Frente fria traz nova onda de temporais e chuva de quase 300 mm até o fim de semana

Intenso fluxo de umidade será organizado por uma nova frente fria. A previsão indica nova onda de temporais e volumes que se aproximam de 300 mm até o final da semana.

Uma nova frente fria se forma nos próximos dias e auxilia na organização de um intenso fluxo de umidade. Ao longo da semana, haverá alertas espalhados por diferentes áreas do Brasil, destacando o Sul, Sudeste e Centro-Oeste como regiões com maior potencial para registrar transtornos. No decorrer dos dias, o volume acumulado irá gerar preocupações, uma vez que se aproxima de 300 mm até o fim de semana.

Terça-feira: alertas para tempestades no S, SE e CO

A madrugada de terça-feira (24) começa com forte instabilidade sobre a Região Sul e parte do Centro-Oeste. Áreas do noroeste gaúcho, meio-oeste catarinense, sudoeste paranaense e o extremo sul de Mato Grosso do Sul ficam em alerta para os riscos de chuvas fortes e tempestades intensas.

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As chuvas intensas e os temporais continuam até o final da tarde sobre áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, exigindo atenção máxima dos moradores da região. Há grande potencial para transtornos entre a manhã e a tarde desta terça-feira (24).

Previsão de chuva e nebulosidade na tarde desta terça-feira (24).

A grande presença de umidade em áreas do Centro-Oeste e Sudeste funciona como gatilho para a formação de nuvens carregadas e o aumento nos riscos de temporais. O alerta vale desde o leste do Sudeste até o interior de Mato Grosso.

Quarta-feira: chuva ganha força com formação de frente fria

A frente fria se forma nas primeiras horas da quarta-feira (25). Entre a madrugada e a manhã de quarta (25), as chuvas se concentram sobre a Região Sul (exceto no sul gaúcho), com a previsão mostrando intensidades variando entre moderadas e fortes.

Mapa indica as chances de ocorrência de chuvas na tarde de quarta-feira (25).

No período da tarde, grande parte do Centro-Sul do Brasil terá chances de registrar chuvas de forte intensidade e temporais. Áreas de São Paulo, incluindo a capital paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão na rota das tempestades, com riscos de deslizamentos de terra, enxurradas e transbordamentos de córregos e rios.

Quinta-feira: trégua no S e tempestades no SE e CO

Ao longo da quinta-feira (26), as instabilidades começam a dar trégua na Região Sul do Brasil. Após dias com tempo fechado e chuvas intensas, o sol volta a aparecer com força sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto no Paraná ainda são esperadas pancadas de chuva moderadas na porção central.

Grande quantidade de água precipitável acende alerta para chuvas volumosas no leste do Sudeste.

O cenário se encontra complexo sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. A frente fria atua em áreas do território paulista, fluminense e capixaba, além de boa parte de Minas Gerais, estendendo-se até Rondônia. Dessa forma, ao menos 8 estados ficam em alerta para tempestades com potencial para problemas, exigindo atenção redobrada às áreas serranas devido ao solo já úmido e aos riscos de deslizamentos de terra.

Sexta-feira: frente fria perde força e chuvas intensas diminuem

Na madrugada de sexta-feira (27), ainda há previsão de pancadas de chuva forte sobre o Espírito Santo. Contudo, à medida que as horas passam sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, a frente fria perde força.

Durante a tarde, o que resta de ar úmido na atmosfera é capaz de gerar aumento na presença de nuvens carregadas, provocando chuvas com intensidade fraca e moderada em sua grande maioria, com previsão de chuvas mais fortes apenas em áreas pontuais de Mato Grosso.

As chuvas devem perdurar durante boa parte da semana sobre o Brasil, o que acaba gerando acumulados expressivos em diversos pontos. O destaque fica por conta do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo, com acumulados que variam entre 200 mm e 280 mm.

Previsão de chuva acumulada entre terça-feira (24) e sexta-feira (27).

Áreas do litoral de São Paulo, do litoral sul do Rio de Janeiro, do noroeste do Rio Grande do Sul, do meio-oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul têm previsão de acumulados que superam os 100 mm, chegando à marca de 160 mm em pontos isolados da Região Sul.