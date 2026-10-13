Santa Catarina tem 33 praias com Bandeira Azul; São Paulo, só uma; veja qual é
O selo 'Bandeira Azul' é uma certificação internacional concedida a praias que promovem o desenvolvimento e turismo sustentáveis. E na temporada 2026/2027 uma praia paulista foi a única do estado entre as praias brasileiras premiadas, e ainda mantém um recorde na América do Sul. Veja qual é.
O Selo Bandeira Azul (‘Blue Flag’ em inglês) é uma certificação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que promovem a sustentabilidade e a gestão ambiental, sendo coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE).
Para receber este selo, que é um prêmio ecológico internacional e voluntário, estes locais devem atender a elevados padrões de qualidade ambiental e gestão sustentável.
Os locais participantes devem então cumprir e comprovar, de forma anual, um conjunto rigoroso de critérios relacionados à gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.
E nesta temporada 2026/2027 o Brasil terá 63 praias com a Bandeira Azul, espalhadas por 6 estados diferentes. O estado com maior número de praias premiadas é Santa Catarina: 33 no total.
E o estado de São Paulo teve apenas uma praia premiada, mas justamente essa detém também um recorde na América do Sul: ela mantém a maior sequência de certificações da América do Sul, conquistando o selo por 17 temporadas consecutivas e superando até destinos de outros países sul-americanos.
Descubra abaixo quais as praias catarinenses premiadas e a única praia de São Paulo na lista.
A única praia paulista é…
Trata-se da Praia do Tombo, que fica em Guarujá. Ela possui cerca de 856 metros de areia clara e fina, e é cercada por vegetação. O mar é aberto e agitado, com ondas fortes; o nome "Tombo" vem justamente das ondas que podem desequilibrar os banhistas.
Ela é o ponto favorito dos surfistas na região e recebe diversos campeonatos nacionais e internacionais da modalidade.
Tem uma boa infraestrutura, com calçadão, ciclovia, duchas, banheiros públicos e cerca de 5 quiosques à beira-mar.
Possui diversas pousadas aconchegantes e hotéis tradicionais como o Strand Hotel, além de casas de veraneio no canto direito onde não há prédios altos.
À noite, os bares, quiosques e restaurantes movimentam o local.
E a praia atendeu aos requisitos do selo, com boa gestão, práticas de preservação ambiental e segurança, sendo uma referência em turismo sustentável.
As praias premiadas em Santa Catarina
O estado catarinense lidera o ranking nacional do selo Bandeira Azul, contando com dezenas de praias e marinas certificadas pela excelência em gestão ambiental, qualidade da água e segurança.
As praias ficam localizadas em 12 cidades catarinenses, a maior parte no Norte do estado e na Grande Florianópolis. No Sul catarinense, a Praia do Mar Grosso, em Laguna, foi a primeira a receber a certificação.
Abaixo, a lista completa das 33 praias catarinenses premiadas:
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú
- Praia Central, Balneário Piçarras
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras
- Praia do Cerro, Barra Velha
- Praia da Conceição, Bombinhas
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas
- Praia da Tainha, Bombinhas
- Praia de Mariscal, Bombinhas
- Prainha de Mariscal, Bombinhas
- Praia da Daniela, Florianópolis
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis
- Praia do Moçambique, Florianópolis
- Praia dos Açores, Florianópolis
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos
- Praia Grande, Governador Celso Ramos
- Prainha de Itá, Itá
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí
- Praia de Itapema do Norte – Trecho Beira Mar III, Itapoá
- Praia do Mar Grosso, Laguna
- Praia da Bacia da Vovó, Penha
- Praia da Saudade, Penha
- Praia Grande, Penha
- Praia Vermelha, Penha
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul
- Praia do Molhe, São Francisco do Sul
- Praia do Forte, São Francisco do Sul
- Praia Grande, São Francisco do Sul
- Prainha – Praia da Saudade, São Francisco do Sul
A cerimônia nacional de entrega da premiação será realizada em 6 de novembro, no Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, em Florianópolis.
Referências da notícia
Seguin, L. (2026). Praia de SP é a única do estado com Bandeira Azul e mantém recorde histórico na América do Sul após conquistar o selo por 17 temporadas consecutivas e superar destinos de outros países.
Matheus. (2026). Brasil amplia em 25% a rede de destinos premiados com a Bandeira Azul.