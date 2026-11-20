Com apenas 2.010 habitantes, esta localidade de Córdoba, na Argentina, combina balneários no rio Xanaes, praias junto à Mar Chiquita, turismo de aventura e festas populares para aproveitar o verão.

Marull, uma pequena cidade de Córdoba que combina praias de água doce e de água salgada, trilhas e esportes de aventura. Foto: marull.gob.ar

Praias fluviais, uma lagoa de água salgada, passeios de caiaque, opções gastronômicas e até uma festa dedicada à cerveja artesanal e aos petiscos. Tudo isso é oferecido por Marull, uma pequena localidade situada a 170 quilômetros da cidade de Córdoba. O destino é escolhido por milhares de turistas com a chegada dos dias quentes, tornando-se uma excelente opção para as férias de verão de 2027.

Marull conta com uma população fixa de apenas 2.010 habitantes. No entanto, esse perfil tranquilo contrasta com o movimento turístico que surge a cada temporada de verão. Graças à sua localização — próxima ao rio Xanaes e à lagoa Mar Chiquita —, o lugar reúne paisagens e atividades bastante variadas em uma única viagem.

Praias de rio e uma lagoa salgada para descobrir: o que fazer em Marull

O balneário El Puente é o principal ponto de atração e concentração em Marull. A apenas quatro quilômetros do centro de Marull, no rio Xanaes — também conhecido como rio Segundo —, os visitantes encontram pequenas praias de água doce onde podem passar o dia, descansar e aproveitar o ambiente natural.

A margem da Laguna de Mar Chiquita (salgada) é um lugar dos sonhos para contemplar a calma da natureza e observar aves. Foto: marull.gob.ar

É um local ideal para quem busca um curso d'água para se refrescar, sem precisar se afastar muito da cidade. A paisagem à beira da água oferece um ambiente diferente daquele dos grandes centros turísticos de Córdoba, permitindo combinar descanso com atividades ao ar livre.

No entanto, esta localidade possui uma particularidade que lhe confere um toque distinto. A 12 quilômetros da área urbana fica Playa Grande, um trecho de costa na lagoa Mar Chiquita que apresenta uma paisagem completamente diferente.

A Festa da Cerveja Artesanal e dos Petiscos (em fevereiro) é uma das grandes atrações de Marull. Foto: marull.gob.ar

A lagoa destaca-se pela sua elevada salinidade e pela riqueza do seu ambiente natural. Em suas margens, é possível realizar atividades como pesca esportiva de pejerrey, observação de aves e safáris fotográficos.

A combinação de ambientes de rio de água doce e de lagoa de água salgada torna-se um dos grandes atrativos de Marull, com paisagens e experiências bastante distintas.

Caiaque, trekking e turismo de aventura em Campo Mares

Marull também conta com propostas de turismo de aventura, entre elas uma excursão que combina trekking e caiaque em Campo Mares. Trata-se de um roteiro que permite aproximar-se das paisagens da lagoa Mar Chiquita, observar sua fauna e conhecer, de uma forma diferente, um dos ambientes naturais mais notáveis de Córdoba.

Os carnavais de Marull também são uma celebração popular e tradicional. Foto: marull.gob.ar

O passeio combina caminhadas pelos arredores e navegação de caiaque — uma opção ideal para quem deseja explorar a costa a partir da água e desfrutar da tranquilidade.

Passeios náuticos, observação de aves e caminhadas completam as alternativas para descobrir a região de uma forma diferente. De fato, a lagoa e seus arredores oferecem oportunidades únicas para registrar aves e outros exemplares da fauna local.

Cerveja artesanal, petiscos e outras festas populares

Mas a identidade própria de Marull também se manifesta em seu calendário de celebrações. Ao longo do ano, diversas festas populares reúnem moradores e visitantes, permitindo um contato mais próximo com as tradições desta localidade cordobesa.

A Festa Regional da Cerveja Artesanal e da Picada reúne gastronomia, produtores locais e sabores regionais. Foto: marull.gob.ar

Uma das atrações que mais atrai público é a Festa Regional da Cerveja Artesanal e da Picada, realizada em fevereiro, que reúne gastronomia, produtores locais e sabores regionais.

Os carnavais gratuitos também fazem parte da programação popular e trazem música e movimento às ruas da localidade.

Em agosto, por sua vez, as Festas Patronais em honra a Nossa Senhora da Assunção reúnem a comunidade em torno de atividades religiosas e culturais.

Já no primeiro fim de semana de setembro, realiza-se o Concurso Nacional de Mulheres Assadoras, uma celebração que coloca em destaque a tradição gastronômica.

Marull é um lugar ideal para quem busca uma combinação de tranquilidade, natureza e calor humano. Foto: marull.gob.ar

Novembro chega com a Festa da Argentinidade, que inclui habilidades crioulas e montarias, em uma proposta ligada aos costumes rurais. Em poucas palavras, Marull oferece celebrações para todos os gostos e durante o ano todo.

Como chegar a Marull saindo de Córdoba Capital

Marull fica a 170 quilômetros de Córdoba Capital, e é possível chegar lá de carro por meio de uma combinação de rodovias nacionais e provinciais.

As noites de verão em Marull são um convite para aproveitar o ar livre. Foto: marull.gob.ar

Uma das alternativas é pegar a Ruta Nacional 19, seguir pela Ruta Provincial 10 e, ao chegar a La Puerta, virar à direita para acessar a Ruta Provincial 17. A partir daí, restam aproximadamente 47 quilômetros até a localidade.

Marull é um destino perfeito, tanto para uma escapada quanto para uma estadia de vários dias.