Intensa mudança do tempo atinge SP com alerta de temporais e frio de inverno; confira

Neste fim de semana, um novo ciclone e frente fria vão trazer mais chuva para o estado de São Paulo e riscos de temporais. A passagem do sistema também vai impulsionar uma massa de ar frio atípica na região.

O estado de São Paulo já vem registrando pancadas de chuva com muitas trovoadas e, neste próximo fim de semana, um novo ciclone e uma frente fria vão se formar entre as costas das Regiões Sul e Sudeste e aumentar as condições para chuva forte e temporais no estado.

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Além disso, o sistema vai impulsionar o avanço de uma massa de ar frio pela região a partir do fim de semana, trazendo um frio atípico para esta época do ano no estado, com temperaturas mais características do inverno.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Novo ciclone e frente fria aumentam as chuvas em SP no fim de semana

No sábado (7) teremos um novo processo de formação de ciclone (ciclogênese) e de uma frente fria, o que vai aumentar a nebulosidade e as condições para chuva em todo o território paulista até o domingo (8).

O sábado (7) pela manhã terá a presença de muitas nuvens no estado, e a partir da tarde áreas de instabilidade podem se formar em todo o território, com pancadas de chuva moderadas a intensas e temporais que podem vir acompanhados por muitas descargas elétricas e por vendavais de até 60 km/h (estes especialmente no leste do estado). Não se descarta queda de granizo.

Previsão de densidade de raios para sábado (7) às 14h à esquerda e às 19h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a noite ainda haverá condição para pancadas de chuva forte e temporais intensos com muitos raios em boa parte do estado, especialmente na porção central.

A capital paulista terá um sábado (7) de calor, sol e muitas nuvens. Há chance de pancadas de chuva rápidas entre a tarde e a noite.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para domingo (8) às 10h, segundo o modelo euroepu ECMWF.

No domingo (8) a frente fria avança e ainda provoca chuvas moderadas a intensas com riscos de temporais isolados em todo o estado, já desde a madrugada em áreas do leste e no decorrer da manhã e da tarde em todas as áreas.

Novamente não se descartam rajadas de vento de até 65 km/h mas que podem pontualmente superar este valor, especialmente no interior do estado; chance de queda de granizo pontual; e chuvas expressivas em um curto intervalo de tempo.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para domingo (8) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista terá um domingo (8) nublado e chuvoso ao longo de todo o dia, e as temperaturas diminuem consideravelmente em relação ao dia anterior (falaremos logo abaixo).

E atenção, pois há risco potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas pontuais nestes dois dias, especialmente em áreas mais vulneráveis.

A tendência da previsão indica que o tempo volta a ficar estável em praticamente todo o estado já na segunda-feira (9), com exceção da faixa leste que pode registrar chuva fraca ou chuviscos devido à circulação.

Ar frio atípico atinge SP a partir do fim de semana

A passagem da frente fria vai impulsionar a entrada de uma massa de ar frio no estado, especialmente na porção centro-leste, a partir do domingo (8), provocando um declínio acentuado das temperaturas, com valores característicos de inverno em diversas localidades.

No domingo (8) as temperaturas começam a baixar a partir da manhã, e durante a tarde elas não passam dos 21°C no centro-leste do estado, mas a maioria das localidades terá valores abaixo dos 18°C e chegando a 12°C em áreas elevadas do Vale do Paraíba e do sul do estado, na região de Sorocaba. Contudo, a sensação térmica nestas áreas citadas pode ficar em torno dos 8°C/9°C.

À esquerda: previsão da temperatura do ar (°C) para domingo (8) às 15h; À direita; previsão da temperatura mínima do ar (°C) para segunda-feira (9), segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista que no sábado (7) ainda terá calor de até 30°C, no domingo (8) registrará uma queda acentuada de 10°C, com máxima de 20°C sendo observada no período da madrugada mesmo. À tarde, as temperaturas ficam em torno dos 16°C, mas a sensação térmica na cidade pode chegar aos 14°C.

A próxima semana ainda vai começar com sensação de frio em diversas áreas de São Paulo. Na segunda (9) as mínimas pela manhã não passam dos 17°C na maior parte do estado (exceção do noroeste) e caem para os 9°C/10°C em pontos do Vale do Paraíba e do sul do estado. À tarde, as temperaturas máximas até sobem na porção oeste do estado, mas no leste elas serão mais baixas, variando entre 14°C e 18°C.

A capital paulista na segunda (9) terá mínima de 13°C e máxima de 17°C.

Na terça-feira (9) algumas localidades do leste paulista ainda terão máximas entre 15°C e 17°C, porém, a massa de ar frio começa a perder intensidade e as temperaturas se elevam gradativamente. Boa parte do estado já terá máximas acima dos 22°C.