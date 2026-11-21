Uma equipe internacional de pesquisadores conseguiu acompanhar, do início ao fim, a fusão de duas estrelas na galáxia de Andrômeda. O fenômeno oferece uma oportunidade inédita para compreender como evoluem os sistemas estelares binários.

A cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, a galáxia de Andrômeda, ou M31, é a maior vizinha galáctica da nossa Via Láctea. Crédito: NASA.

A astronomia acaba de alcançar algo que, até agora, parecia impossível: observar como uma estrela acaba devorando sua companheira, desde os primeiros sinais de interação até a violenta erupção que marca o desfecho. O episódio ocorreu nos arredores da galáxia de Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra, e foi reconstruído a partir de décadas de registros astronômicos.

O protagonista é o AT 2025abao, um sistema binário que permitiu documentar, pela primeira vez, todas as etapas de um processo conhecido como evolução de envelope comum. A pesquisa, liderada por Viraj Karambelkar, da Universidade de Columbia (Estados Unidos), foi publicada na revista Nature e representa uma oportunidade excepcional para testar teorias sobre a evolução de estrelas binárias.

Sete anos de uma queda lenta em direção ao interior de outra estrela

A evolução de um envelope comum ocorre quando uma estrela envelhece, aumenta consideravelmente de tamanho e acaba envolvendo sua companheira dentro de sua própria atmosfera. A fricção com o gás faz com que o astro menor perca energia orbital e comece a se deslocar em espiral em direção ao interior da gigante.

Para reconstruir a história de AT 2025abao, os pesquisadores combinaram registros de arquivo desde 1989 com observações recentes feitas pelos telescópios espaciais James Webb, Swift e SPHEREx, além do Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN) e do Nordic Optical Telescope (NOT) na Espanha.

A evolução de um envelope comum ocorre quando uma estrela envelhece, aumenta consideravelmente de tamanho e acaba envolvendo sua companheira dentro de sua própria atmosfera. Crédito: NASA.

Os dados mostram que a estrela principal, com uma massa próxima a sete vezes a do Sol, permaneceu estável durante quase três décadas. Em 2018, ela começou a aumentar gradualmente seu brilho — um sinal que os modelos interpretam como o momento em que sua companheira, de apenas 0,7 massas solares, penetrou nas camadas externas da gigante.

Durante os sete anos seguintes, o astro menor orbitou dentro desse envoltório gasoso. O atrito foi dissipando sua energia e fez com que a estrela principal se expandisse até atingir 2,5 vezes o seu tamanho original.

Uma erupção espetacular marcou o desfecho

Mais de 90% da energia gerada pelo atrito durante esta etapa foi transportada para a superfície e liberada na forma de luz, sem expelir a atmosfera estelar.

No entanto, nos últimos 300 dias antes do desfecho, a temperatura superficial começou a cair e a estrela passou por uma rápida expansão. Para os pesquisadores, esses sinais indicavam que o sistema havia perdido seu equilíbrio e que a companheira iniciava sua queda final em direção ao núcleo.

Em outubro de 2025, ocorreu a fase mais espetacular: a AT 2025abao protagonizou uma erupção característica das chamadas novas vermelhas luminosas. Em apenas 25 dias, seu brilho na luz visível multiplicou-se por cem, e a temperatura superficial saltou de cerca de 3.500 para 8.000 kelvins. O fenômeno foi acompanhado por uma onda de choque que se propagou a cerca de 330 quilômetros por segundo.

A análise energética revelou um comportamento inesperado. Apenas 1% da energia orbital liberada foi emitida como radiação, e outro 1% foi destinado a desvincular gravitacionalmente o material ejetado. A maior parte acabou acelerando pequenas quantidades de gás a velocidades muito elevadas.

Duas estrelas que acabaram se tornando uma só

Entre a fase prévia e a erupção final, o sistema ejetou entre 0,2 e 0,4 massas solares de material, apenas 10% do envelope da estrela gigante.

A imensa galáxia de Andrômeda, também conhecida como Messier 31 ou simplesmente M31, aparece nesta imagem captada pelo Explorador de Pesquisa em Infravermelho de Campo Amplo (WISE) da NASA. Crédito: NASA.

O fato de cerca de 90% de sua atmosfera externa ter permanecido intacta, somado à violência da explosão, levou os cientistas a concluir que ambas as estrelas acabaram se fundindo em um único objeto.

Os espectros também revelaram que o material ejetado colidiu com um disco de gás e poeira que já circundava o sistema em seu plano equatorial. Essa interação deu forma a uma estrutura bipolar, semelhante à apresentada por numerosas nebulosas planetárias.

Um desafio para os modelos clássicos de evolução estelar

A descoberta também levanta questões sobre os modelos teóricos utilizados durante décadas para explicar a evolução de estrelas binárias. As equações tradicionais supunham que boa parte da energia orbital deveria ser utilizada para expulsar o envoltório da estrela gigante.

No entanto, o AT 2025abao demonstra que o processo é mais complexo: a energia pode se concentrar em acelerar pequenas quantidades de gás sem remover toda a atmosfera.

Com vistas ao futuro, a entrada em operação do Observatório Vera C. Rubin e do telescópio espacial Nancy Grace Roman permitirá detectar dezenas de sistemas semelhantes em galáxias próximas.