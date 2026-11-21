Análises genéticas e características físicas permitiram reconhecer dois grupos de bugios como espécies distintas; uma delas vive em região pressionada pelo desmatamento e pode estar ameaçada de extinção.

Duas novas espécies de bugios foram identificadas por pesquisadores após análises genéticas, em descoberta que amplia o conhecimento sobre a biodiversidade da região. Crédito: Reprodução

A Amazônia ainda abriga descobertas importantes para a ciência, inclusive entre animais conhecidos e estudados há décadas. Pesquisadores identificaram duas novas espécies de macacos-uivadores, também chamados de bugios, na região. O reconhecimento ocorre 85 anos depois da descrição da última espécie inédita desse grupo de primatas.

As novas espécies receberam os nomes científicos Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis. A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Salford, no Reino Unido, com a colaboração de pesquisadores de diferentes instituições. Os resultados foram publicados em 30 de outubro de 2026 na revista científica Communications Biology.

A identificação foi possível a partir da análise genética de 11 espécies de bugios da América do Sul e Central, combinada à comparação de características físicas dos animais e de exemplares preservados em coleções científicas. Os resultados mostraram que populações antes classificadas como integrantes de espécies já conhecidas pertencem, na verdade, a linhagens evolutivas distintas.

Duas espécies em diferentes regiões da Amazônia

Uma das novas espécies, Alouatta iroi, é conhecida como bugio-vermelho-do-Pantepui e ocorre no noroeste da Amazônia, em uma área que abrange territórios do Brasil, da Guiana e da Venezuela. A outra, Alouatta matogrossensis, ou bugio-vermelho-de-Mato Grosso, habita o sul da Amazônia brasileira.

Fotografias tiradas das duas novas espécies de bugio da Amazônia - Créditos: Divulgação/Instituto Nacional de Biologia do Zoológico e Conservação Smithsonian e John Trent CC-POR-NC-ND

Com a descoberta, o gênero Alouatta passa a reunir 16 espécies reconhecidas. Os bugios são conhecidos pelas vocalizações potentes, que podem ser ouvidas a grandes distâncias e desempenham papel importante na comunicação entre os animais.

Além de ampliar o número de espécies conhecidas, o estudo ajuda a compreender como esses primatas se diversificaram ao longo do tempo. Os pesquisadores identificaram a influência de grandes rios amazônicos, como o Amazonas, o Branco e o Xingu, na separação de populações.

Rios e barreiras naturais influenciaram a evolução

Ao longo de milhares e milhões de anos, os rios funcionaram como barreiras geográficas, limitando o contato entre grupos de animais. Separadas, essas populações passaram a desenvolver características próprias, acumulando diferenças genéticas que contribuíram para o surgimento de novas espécies.

A pesquisa indica que grande parte da diversidade de bugios na Amazônia se formou durante o último milhão de anos. Além dos rios, mudanças na paisagem, como a presença de áreas de savana e zonas de transição entre diferentes tipos de vegetação, também podem ter influenciado esse processo.

O trabalho utilizou dados genômicos e informações de exemplares mantidos em museus e coleções de história natural. Esse cruzamento permitiu identificar diferenças que não seriam necessariamente percebidas apenas pela observação dos animais em seu ambiente.

Descoberta também acende alerta para conservação

O reconhecimento das novas espécies traz uma preocupação imediata. A Alouatta matogrossensis vive no sul da Amazônia, região submetida a fortes pressões do desmatamento e da expansão agropecuária. A perda e a fragmentação da floresta reduzem o habitat disponível e podem isolar populações, aumentando os riscos para sua sobrevivência.

Embora ainda não tenha recebido uma classificação oficial de ameaça pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os pesquisadores consideram que a espécie pode se enquadrar em categorias de risco elevado, inclusive como criticamente ameaçada. Por isso, defendem uma avaliação específica e urgente.

O estudo também destaca que a identificação precisa das espécies e de suas áreas de ocorrência é fundamental para orientar políticas e iniciativas de conservação. Sem esse conhecimento, populações vulneráveis podem permanecer fora das estratégias de proteção.

A descoberta reforça um ponto importante: mesmo em um grupo de primatas relativamente conhecido, ainda há diversidade escondida na floresta. Conhecer essas espécies é um passo necessário para garantir que não desapareçam antes mesmo de serem devidamente estudadas.