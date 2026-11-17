Super El Niño pode comprometer a estação chuvosa no Brasil Central e Sudeste
O Brasil Central e o Sudeste têm sua estação chuvosa no trimestre de verão, entre dezembro e fevereiro. Uma nova previsão climática para o trimestre, no entanto, mostra que há uma tendência de desfavorecimento para a formação dos principais sistemas deste período: a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as zonas de convergência de umidade (ZCOU).
A previsão climática para o verão 2026/2027 acende um alerta para a distribuição das chuvas no Brasil. O Super El Niño, um dos mais intensos já registrados, deve favorecer mudanças nos padrões de circulação atmosférica sobre a América do Sul, aumentando o risco de períodos com chuva abaixo da média em áreas importantes do Brasil Central e do Sudeste.
A seguir, confira o que indica a previsão climática do Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade (IRI), um dos principais centros mundiais de pesquisa em clima e previsão sazonal, vinculado à Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Entenda também como esse cenário se relaciona com o Super El Niño e quais são os possíveis impactos para o Brasil.
O que indica a nova previsão do IRI para o verão?
A nova previsão sazonal do IRI, atualizada na última segunda-feira (16), apresenta as probabilidades de precipitação para o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro (DJF) de 2026/2027.
O mapa aponta para uma maior probabilidade de chuvas abaixo da média sobre uma extensa área da América do Sul, abrangendo principalmente o norte e o centro do continente, incluindo as regiões Norte, parte do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste.
Em contrapartida, uma área com maior probabilidade de precipitação acima da média aparece sobre o sudeste da América do Sul, abrangendo principalmente o Paraguai, o Uruguai, o norte da Argentina e áreas do Sul do Brasil - principalmente Rio Grande do Sul e metade oeste de Santa Catarina e Paraná.
Esse cenário chama a atenção quando comparado à previsão anterior, realizada em agosto para o trimestre setembro-outubro-novembro (SON), mostrada no mapa abaixo. Naquela atualização, embora já houvesse um sinal de chuvas abaixo da média sobre o norte e o centro do continente, a área com maior probabilidade de precipitação acima da média estava posicionada um pouco mais mais ao norte, alcançando áreas do Centro-Oeste e Sudeste.
Na nova atualização, esse sinal positivo se desloca e se concentra mais ao sul, enquanto a área de maior probabilidade de chuva abaixo da média se intensifica sobre a região Norte e parte do Brasil Central. Essa mudança sugere uma alteração importante na distribuição espacial das chuvas justamente no trimestre que concentra o auge da estação chuvosa em grande parte do país.
Por que a previsão preocupa o Brasil Central e Sudeste?
Nesse cenário, poderíamos ter uma menor frequência de episódios de ZCAS e ZCOU, comprometendo a regularidade das chuvas durante o verão e, consequentemente, a recuperação dos níveis dos reservatórios, com possíveis impactos sobre o abastecimento público, a geração de energia hidrelétrica e a agricultura.
No Centro-Oeste, a preocupação também se estende à agricultura, especialmente à cultura da soja, que atravessa fases de elevada demanda hídrica nesse período.
Por outro lado, a previsão indica uma mudança na distribuição das chuvas em direção ao Sul do Brasil, onde aumenta a probabilidade de precipitação acima da média. Isso poderia contribuir para reduzir os déficits de precipitação observados nos últimos meses sobre o Rio Grande do Sul.
O estado vem registrando chuvas abaixo da média mesmo sob influência do El Niño, em um período no qual a circulação associada ao fenômeno favoreceu mais chuvas em áreas mais ao norte, especialmente sobre o Paraná e suas vizinhanças - incluindo partes do Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Previsão reúne modelos dos mais importantes centros meteorológicos
A previsão sazonal do IRI combina dois dos principais conjuntos internacionais de modelos climáticos: o North American Multi-Model Ensemble (NMME), que reúne modelos desenvolvidos por instituições dos Estados Unidos e Canadá, e o Copernicus Climate Change Service (C3S), do programa Copernicus da União Europeia.
Originalmente, o produto de previsão sazonal do IRI utilizava exclusivamente o NMME. Em 2026, a metodologia foi ampliada com a incorporação dos modelos do C3S, formando um chamado superensemble. Os resultados dos diferentes modelos passam por procedimentos de calibração estatística, que buscam corrigir vieses sistemáticos e diferenças de desempenho, contribuindo para uma previsão probabilística mais consistente.