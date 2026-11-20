Canal de umidade e ciclone espalham chuvas pelo Brasil no feriado prolongado

Diversas regiões terão a presença do sol durante parte do dia, mas as instabilidades ganham força ao longo das tardes por conta de um forte canal de umidade e da atuação de um ciclone.

Neste feriado prolongado, as chuvas afetam diversos estados do Brasil por conta da atuação de um ciclone, de um forte canal de umidade e de temperaturas elevadas. Todos esses fatores mantêm a atmosfera instável, com energia suficiente para a ocorrência de eventos intensos espalhados pelo país, elevando os riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e corte no fornecimento de energia elétrica.

Feriado prolongado com alertas para tempestades

Ainda durante a noite desta sexta-feira (20), os estados da Região Sul têm previsão de chuvas intensas e tempestades. Outras áreas do país também registram chuvas nesta noite por conta da umidade e das altas temperaturas, como todos os estados do Sudeste e áreas da Bahia, de Goiás e de Mato Grosso.

Baixa pressão auxilia na organização das chuvas neste sábado (21).

O modelo ECMWF indica que, nas primeiras horas deste sábado (21), ocorre a formação de uma baixa pressão na costa do Sul do Brasil. O sistema auxilia na organização do fluxo de umidade e favorece a formação de nuvens de chuva; à medida que as horas avançam, o centro de baixa pressão se afasta do continente, mas mantém organizado o canal úmido.

Na tarde de sábado (21), o calor no Brasil Central e a umidade provocam instabilidades, gerando potencial para chuvas intensas e tempestades. Vários estados ficam em atenção, incluindo áreas do norte de Minas Gerais, Espírito Santo, oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, sul do Tocantins e do Pará, além do Amazonas.

Intenso fluxo de umidade dá suporte a presença de nuvens carregadas sobre áreas do Sul e Sudeste do Brasil.

No domingo (22), o cenário se repete na Região Sul: após uma tarde de sábado (21) com tempo mais firme, a atuação de um novo cavado atmosférico traz de volta as chuvas ainda durante a madrugada. No Rio Grande do Sul, há potencial para eventos intensos, como queda de granizo, chuvas intensas e tempestades severas, mantendo todo o estado em alerta.

O intenso canal de umidade dá suporte às nuvens de tempestade que avançam por Santa Catarina e pelo Paraná durante a manhã, deixando ambos os estados em alerta para transtornos. As chuvas vêm com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, rajadas de vento intensas e possível queda de granizo.

Mapa de precipitação e presença de nuvens na tarde deste domingo (22).

Ainda ao longo do domingo (22), ocorre a formação do ciclone nas proximidades da Região Sul, um dos principais fatores de risco para eventos severos neste fim de semana. O canal de umidade também atua em outras áreas do país, incluindo o Sudeste e o Centro-Oeste.

Nessas duas regiões, há previsão de chuvas intensas no período da tarde, afetando São Paulo e Mato Grosso do Sul, com trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h.

Mapa de precipitação acumulada entre sexta-feira (20) e domingo (22).

No restante do Brasil, há previsão de chuvas intensas em áreas pontuais da Bahia, do sudeste do Tocantins e do norte de Minas Gerais e de Goiás. Até o final do domingo (22), os volumes de chuva previstos na Região Sul podem chegar aos 120 mm na faixa entre o noroeste gaúcho e o interior catarinense, com acumulados acima dos 50 mm em diversos pontos da região.

Há destaque para grandes acumulados também na faixa entre o norte de Minas Gerais e o oeste da Bahia, onde os volumes variam entre 30 mm e 70 mm.