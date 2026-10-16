Sem espaço para jardim? Estas 5 suculentas pendentes deixam a varanda muito mais bonita

As plantas suculentas pendentes são muito utilizadas na decoração de ambientes internos e externos por não ocuparem muito espaço, e ficam especialmente bonitas em vasos suspensos, prateleiras e jardineiras elevadas. Veja aqui 5 tipos delas.

O colar-de-melancias (Curio herreanus), também conhecido como rosário, chama a atenção pelas folhas ovais com listras que lembram a superfície de uma melancia. Crédito: Divulgação.

As suculentas pendentes são plantas conhecidas por seus caules alongados, folhas carnudas e capacidade de armazenar água, características que permitem resistir a períodos de seca.

Elas são muito usadas na decoração de ambientes internos e externos, ficando bonitas em vasos suspensos, prateleiras ou jardineiras elevadas, onde seus ramos podem crescer e cair em efeito cascata.

Descubra a seguir 5 espécies de suculentas pendentes para você embelezar sua varanda ou algum ambiente interno da sua casa.

5 suculentas pendentes para enfeitar sua varanda

Além da beleza ornamental, essas suculentas pendentes se destacam pela variedade de formas, cores e texturas, sendo ótimas opções para quem deseja criar composições verdes em pouco espaço e ter uma manutenção relativamente simples. Veja abaixo 5 opções.

Colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus)

Originária da África do Sul, esta planta possui folhas esféricas que lembram pequenas bolinhas enfileiradas em fios longos, como pequenas pérolas ou ervilhas. É muito apreciada por sua aparência exótica e delicada.

O colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus) forma uma bela cascata de ramos com pequenas ‘pérolas’ que pode atingir comprimentos consideráveis.

A sua capacidade de formar longos cordões pendentes a torna uma ótima escolha para adicionar textura e profundidade visual a qualquer composição de plantas suculentas.

Rabo-de-burro (Sedum morganianum)

A suculenta rabo-de-burro (Sedum morganianum) apresenta ramos densos, longos e cheios de pequenas folhas carnudas e sobrepostas que cobrem completamente as hastes e têm coloração geralmente em tons de verde-azulado.

A suculenta Rabo-de-burro (Sedum morganianum) produz florzinhas de coloração rosa ou vermelha em formato de estrela.

Originária do México, esta espécie quando cultivada em vasos suspensos forma belas cascatas que podem ultrapassar 60 centímetros de comprimento. Suas folhas são bastante delicadas e se desprendem facilmente ao toque, mas podem ser utilizadas na propagação de novas plantas.

Colar-de-bananas (Curio radicans)

Esta espécie, originária da África do Sul, destaca-se pela forma incomum de suas folhas, que são carnosas e cilíndricas e se curvam levemente, se assemelhando a pequenas bananas verdes, o que lhe dá uma aparência exótica e divertida.

A suculenta colar-de-bananas (Curio radicans) possui folhas pequenas, alongadas e levemente curvadas, semelhantes a bananas em miniatura. Crédito: Divulgação.

É amplamente apreciada na jardinagem decorativa pelo seu formato curioso e facilidade de cultivo. Cresce de forma relativamente rápida em comparação com outras suculentas.

Cacto-rabo-de-rato (Disocactus flagelliformis)

Esta suculenta exótica é uma espécie de cacto nativo do México. É uma epífita rasteira que tem hastes longas, finas e cilíndricas que podem atingir de 1 a 2 metros de comprimento, e são cobertas por pequenos espinhos finos e amarelados que lembram a textura de uma cauda.

O cacto-rabo-de-rato (Disocactus flagelliformis) é amplamente cultivado como planta ornamental devido às suas hastes longas e flexíveis e à sua floração exuberante.

Na primavera e início do verão, a planta produz flores tubulares grandes e vibrantes, em tons de rosa-choque, magenta ou vermelho, que duram alguns dias e atraem polinizadores.

Colar-de-melancias (Curio herreanus)

Esta suculenta é nativa da Namíbia e da África do Sul e se assemelha com o colar-de-pérolas e o colar-de-bananas, destacando-se pelas suas folhas com padronagem única.

Suas folhas são carnosas e pintadas com estrias longitudinais em tons translúcidos, roxos ou avermelhados, lembrando minúsculas melancias. As hastes também podem adquirir tonalidades arroxeadas quando expostas a boa luminosidade.

Produz pequenas flores escovadas de cor branco-creme ou amareladas, que costumam surgir no outono ou inverno e exalam um aroma suave.

Sobre os cuidados, de modo geral, essas suculentas preferem ambientes com sol pleno ou meia-sombra com bastante luminosidade natural, substratos leves e com boa drenagem (como terra vegetal misturada com areia, cascalho ou perlita) e regas moderadas, feitas quando o solo estiver seco ou bem próximo de secar, conforme a espécie, já que elas têm a capacidade de armazenar água.

O excesso de água é um dos principais fatores que podem provocar o apodrecimento das raízes, então atenção redobrada!