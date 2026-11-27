A COP31, realizada na Turquia, terminou após dois dias extras sem um acordo político global, deixando evidentes as profundas divisões sobre combustíveis fósseis e financiamento climático internacional urgente.

COP31 realizada na Turquia durante este mês de novembro de 2026.

A cúpula do clima das Nações Unidas (COP31) terminou da pior maneira possível, sem um acordo político global após duas semanas de negociações. A reunião, que deveria ter sido concluída na sexta-feira (20), prolongou-se até o último domingo, dia 22 de novembro.

Esses dois dias adicionais de negociações tornaram a COP31 a mais longa da história das Nações Unidas. No entanto, o tempo extra também não foi suficiente para viabilizar um acordo, que acabou esbarrando nas profundas divergências entre os países participantes.

Por que a COP31 fracassou?

O principal ponto de atrito esteve no futuro dos combustíveis fósseis — especificamente o carvão, o petróleo e o gás —, responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa que impulsionam o aquecimento global. Uma das últimas minutas do acordo não mencionava expressamente os combustíveis fósseis.

As divergências sobre o futuro dos combustíveis fósseis acabaram bloqueando o acordo final da cúpula.

Essa ausência provocou a rejeição da União Europeia e de vários países do Pacífico, bem como de outras delegações, que consideravam imprescindível incluir um compromisso claro para avançar em seu abandono.

Toda essa situação evidenciou a distância entre os países que reivindicam uma transição energética mais rápida e outros cujas economias dependem, em grande medida, da produção e exportação de petróleo, gás e carvão.

O financiamento climático, o grande problema

O segundo grande desacordo esteve relacionado com o dinheiro de que os países mais vulneráveis precisam para se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas.

Muitas nações em desenvolvimento cobravam compromissos econômicos concretos por parte dos países mais ricos, responsáveis por uma parcela significativa das emissões históricas.

Na COP30, realizada no Brasil em 2025, os países haviam concordado em triplicar o financiamento destinado à adaptação climática. No entanto, o texto debatido na Turquia não incluía valores concretos nem uma referência clara sobre como calcular esse aumento.

Um fracasso que lembra a cúpula de Copenhague de 2009

A última vez que uma cúpula climática das Nações Unidas terminou sem viabilizar seu principal acordo político foi em Copenhague (Dinamarca), em 2009. O paralelo reflete a dificuldade de alcançar consensos internacionais quando estão em jogo interesses econômicos e energéticos muito distintos.

As decisões das COPs exigem o acordo dos países participantes; por isso, divergências por parte de um grupo de delegações podem impedir a concretização de um texto comum.

No ano de 2009, a COP15 foi realizada em Copenhague.

Nesse sentido, o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais está cada vez mais distante, e o mundo caminha para ultrapassar esse limiar de aquecimento sustentável nos próximos anos.

A falta de compromisso evidenciada na COP31 impediu a ratificação das propostas apresentadas, tornando, mais uma vez, evidente a lacuna entre a urgência científica e a capacidade dos governos de agir de forma conjunta.

Com o olhar já voltado para a próxima cúpula

As atenções voltam-se agora para a COP32, prevista para novembro de 2027 em Adis Abeba, na Etiópia.

Será lá que voltarão à mesa questões que permaneceram sem solução, como a aceleração da transição para abandonar os combustíveis fósseis, a mobilização de financiamento para países vulneráveis e o reforço da cooperação internacional.