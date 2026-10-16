Frente fria avança e traz intensa mudança no fim de semana; veja a previsão

O final de semana será de mudanças nas condições de chuva e nas temperaturas. A frente fria avança pelo país e aumenta as chances de chuvas fortes no Centro-Norte, enquanto o ar frio de forte intensidade atua no restante do Brasil.

O final de semana será movimentado. Teremos a atuação de uma frente fria que provoca chuvas intensas, aumenta as chances de temporais e muda o tempo em áreas do Centro-Norte do Brasil. Por outro lado, o mesmo sistema que provoca as chuvas permite a atuação de uma forte massa de ar frio que derruba as temperaturas no Centro-Sul. Veja a previsão do tempo para o final de semana.

Após semanas, chuvas devem retornar a áreas do Centro-Norte

Uma frente fria avança pelo país a partir de hoje (16) e aumenta as chances de chuvas intensas e temporais por onde passa. O sistema frontal está associado a um ciclone extratropical que se encontra na costa brasileira, entre o Sul e o Sudeste.

Possibilidade de chuva para a tarde de sábado (18).

A frente fria organiza um canal de umidade que ajuda na formação de nuvens carregadas e na ocorrência de chuvas fortes. Nos próximos dias, o sistema irá avançar e chegar a áreas do Norte e Nordeste do Brasil, fato que não acontece com muita frequência nesta época.

Neste sábado (17), a frente fria estará concentrada sobre o Sudeste, mas áreas do Norte e Nordeste já enfrentam mudanças no tempo. Sobre o Sudeste, pancadas de chuva estão previstas para os quatro estados da região, sendo o destaque a divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

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A faixa entre o sudeste da Bahia e o leste do Pará deve receber pancadas de chuva durante a tarde. Em áreas pontuais, as chuvas podem ser intensas e causar pequenos transtornos. Chuvas mais fortes estão previstas para Rondônia e o oeste do Amazonas.

No decorrer de domingo (18), a frente fria se desloca para latitudes menores e afeta, com maior intensidade, o Nordeste e o Norte do Brasil. Atenção para o leste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, interior do Pará e do Amazonas, pois nessa faixa há potencial para chuvas intensas.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde deste domingo (18).

No restante do Norte e Nordeste, as chuvas serão de intensidade fraca a moderada, mas não estão descartadas tempestades pontuais. Ainda haverá umidade no norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mantendo a presença de nuvens e a possibilidade de precipitação. Instabilidades também provocam chuvas no estado de Goiás e no leste de Mato Grosso.

Sistema frontal avança e leva ar polar para o Brasil

O ar frio irá avançar junto com a frente fria; contudo, as áreas mais afetadas ficam por conta do Centro-Sul do Brasil. As temperaturas devem cair nas próximas horas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Neste sábado (17), áreas da Serra Gaúcha e Catarinense têm previsão de mínimas inferiores aos 10°C, enquanto no restante da Região os termômetros variam entre 11°C e 18°C.

Massa de ar frio avança após frente fria e diminui temperaturas no Centro-Sul do Brasil.

No Centro-Oeste, o centro e o sul de Mato Grosso do Sul terão temperaturas inferiores aos 16°C, enquanto São Paulo e o sul de Minas Gerais registram temperaturas entre 17°C e 19°C. Nem mesmo no período da tarde as temperaturas sobem, mantendo os termômetros abaixo dos 20°C no Rio Grande do Sul e em boa parte de Santa Catarina. No Paraná, a temperatura máxima chega a 25°C no norte do estado.

Temepratura prevista para a tarde deste sábado (17).

Em boa parte do Sudeste e em áreas do Centro-Oeste serão sentidas quedas nas temperaturas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e partes do Espírito Santo e de Minas Gerais, as máximas não superam os 27°C. Situação semelhante ocorre no Centro-Oeste, com máximas variando entre 23°C e 30°C.

No domingo (18), a massa de ar frio ganha intensidade sobre o Sul do país, e os termômetros podem chegar à marca de 5°C em áreas gaúchas e catarinenses. Sobre o Paraná, o destaque é o sul do estado, com temperaturas inferiores aos 10°C, inclusive na capital Curitiba (PR).

Temperatura mínima prevista para o domingo (18), de acordo com o modelo ECMWF.

O ar frio chega a Goiás e ao Triângulo Mineiro, que terão temperaturas inferiores aos 19°C durante as primeiras horas da manhã. Destacam-se a capital Campo Grande (MS) com mínima de 14°C, Bauru (SP) com 13°C e Campos do Jordão (SP) com 11°C.

À tarde, o frio irá se concentrar no Sul do país, com máximas entre 14°C e 19°C nos estados catarinense e gaúcho. No restante da Região e nas demais áreas afetadas, o ar frio perde força durante a tarde, e os termômetros voltam a subir, com máximas entre 19°C e 28°C.