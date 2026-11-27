Alertas continuam em SP: temporais, chuvas intensas e mais de 100 mm pelo estado

Nos próximos dias, o estado de São Paulo ainda estará em atenção para chuvas fortes, temporais e volumes acima de 100 mm até a quarta-feira (2 de dezembro).

O estado de São Paulo continuará com condições de tempo instável nos próximos dias, com alerta para temporais isolados e chuva intensa que pontualmente pode acumular mais de 50 mm por dia.

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Até a próxima quarta-feira (2 de dezembro), diversas localidades da metade centro-norte do estado podem registrar os volumes mais significativos, entre 100 e 130 mm. E atenção redobrada ao risco de transtornos como alagamentos e enxurradas pontuais, especialmente em áreas urbanas.

SP com risco de temporais e chuva forte nos próximos dias

Neste fim de semana, a atuação de um cavado atmosférico ainda vai trazer condições para pancadas de chuva que podem vir fortes e com temporais isolados no estado de São Paulo.

No sábado (28), já entre a madrugada e a manhã podem ocorrer chuvas moderadas a intensas em áreas do norte, do centro e do leste do estado. A partir da tarde, essas chuvas se espalham por todo o território com risco de temporais isolados e volumes que podem passar dos 50 mm até o fim do dia. Mas a área com maior possibilidade é a metade norte.

Previsão de chuvas (mm) para sábado (28) às 14h à esquerda e para quarta-feira (2 de dezembro) às 15h à direita.

Na capital paulista, a previsão é um dia chuvoso com céu nublado, e risco de trovoadas no período da tarde.

O domingo (29) começa com chuvas fracas na faixa leste, inclusive na Grande São Paulo, e ao longo da tarde chuvas moderadas se concentram especialmente na metade centro-norte do estado, e novamente com risco de volumes pontuais significativos. Podem ocorrer pancadas pontuais fortes com temporais isolados em áreas do noroeste e oeste do estado.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (1º de dezembro) às 15h à esquerda e para quarta-feira (2) às 15h à direita.

Na capital, ainda será um dia nublado, mas com chuvas fracas e mais isoladas a qualquer momento do dia.

A próxima semana vai começar ainda com áreas de instabilidade se formando sobre todo o território paulista, mas com destaque especial para a porção norte, onde devem ser registradas pancadas de chuva forte e temporais com muitos raios entre a segunda-feira (30) e a terça-feira (1º de novembro).

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a quarta-feira (2 de dezembro) às 15h.

A partir da quarta-feira (2) uma nova frente fria deve avançar pela região e favorecer o aumento das chuvas em todo o estado de São Paulo. Há alertas para chuvas moderadas a intensas com temporais e muitos raios.

Também há risco de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h em todo o território, mas que podem superar este valor na faixa leste do estado. E atenção neste dia para transtornos associados aos ventos, como cortes de energia elétrica e queda de galhos de árvores e outras estruturas.

Os acumulados de chuva (mm) entre hoje (26) e a noite de quarta-feira (2 de dezembro) passam dos 100 mm em diversas localidades da metade centro-norte do estado, como por exemplo, em: São Carlos (116 mm); Mogi Guaçu (123 mm); Bragança Paulista (119 mm) e Campinas (113 mm).

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (27) e a noite de quarta-feira (2 de dezembro).

E os volumes podem pontualmente chegar em torno dos 130 mm em áreas da sub-região de Campinas.

Atenção ao potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas pontuais e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis e que já registraram chuvas nos dias anteriores pois estão com o solo saturado.