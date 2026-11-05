Bela e resistente: a suculenta que cresce como um arbusto, muda de cor e deslumbra com suas flores

Suas rosetas mudam de verde para preto, dependendo da luminosidade, e produzem belas flores amarelas. Saiba mais sobre o seu crescimento, os cuidados necessários e como propagá-la com sucesso em casa.

A disposição compacta de suas folhas carnudas permite que ela armazene água e suporte a seca.

Com rosetas que variam entre tons de verde, roxo e um matiz quase preto, esta suculenta escultural certamente chamará a atenção. Trata-se do Aeonium arboreum, um membro da família Crassulaceae — um grupo de plantas capazes de armazenar água em suas folhas carnudas.

Nativa das Ilhas Canárias e do sudoeste do Marrocos, a planta desenvolve ramos e uma base lenhosa à medida que cresce, adquirindo o aspecto de uma pequena árvore. Ela pode atingir mais de 90 centímetros de altura, espalhar suas rosetas em diferentes direções e produzir uma exibição fascinante de flores.

Suas rosetas desenvolvem cores mais profundas e escuras sob a luz solar direta e tornam-se mais verdes quando cultivadas na sombra.

Também é conhecida como aeonium-arbóreo. Seu nome deriva da palavra grega aionios, que significa "eterno" ou "duradouro", fazendo referência à sua natureza perene e à sua capacidade de permanecer verde ao longo de todo o ano.

No entanto, sua coloração não é permanente. A mesma planta pode mudar de cor de forma dinâmica, dependendo da quantidade de luz que recebe. Quando exposta à luz solar direta no outono ou no inverno, ela produz pigmentos que escurecem suas folhas, conferindo-lhes tons de roxo e bordô.

O contraste entre a folhagem escura do aeonium e outras suculentas verdes cria um efeito visual marcante.

Se você a levar para a sombra durante o verão, essa mesma roseta clareará gradualmente a partir do centro, tornando-se verde em poucas semanas. É possível até notar um gradiente de cor característico: o centro da roseta fica verde, enquanto as folhas externas, expostas à luz solar, tornam-se mais escuras.

Crescimento rápido: quanto tempo leva para se tornar um arbusto?

Uma das maiores vantagens do aeonium-arbóreo é que você não precisa esperar anos para ver resultados. Trata-se de uma suculenta de crescimento rápido, se comparada a outras espécies de sua família.

Ideal para terraços e varandas ensolarados, esta suculenta confere um toque escultural sem exigir muitos cuidados.

Em condições favoráveis, a planta pode crescer entre 20 e 30 centímetros a mais a cada estação de crescimento. Isso significa que uma pequena estaca, plantada em um vaso, pode se transformar em um arbusto lenhoso impressionante, com quase um metro de altura, em apenas dois ou três anos.

Flores amarelas que marcam o fim de um ciclo

Embora suas rosetas sejam belas durante todo o ano, a floração proporciona um espetáculo completamente diferente. Nos meses mais frios, surge uma inflorescência em formato cônico ou piramidal, coberta por flores amarelas que contrastam com a folhagem escura.

Do centro da roseta surge uma inflorescência em formato de cone, densamente coberta por dezenas de pequenas flores amarelas em forma de estrela.

Algo interessante acontece durante esse processo: a roseta que floresce morre após completar seu ciclo, pois direciona toda a sua energia para a produção de flores. No entanto, se a planta possuir várias hastes, as rosetas restantes continuam crescendo normalmente, permitindo que a planta sobreviva.

Luz, rega e o local ideal

Para exibir suas cores mais vibrantes, a planta precisa de bastante luz. Ela tolera a luz solar direta, mas é recomendável protegê-la durante as tardes quentes de verão para evitar queimaduras. Em ambientes internos, deve ser colocada bem próxima a uma janela ensolarada, a fim de manter seu formato compacto.

Quando colocado próximo a uma janela ensolarada, o aônio-arbóreo mantém suas rosetas bem compactas e seus caules robustos.

A rega exige certo cuidado. Embora a planta armazene água em suas folhas, o excesso de umidade pode fazer com que suas raízes apodreçam. O ideal é utilizar um substrato solto e com boa drenagem, específico para suculentas, e regar abundantemente apenas quando o solo estiver completamente seco.

Seu período de crescimento ativo coincide com os meses mais frios. Durante o verão, a planta entra em dormência e requer regas muito menos frequentes. Além disso, ela não tolera geadas intensas, por isso deve ser protegida durante o inverno.

Como propagá-la e quanto tempo as estacas levam para enraizar

Propagar esta suculenta é extremamente simples. Tudo o que você precisa fazer é cortar um caule saudável com sua roseta usando uma tesoura de poda limpa. Deixe a estaca em local sombreado por três ou quatro dias para que a ponta cortada seque e forme um calo antes do plantio.

Uma vez plantada em um vaso com substrato próprio para suculentas, a estaca pode desenvolver suas primeiras raízes em apenas duas ou três semanas. Em questão de alguns meses, novas folhas começarão a surgir no centro da roseta.

Quando o topo de uma haste principal é cortado, o tronco remanescente reage produzindo várias novas rosetas ao redor do corte.

Se você remover o topo de uma haste principal, o caule que permanece no vaso reagirá vigorosamente. Em dois ou três meses, ele produzirá várias novas rosetas ao redor do corte, tornando a planta mais cheia e densa.

Se você adora suculentas e prefere plantas resistentes que não exigem muita atenção, o aeonium-arbóreo é uma escolha perfeita.