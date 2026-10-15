Longe do agito: a praia tranquila em Ubatuba que ainda preserva o clima de vila de pescadores

Uma pequena praia no litoral norte de São Paulo tem um clima mais tranquilo, sem muito agito, mar geralmente calmo e ranchos de pescadores da comunidade caiçara. Descubra aqui que praia é esta.

Com cerca de 500 metros de extensão, esta praia no litoral norte de São Paulo tem mar calmo e areia fina. Crédito: Divulgação.

Uma praia localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é um refúgio de tranquilidade para quem busca contato com a natureza e um ambiente menos movimentado.

É uma praia paradisíaca, pequena, charmosa e com águas calmas, ideais para famílias com crianças. Tem cerca de 500 metros de extensão, possui areia fina, mar geralmente calmo e uma paisagem marcada pela vegetação e pelos vários ranchos de pescadores da comunidade caiçara.

Trata-se da Praia do Engenho, um destino que atrai visitantes que procuram descanso, caminhadas e bom banho de mar. Descubra mais sobre este lugar encantador.

Os atrativos da praia

A Praia do Engenho, como já comentamos, é uma praia mais discreta e pouco frequentada, o oposto do agito de praias centrais como Itaguá. Ela fica no extremo norte do município de Ubatuba, colada à Praia da Almada. Tem muitas casas e ranchos de pescadores espalhados na orla e nas encostas.

Por isso, a praia do Engenho também é ponto de partida para trilhas que levam a outros recantos naturais, como a Praia Brava da Almada. É parada comum de lanchas que fazem o roteiro norte de Ubatuba, quase sempre junto de Ilha das Couves, Ilha dos Porcos e Ilha do Prumirim numa mesma saída, e costuma ser onde o grupo fica para almoçar.

A Praia da Almada e a Praia do Engenho são praticamente coladas uma na outra, separadas apenas por uma escada e um restaurante no alto da rocha. Almada atrai mais visitantes pelo grande número de quiosques, já a do Engenho recebe os turistas que desejam um pouco menos de movimento.

Ela é cercada de mata e sem urbanização pesada. Entre os seus atrativos estão o banho de mar, as caminhadas pela areia e a contemplação da paisagem, com destaque para a vista da Ilha dos Porcos, que fica de frente à praia. Suas águas também são boas para remar de stand up paddle ou caiaque.

Apesar de bonita e calma, esta praia não oferece nenhuma estrutura de turismo, hospedagem e alimentação. Não tem acesso para veículos e é menos visitada que sua vizinha Almada, mas ainda assim é um paraíso. Crédito: Divulgação.

Mas atenção, não há estrutura regular de quiosques fixos, restaurantes ou hospedagem na própria praia, então é recomendável levar água, alimentos e outros itens necessários para aproveitar o passeio.

Geralmente quem vai conhecer a praia do Engenho costuma utilizar a infraestrutura da vizinha Praia da Almada, que possui quiosques com opções de refeições e bebidas.

Como chegar até a Praia do Engenho?

O acesso mais utilizado costuma ser feito a pé, a partir da Praia da Almada, por uma passagem costeira. A partir do canto direito dessa praia, o visitante encontra uma passagem que leva à praia do Engenho. O trajeto leva cerca de 15 a 20 minutos de caminhada.

E para chegar à Praia da Almada de carro, o acesso começa no km 13,1 da rodovia Rio-Santos (BR-101), seguido por aproximadamente 7km de estrada asfaltada.