O lado de Goiás que pouca gente conhece: 5 cidades criam rota de ecoturismo e vida no campo; veja como visitar
Cinco cidades do Norte de Goiás se uniram para criar uma rota turística que conecta paisagens naturais, produção rural e atividades de aventura. Saiba quais cidades são essas e quais atrativos a nova rota oferece.
O estado de Goiás pode ganhar um novo roteiro turístico para quem gosta de natureza, água e aventura.
A nova ‘Rota Turística do Norte de Goiás’ é uma nova iniciativa anunciada recentemente que pretende integrar cinco municípios goianos em um circuito de turismo voltado às belezas naturais, ao turismo rural, à gastronomia e às tradições culturais da região.
Contudo, o projeto ainda está em fase de estruturação e pretende criar roteiros capazes de atrair visitantes e movimentar a economia da região. Descubra abaixo tudo o que se sabe até o momento sobre esta nova rota turística goiana.
As cidades e os atrativos da nova rota
A nova rota vai reunir as cinco cidades de Alto Horizonte, Campinorte, Mara Rosa, Nova Iguaçu de Goiás e Uruaçu.
Essa rota é uma iniciativa articulada pelo Celeiro Cerrado, projeto da Agenda Pública, com apoio financeiro da mineradora Lundin Mining e participação das prefeituras das cidades.
Os objetivos do projeto são ampliar o fluxo de visitantes, movimentar a economia regional, fortalecer pequenos produtores e gerar empregos e renda para as comunidades locais.
Entre os atrativos, está o Lago Serra da Mesa, em Uruaçu, muito conhecido pelas paisagens de águas doces, ilhas, pesca esportiva e atividades náuticas. Já em Mara Rosa, por exemplo, a iniciativa pretende valorizar a produção de açafrão-da-terra, envolvendo visitas a propriedades rurais, experiências com produtores e degustação de produtos típicos do Cerrado.
A rota também deverá contemplar trilhas, passeios de bicicleta, visitas a propriedades rurais, atividades de aventura, cafés coloniais e festas tradicionais, como a Feiramar (em Mara Rosa) e a Semana Ruralista (em Nova Iguaçu de Goiás).
A proposta também prevê integrar hotéis, pousadas rurais, restaurantes e comércios aos roteiros, para que o visitante permaneça mais tempo na região.
Contudo, cabe destacar aqui que a rota ainda está em fase de estruturação.
O planejamento prevê o mapeamento dos atrativos, melhorias nos acessos, implantação de sinalização turística e capacitação dos empreendedores, com etapas previstas até o primeiro semestre de 2029.
Referências da notícia
Thiago Alonso. (2026). Cinco cidades de Goiás se unem para criar nova rota turística.
Fabricio Moretti. (2026). Goiás pode ganhar nova rota turística com lagos, mergulho e aventura; conheça as 5 cidades.