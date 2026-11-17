Os danos causados pelo mau tempo na Bahia afetaram diretamente a rede pública de ensino de Santo Estêvão, onde todas as 37 escolas municipais registraram prejuízos e suspenderam as aulas.

Medidas emergenciais foram adotadas na Bahia para atender centenas de famílias afetadas pelas fortes chuvas e ventanias. Foto: Redes Sociais/ Seligue Bahia

Fortes temporais atingiram diversas regiões da Bahia nos últimos dias, provocando alagamentos, quedas de árvores e interdições de estradas. Até a segunda-feira (16), 19 municípios baianos tiveram decretos de situação de emergência registrados em decorrência dos estragos causados pelo volume de água.

Diante do cenário crítico, o governo estadual mobilizou uma força-tarefa para prestar assistência às populações afetadas. O governador Jerônimo Rodrigues alinhou medidas emergenciais de forma virtual para agilizar o atendimento e a recuperação das áreas danificadas pelo mau tempo.

Impactos severos no sudoeste e no interior baiano

Em Malhada, no sudoeste do estado, a chuva superou 200 mm em menos de 12 horas, deixando moradores ilhados. Casas ficaram parcialmente submersas e uma família precisou ser resgatada de barco após buscar abrigo no telhado de uma residência.

Imagem registrada em Malhada, no sudoeste da Bahia. Foto: Rodrigo Carvalho/ G1

Já em Jequié, no Médio Rio de Contas, um temporal de pouco mais de 20 minutos na noite de segunda-feira (16) causou transtornos na área urbana. Uma galeria de drenagem cedeu no Centro e interditou parcialmente uma avenida, enquanto a enxurrada na Avenida Santa Luzia danificou dois caminhões estacionados perto da rodoviária.

Além disso, a água invadiu boxes comerciais e tornou pontos de táxi inacessíveis na região do centro de abastecimento de Jequié. O bairro Joaquim Romão também figurou entre os locais mais prejudicados no município.

Na rodovia BA-160, entre Julião e Canabrava, o estado liberou parcialmente um dos dois pontos danificados, enquanto o outro trecho permaneceu interditado aguardando reparos.

Estragos causados por granizo e ventania no fim de semana

Antes dos alagamentos de segunda-feira, temporais acompanhados de granizo e ventos fortes atingiram o Recôncavo e o centro-norte baiano entre sábado (14) e domingo (15). Em Santo Estêvão, a prefeitura decretou emergência após 40 famílias ficarem desabrigadas.

O impacto na rede de ensino de Santo Estêvão também foi expressivo, já que todas as 37 escolas municipais sofreram danos estruturais. Por conta dos prejuízos nos prédios, as aulas precisaram ser suspensas na segunda-feira (16).

Em Antônio Cardoso, mais de 200 famílias afetadas foram cadastradas para receber assistência da administração municipal. Enquanto isso, no município de Castro Alves, a força dos ventos derrubou cinco postes de energia elétrica e exigiu o reforço de equipes técnicas da Neoenergia Coelba.

Alagamento registrado após chuva em Castro Alves, na Bahia. Foto: Redes Sociais

Em Cabaceiras do Paraguaçu, a queda de pedras de gelo durou cerca de 40 minutos na zona rural de Tupiaçu, deixando 40 famílias desabrigadas e levando o município a decretar emergência.

Força-tarefa, ajuda humanitária e lista de emergência

De acordo com o balanço atualizado da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (SUDEC), a lista de cidades em emergência inclui Antônio Cardoso, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

Chuva com granizo destelhou casa em Antônio Cardoso, na Bahia. Foto: Redes Sociais

Para apoiar Malhada, o Corpo de Bombeiros atua com viaturas e botes, enquanto uma aeronave transporta mantimentos e profissionais de saúde às comunidades isoladas. O governo estadual também mobilizou equipes de vigilância sanitária e enviará medicamentos, vacinas, colchões, lençóis, cobertores, kits de higiene e 300 cestas alimentares pelo programa Bahia Sem Fome.

Durante a reunião de alinhamento das ações, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a prioridade do atendimento: "O importante agora é cuidar da vida das pessoas. Nós estamos aqui à disposição para o que for necessário". As equipes estaduais e municipais seguem acompanhando os danos e reforçando a segurança nas localidades atingidas.