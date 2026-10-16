Sem espaço para jardim? Estas 5 suculentas pendentes deixam a varanda muito mais bonita
As plantas suculentas pendentes são muito utilizadas na decoração de ambientes internos e externos por não ocuparem muito espaço, e ficam especialmente bonitas em vasos suspensos, prateleiras e jardineiras elevadas. Veja aqui 5 tipos delas.
As suculentas pendentes são plantas conhecidas por seus caules alongados, folhas carnudas e capacidade de armazenar água, características que permitem resistir a períodos de seca.
Elas são muito usadas na decoração de ambientes internos e externos, ficando bonitas em vasos suspensos, prateleiras ou jardineiras elevadas, onde seus ramos podem crescer e cair em efeito cascata.
Descubra a seguir 5 espécies de suculentas pendentes para você embelezar sua varanda ou algum ambiente interno da sua casa.
5 suculentas pendentes para enfeitar sua varanda
Além da beleza ornamental, essas suculentas pendentes se destacam pela variedade de formas, cores e texturas, sendo ótimas opções para quem deseja criar composições verdes em pouco espaço e ter uma manutenção relativamente simples. Veja abaixo 5 opções.
Colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus)
Originária da África do Sul, esta planta possui folhas esféricas que lembram pequenas bolinhas enfileiradas em fios longos, como pequenas pérolas ou ervilhas. É muito apreciada por sua aparência exótica e delicada.
A sua capacidade de formar longos cordões pendentes a torna uma ótima escolha para adicionar textura e profundidade visual a qualquer composição de plantas suculentas.
Rabo-de-burro (Sedum morganianum)
A suculenta rabo-de-burro (Sedum morganianum) apresenta ramos densos, longos e cheios de pequenas folhas carnudas e sobrepostas que cobrem completamente as hastes e têm coloração geralmente em tons de verde-azulado.
Originária do México, esta espécie quando cultivada em vasos suspensos forma belas cascatas que podem ultrapassar 60 centímetros de comprimento. Suas folhas são bastante delicadas e se desprendem facilmente ao toque, mas podem ser utilizadas na propagação de novas plantas.
Colar-de-bananas (Curio radicans)
Esta espécie, originária da África do Sul, destaca-se pela forma incomum de suas folhas, que são carnosas e cilíndricas e se curvam levemente, se assemelhando a pequenas bananas verdes, o que lhe dá uma aparência exótica e divertida.
É amplamente apreciada na jardinagem decorativa pelo seu formato curioso e facilidade de cultivo. Cresce de forma relativamente rápida em comparação com outras suculentas.
Cacto-rabo-de-rato (Disocactus flagelliformis)
Esta suculenta exótica é uma espécie de cacto nativo do México. É uma epífita rasteira que tem hastes longas, finas e cilíndricas que podem atingir de 1 a 2 metros de comprimento, e são cobertas por pequenos espinhos finos e amarelados que lembram a textura de uma cauda.
Na primavera e início do verão, a planta produz flores tubulares grandes e vibrantes, em tons de rosa-choque, magenta ou vermelho, que duram alguns dias e atraem polinizadores.
Colar-de-melancias (Curio herreanus)
Esta suculenta é nativa da Namíbia e da África do Sul e se assemelha com o colar-de-pérolas e o colar-de-bananas, destacando-se pelas suas folhas com padronagem única.
Suas folhas são carnosas e pintadas com estrias longitudinais em tons translúcidos, roxos ou avermelhados, lembrando minúsculas melancias. As hastes também podem adquirir tonalidades arroxeadas quando expostas a boa luminosidade.
Produz pequenas flores escovadas de cor branco-creme ou amareladas, que costumam surgir no outono ou inverno e exalam um aroma suave.
Sobre os cuidados, de modo geral, essas suculentas preferem ambientes com sol pleno ou meia-sombra com bastante luminosidade natural, substratos leves e com boa drenagem (como terra vegetal misturada com areia, cascalho ou perlita) e regas moderadas, feitas quando o solo estiver seco ou bem próximo de secar, conforme a espécie, já que elas têm a capacidade de armazenar água.
O excesso de água é um dos principais fatores que podem provocar o apodrecimento das raízes, então atenção redobrada!
Referência da notícia
Quintam, L. F. (2026). 10 suculentas pendentes para deixar a varanda muito mais bonita.