Mesmo após o pico de +3,5°C previsto para novembro-dezembro-janeiro, o El Niño pode continuar registrando anomalias de +3°C até março de 2027.

O fenômeno deve manter intensidade excepcional até o outono de 2027, quando poderá bater mais um recorde histórico: o de intensidade para o trimestre março-abril-maio. Créditos: Meteored/Adaptada de NASA.

Enquanto alguns veículos de mídia já destacam o enfraquecimento e o possível fim do El Niño, o fenômeno ainda não atingiu seu pico de +3,5°C, previsto pelos principais modelos climáticos mundiais para o trimestre de novembro-dezembro-janeiro.

As previsões indicam que, após o pico, a anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) no Pacífico equatorial pode manter anomalias próximas de +3°C no trimestre janeiro-fevereiro-março, antes de começar a diminuir de forma mais expressiva.

Mesmo com o encerramento do evento previsto para o inverno, o aquecimento ainda deve permanecer na categoria de “El Niño forte”, com anomalias iguais ou superiores a +1,5°C, pelo menos até o trimestre de março a maio de 2027, durante o outono no Hemisfério Sul. Embora esse valor seja muito menor em comparação ao pico previsto, ele seria recorde para o trimestre MAM, superando todos os registros históricos anteriores. Confira os detalhes.

Anomalias de +3°C até março de 2027

O pico de um evento El Niño é identificado pelo trimestre móvel de três meses com a maior anomalia média da temperatura da superfície do mar (TSM) na região Niño 3.4, utilizada no cálculo do Índice Niño Oceânico (ONI) — ou, mais recentemente, do Índice Niño Oceânico Relativo (RONI).

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Nesse sentido, a última atualização da pluma de previsões do El Niño, produto do Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade (IRI), vinculado à Universidade Columbia, nos Estados Unidos, indica que o pico do fenômeno deve ocorrer no trimestre novembro-dezembro-janeiro (NDJ), com anomalia média de aproximadamente +3,5°C, considerando a média de todos os modelos (linha espessa azul no gráfico abaixo).

Embora o aquecimento comece a diminuir logo em seguida, as previsões ainda indicam anomalias da ordem de +3°C nos trimestres dezembro-janeiro-fevereiro (DJF, +3,3°C) e janeiro-fevereiro-março (JFM, +2,9°C) de 2027.

Pluma de modelos de previsão do El Niño, iniciada em novembro de 2026, destacando o valor de +3°C e o trimestre de janeiro a março. Créditos: Meteored/Adaptado de IRI.

Embora a média trimestral indique uma redução gradual do aquecimento a partir de fevereiro, a previsão de quase +3°C para o trimestre janeiro-fevereiro-março (JFM) sugere que o Pacífico equatorial deve permanecer com anomalias muito elevadas durante boa parte desse período. Isso significa que, mesmo após o pico previsto para o verão, valores da ordem de +3°C ainda podem ser observados na escala diária ou semanal até o início de março.

Outono de 2027 pode marcar um dos últimos recordes do Super El Niño

Apesar da previsão de enfraquecimento do El Niño após o verão, a redução das anomalias não significa que o fenômeno perderá rapidamente sua intensidade. A média dos modelos mostrada acima indica que o aquecimento do Pacífico equatorial ainda deve permanecer acima de +1,5°C no trimestre março-abril-maio (MAM) de 2027.

Esse valor corresponde ao limite inferior da categoria de um evento “forte”. Caso a previsão se confirme, este poderá ser o primeiro El Niño dos registros a permanecer na categoria forte durante o outono, estabelecendo um novo recorde histórico para o trimestre.

ONI registrado no trimestre e março-abril-maio (MAM) desde 1950 até 2026 (NOAA) juntamente com o valor previsto pelo ensemble do IRI para para 2027. Créditos: Meteored.

Embora esse valor pareça modesto em comparação às anomalias superiores a +3°C previstas para o verão, ele representa um aquecimento excepcional para essa época do ano, nunca observado até hoje desde o início do registro do fenômeno, em 1950 na base da NOAA. Isso pode ser visto no gráfico acima, elaborado pela Meteored Brasil.

Segundo o registro histórico do ONI apenas 4 eventos chegaram em MAM com ONI superior a +1°C. O maior valor observado em MAM foi de +1,3°C, em 1992, seguido de +1,2°C em 1983, +1,1°C em 2026 e +1,03°C em 1998. Portanto, caso a previsão de +1,5°C se confirme para o outono de 2027, este pode ser um dos últimos antes de o El Niño de 2026-2027 chegar ao fim, depois de tantos recordes já quebrados ao longo do evento.