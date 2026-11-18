Cinco cidades do Norte de Goiás se uniram para criar uma rota turística que conecta paisagens naturais, produção rural e atividades de aventura. Saiba quais cidades são essas e quais atrativos a nova rota oferece.

Município de Mara Rosa, em Goiás, conhecido regionalmente pela produção de açafrão. Crédito: Reprodução/manaimempreendimentos.com.br.

O estado de Goiás pode ganhar um novo roteiro turístico para quem gosta de natureza, água e aventura.

A nova ‘Rota Turística do Norte de Goiás’ é uma nova iniciativa anunciada recentemente que pretende integrar cinco municípios goianos em um circuito de turismo voltado às belezas naturais, ao turismo rural, à gastronomia e às tradições culturais da região.

Contudo, o projeto ainda está em fase de estruturação e pretende criar roteiros capazes de atrair visitantes e movimentar a economia da região. Descubra abaixo tudo o que se sabe até o momento sobre esta nova rota turística goiana.

As cidades e os atrativos da nova rota

A nova rota vai reunir as cinco cidades de Alto Horizonte, Campinorte, Mara Rosa, Nova Iguaçu de Goiás e Uruaçu.

Essa rota é uma iniciativa articulada pelo Celeiro Cerrado, projeto da Agenda Pública, com apoio financeiro da mineradora Lundin Mining e participação das prefeituras das cidades.

A Rota Turística do Norte de Goiás visa valorizar o Cerrado, a cultura regional e as experiências ligadas à vida no campo.

Os objetivos do projeto são ampliar o fluxo de visitantes, movimentar a economia regional, fortalecer pequenos produtores e gerar empregos e renda para as comunidades locais.

Entre os atrativos, está o Lago Serra da Mesa, em Uruaçu, muito conhecido pelas paisagens de águas doces, ilhas, pesca esportiva e atividades náuticas. Já em Mara Rosa, por exemplo, a iniciativa pretende valorizar a produção de açafrão-da-terra, envolvendo visitas a propriedades rurais, experiências com produtores e degustação de produtos típicos do Cerrado.

O Lago Serra da Mesa, em Uruaçu (GO), excelente para pesca, passeios de barco e esportes aquáticos. Crédito: Divulgação.

A rota também deverá contemplar trilhas, passeios de bicicleta, visitas a propriedades rurais, atividades de aventura, cafés coloniais e festas tradicionais, como a Feiramar (em Mara Rosa) e a Semana Ruralista (em Nova Iguaçu de Goiás).

A proposta também prevê integrar hotéis, pousadas rurais, restaurantes e comércios aos roteiros, para que o visitante permaneça mais tempo na região.

Contudo, cabe destacar aqui que a rota ainda está em fase de estruturação.

O planejamento prevê o mapeamento dos atrativos, melhorias nos acessos, implantação de sinalização turística e capacitação dos empreendedores, com etapas previstas até o primeiro semestre de 2029.