Dourados pode receber quase dez vezes mais chuva que Uruçuí até sexta-feira (27), enquanto Sorriso e Barreiras têm volumes intermediários durante o plantio da soja.

A distribuição das chuvas cria condições distintas para o plantio e o desenvolvimento inicial da soja entre as regiões produtoras.

Entre este sábado (21) e sexta-feira (27), Dourados, em Mato Grosso do Sul, pode receber em um dia mais chuva do que Uruçuí, no Piauí, ao longo de toda a semana. A previsão para os sete dias indica cerca de 89 mm em Dourados e 9 mm em Uruçuí. Entre esses dois extremos aparecem Sorriso, em Mato Grosso, com 30 mm, e Barreiras, no oeste da Bahia, com 15 mm.

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A diferença chega às lavouras em momentos distintos do plantio. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a volta da chuva já favorecia a soja em Mato Grosso do Sul, enquanto um período seco havia provocado estresse em áreas de Mato Grosso. Na Bahia, as chuvas anteriores ajudaram a semeadura a avançar. Agora, o intervalo entre as pancadas ganha importância tanto para a entrada das máquinas quanto para as sementes que ainda precisam de umidade para germinar.

Em Dourados, a chuva ganha força na segunda metade da semana

Dourados começa o sábado (21) com previsão de 20 mm. A chuva perde força no domingo, quando o volume cai para cerca de 3 mm, mas volta a se intensificar a partir de terça-feira. São 13 mm na terça, outros 13 mm na quarta e 26 mm na quinta. Esses três dias respondem por mais da metade do acumulado semanal e podem encurtar o tempo disponível para entrar com máquinas nos talhões de drenagem mais lenta.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (27), com maiores volumes em Mato Grosso do Sul e menores acumulados no interior do Nordeste.

Em Sorriso, também há previsão de pancadas nos sete dias, mas a distribuição é outra. O sábado (21) concentra pouco mais de 8 mm e, de domingo a sexta, os volumes diários ficam entre 2,5 e 4,5 mm. A repetição pode ajudar a manter úmida a camada onde a semente foi depositada. Nas áreas de Mato Grosso que atravessaram o veranico, porém, a recuperação da água em profundidade dependerá de quanto chover efetivamente em cada lavoura.

No oeste da Bahia, domingo concentra a maior parte da chuva

Em Barreiras, quase 10 dos 15 mm previstos para a semana podem cair no domingo (22). Depois, a previsão indica pouco mais de 2 mm na segunda e menos de 1 mm na terça. A temperatura máxima sobe para 34°C na quarta e chega a 35°C na quinta e na sexta. Quem pretende aproveitar a chuva de domingo para semear encontrará condições diferentes conforme a profundidade atingida pela água e a cobertura que protege a superfície do solo.

Previsão de probabilidade de chuva para domingo (22), às 16h.

Em Uruçuí, o domingo traz apenas meio milímetro na previsão. As pancadas mais expressivas ficam para terça (24) e quinta (26), ainda assim com menos de 3 mm em cada dia. Mesmo com vários dias de chuva no calendário, o total semanal no município piauiense fica abaixo do previsto para um único dia em Barreiras. Para a soja recém-semeada, essa diferença importa sobretudo onde a camada superficial já estava seca.

O que observar até sexta-feira

A condição do solo depois de cada pancada orienta o trabalho nos quatro polos. Em lavouras já implantadas, vale acompanhar se as plântulas emergem por igual.

Onde o plantio continua, três momentos merecem atenção.

Domingo, em Barreiras: conferir até onde os quase 10 mm umedeceram o solo antes de ampliar a semeadura.

conferir até onde os quase 10 mm umedeceram o solo antes de ampliar a semeadura. Terça, em Sorriso: verificar a umidade na linha de plantio após mais uma pancada de cerca de 3 mm.

verificar a umidade na linha de plantio após mais uma pancada de cerca de 3 mm. Quinta, em Dourados: reavaliar o acesso das máquinas após dois dias consecutivos com previsão de 13 mm.

Em Uruçuí, a máxima pode alcançar 34°C na sexta-feira (27). Ali, acompanhar a umidade na profundidade da semente será especialmente importante nos talhões que receberem apenas chuva passageira.