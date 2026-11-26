Chuva encurta a janela para plantar feijão em SC, e PR entra na reta final

O Paraná chega à reta final do plantio de feijão. Em Santa Catarina, a trégua de quinta-feira (26) pode terminar ainda à tarde no oeste

A manhã de quinta-feira (26) deve oferecer a melhor oportunidade para retomar o plantio de feijão no oeste de Santa Catarina até sexta-feira (27). O tempo mais firme, porém, pode durar pouco. Há previsão de pancadas com trovoadas no oeste catarinense já entre a tarde e a noite de quinta. No sul do Paraná, que concentra cerca de 80% da produção esperada de feijão da primeira safra estadual, a chuva também pode interromper os últimos trabalhos perto da divisa.

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A mudança no tempo encontra as lavouras em estágios diferentes. No Paraná, os dias de sol permitiram avançar com as semeadoras e favoreceram o crescimento dos feijoeiros. Em Santa Catarina, enquanto o plantio do milho se aproxima do fim, o do feijão pouco avançou entre 16 e 22 de novembro. Onde a terra continua encharcada, parte da trégua de quinta pode passar antes que o solo volte a sustentar o peso das máquinas.

No sul do Paraná, a chuva pode interromper os últimos dias de semeadura

O ganho de luminosidade fez diferença para o feijão paranaense em novembro. No começo do mês, o Departamento de Economia Rural do Paraná relatava que a sucessão de dias nublados limitava o desenvolvimento das plantas. A umidade também dificultava a entrada nas lavouras para o controle de doenças. No levantamento de 23 de novembro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) já registrava melhora nas condições de cultivo e plantio em fase final.

Precipitação prevista para quinta-feira (26), às 15h.

Na quinta-feira (26), às 15h, há previsão de cerca de 7 mm em um ponto ao sul de Guarapuava, próximo à divisa com Santa Catarina. A distribuição é irregular. Mais a leste, em direção a Curitiba, há trechos com pouca ou nenhuma chuva prevista para o mesmo horário. Essa diferença importa para quem ainda tem área por semear: uma pancada pode encerrar o trabalho da tarde em uma propriedade enquanto as máquinas seguem em campo a poucos quilômetros dali.

Em Santa Catarina, as pancadas ganham força na sexta-feira

Em boa parte de Santa Catarina, a quinta-feira terá aberturas de sol. No oeste, a manhã é o período mais favorável para percorrer os talhões e identificar quais já permitem a passagem da semeadora. Na sexta-feira (27), a chuva deve alcançar uma área maior a partir da tarde, com cerca de 2 mm previstos em Chapecó. Até a noite, também há condições para temporais isolados nas demais regiões do estado.

Precipitação prevista para sexta-feira (27), às 15h.

A primeira safra catarinense de feijão deve ocupar 21,5 mil hectares, segundo a estimativa estadual de novembro. A produção esperada é de 45 mil toneladas, cerca de 14% abaixo do ciclo anterior, principalmente porque os agricultores destinaram menos área à cultura. A região de Canoinhas reúne aproximadamente 5,8 mil hectares previstos, seguida, entre os polos de destaque, pelos Campos de Lages, com 2,8 mil. Na região de Chapecó, são cerca de 1,9 mil hectares.

O que observar antes de voltar ao campo no fim de semana

No sábado (28) e no domingo (29), a chuva tende a ficar mais isolada em Santa Catarina. No oeste, as aberturas de sol podem favorecer a secagem dos terrenos mais bem drenados.

Nas baixadas, a água de uma pancada de sexta pode permanecer até o dia seguinte.

Sul do Paraná, quinta (26). Acompanhar a aproximação das pancadas antes de deslocar a semeadora para os últimos talhões.

Acompanhar a aproximação das pancadas antes de deslocar a semeadora para os últimos talhões. Oeste catarinense, sexta (27). Verificar se houve empoçamento nas baixadas onde o feijão acabou de ser semeado.

Verificar se houve empoçamento nas baixadas onde o feijão acabou de ser semeado. Canoinhas e Campos de Lages, dias 28 e 29. Aproveitar os intervalos de sol para conferir se as plantas emergiram de maneira uniforme.

Para retomar o plantio, vale observar a terra na profundidade em que a semente será depositada. Se ela ainda adere aos implementos e as rodas deixam marcas profundas, a superfície pode parecer seca antes que o terreno ofereça condições de trabalho.