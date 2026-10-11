Cananéia: descubra a cidade histórica de 494 anos no litoral de SP com cachoeiras e praias desertas
Cananeia é uma das cidades mais antigas do Brasil e um destino que encanta pela combinação de história, praias, manguezais e natureza preservada. Conheça mais aqui.
No extremo sul do litoral paulista, a pouco mais de 260 km de distância da capital São Paulo, está a cidade de Cananéia, uma das mais antigas do Brasil.
Foi fundada oficialmente em 1531, e mantém um charmoso centro histórico, com construções coloniais e ruas tranquilas que ajudam a contar parte da história da colonização portuguesa no país.
A cidade faz parte de um arquipélago formado por 25 ilhas, que são acessíveis através de passeios de barco e oferecem praias desertas e trilhas ecológicas. Conheça abaixo os atrativos que ela oferece.
As belezas naturais de Cananéia
A cidade ainda mantém um clima pacato e tem várias opções de cachoeiras, praias desertas e ilhas. É cercada por uma paisagem natural bastante preservada, e além das praias paradisíacas, tem manguezais, estuários e Mata Atlântica.
Os turistas podem aproveitar atividades de ecoturismo como passeios de barco, trilhas ecológicas e observação da fauna e flora local.
As praias são de águas calmas e cristalinas, areias brancas e vegetação exuberante, e todas são acessíveis apenas de barco. A Praia do Pereirinha é uma das mais populares por lá e oferece atividades náuticas como caiaque e stand-up paddle.
Mas há outras praias de destaque, como: a Praia do Marujá, que tem a melhor infraestrutura; a Praia do Ariri, tranquila e ponto de partida para passeios de barco até ilhas próximas; a Praia do Cambriú, que é mais isolada e preservada; e a Praia da Laje, também bem isolada.
Entre os pontos turísticos da cidade, estão o Centro Histórico, que preserva uma charmosa arquitetura colonial; o Centro Náutico, que é uma estrutura à beira mar voltada para atividades relacionadas à navegação; e a Avenida Beira Mar que oferece uma vista panorâmica do mar, das ilhas próximas e das embarcações.
Mas há ainda a Igreja matriz São Batista e a Praça Martin Afonso de Souza. Esta igreja é uma das mais antigas do Brasil, construída em 1577, e fica na Praça Martim Afonso de Souza, no centro histórico da cidade.
Ali perto, a Rua do Artesão é ponto para comprar lembrancinhas, já que concentra lojas e exposições de artesanato. E o Museu Municipal, também conhecido como Museu Histórico e Artístico Victor Sadowski, que guarda objetos arqueológicos e antropológicos, além de ilustrações que contam um pouco sobre a história da região.
A cidade também conta com uma figueira centenária, com idade estimada de 500 anos. Com quase três metros de diâmetro, o patrimônio histórico e natural foi batizado de ‘Árvore Coração de Pedra’.
E claro, como já comentamos, tem elas: as cachoeiras. Mais opções para quem curte natureza. Para visitá-las, recomenda-se a companhia de um monitor ambiental. O roteiro das cachoeiras em Cananéia abriga 4: a Cachoeira do Pitu, a Mandira, Encanto e Rio das Minas.
A Cachoeira do Pitu é a mais frequentada e de fácil acesso. Possui uma trilha leve, águas cristalinas e uma bela piscina natural. A Cachoeira Rio das Minas é uma das maiores e mais bonitas da região, com uma queda de aproximadamente 30 metros. Fica em propriedade particular e conta com trilha curta.
E quando ir visitar? A melhor época para conhecer Cananéia é entre os meses de outubro e março, para aproveitar melhor as praias e as atividades de ecoturismo.
Referência da notícia
Mueller, T. (2025). Cananéia combina centro histórico e passeios de barco no litoral de SP.