os 70 km/h em MG, no RJ e no ES.

A partir da tarde as tempestades avançam por todas as áreas dos três estados, e há risco de queda de granizo e de chuva volumosa em um curto período de tempo. À noite, ainda pode chover forte e com trovoadas, mas com maior risco na metade leste mineira.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para o domingo (8) às 16h.

Além disso, os vendavais ganham força neste domingo (8), com risco de rajadas variando entre 50 e 75 km/h nos três estados ao longo do dia, mas pontualmente podendo superar este valor, inclusive nas áreas litorâneas do Rio e do Espírito Santo. À noite, ainda haverá alerta para ventos fortes no Espírito Santo e no leste mineiro.

A capital fluminense deve ter um domingo (8) chuvoso e com céu nublado ao longo do dia; Belo Horizonte e Vitória têm chance de pancadas de chuvas moderadas e trovoadas entre a manhã e a noite.

E atenção, pois no fim de semana há risco potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas pontuais, cortes de energia elétrica, destelhamentos e queda de galhos de árvores.

A tendência da previsão mostra que a frente fria se afasta da região no início da próxima semana, mas ainda podem ocorrer algumas pancadas fortes mais isoladas no território mineiro na segunda-feira (9), enquanto o Rio e o Espírito Santo terão condições para chuvas fracas a moderadas.