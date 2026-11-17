Um novo ciclone extratropical pode favorecer tempestades, chuva intensa e rajadas de vento de até 80 km/h na Região Sul no fim desta semana.

Há elevado potencial para granizo, muitos raios e acumulados de 100 mm em 24 horas.

A Região Sul tem um novo alerta para tempestades com chuvas e rajadas de vento potencialmente intensas no fim desta semana. A tendência do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, aponta para chuvas intensas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre sexta-feira (20) e sábado (21), devido à formação de um novo ciclone extratropical, com volumes que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas e causar transtornos. Confira os detalhes.

Alerta e chuvas potencialmente intensas

O índice de previsão extrema (EFI) para a precipitação, do modelo ECMWF, aponta para condições de chuvas ‘incomuns’ entre sexta-feira (20) e sábado (21), especialmente entre o noroeste do Rio Grande do Sul e a divisa com Santa Catarina.

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No mapa abaixo, à esquerda, as áreas em amarelo, laranja e vermelho indicam que os volumes de chuva previstos provavelmente serão superiores aos normalmente registrados para esta época do ano, de acordo com a climatologia do próprio modelo. Quanto mais próximo de 1 o índice, mais excepcional é o cenário previsto. Neste caso, até o momento, o valor do EFI aponta para grandes chances de um evento 'incomum' de chuvas.

EFI do ECMWF para a precipitação (esquerda) e valor de referência (direita) para sexta-feira (20). Créditos: ECMWF.

Para complementar essa informação, o mapa à direita apresenta os volumes de referência de extremo de chuva diária, que estão previstos serem ultrapassados ao longo de sexta-feira (20). Eles correspondem ao chamado 'percentil 99' da climatologia do modelo, ou seja, valores que são ultrapassados em apenas 1% das ocasiões.

A combinação dos dois mapas indica potencial para chuvas superiores a 60 ou 80 mm em 24 horas sobre o noroeste do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

Previsão de chuva acumulada até o final de sexta-feira (20), segundo o ECMWF.

De fato, última rodada do modelo ECMWF indica que até o final de sexta-feira (20) a o volume de chuva acumulada pode se aproximar de 150 mm no noroeste do Rio Grande do Sul, e ultrapassar 100 mm na metade oeste de Santa Catarina. Em ambos os casos, os maiores volumes de chuva estão previstos ao longo da sexta-feira (20), podendo super 100 mm em 24 horas, um grande potencial para transtornos.

Formação de ciclone: tempestades e ventos intensos

Um ciclone extratropical está previsto para se consolidar na costa da região Sul ao longo da sexta-feira (20). Este tipo de ciclone é o mais comum da região, e está associado à formação de uma frente fria. Durante seu desenvolvimento, a pressão atmosférica diminui, canalizando umidade e calor para a região, aumentando o potencial para nuvens verticalmente extensas, associadas com tempestades.

Embora tenha previsão de pancadas de chuva e tempestades isoladas todos os dias da semana nos estados do Sul, a partir de quinta-feira (19) à noite as tempestades e chuvas ganham força.

Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (20), tempestades intensas estão previstas para atuarem na fronteira oeste dos três estados do Sul, com elevado risco de granizo e rajadas intensas de vento. Os sistemas mais intensos, a princípio, estão previstos para o Noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e Paraná.

Previsão de tempestades intensas nesta sexta-feira (20), segundo o ECMWF.

As tempestades devem iniciar no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul ainda nas primeiras horas de sexta-feira (20), alcançando praticamente todo o território catarinense e o centro-oeste do Paraná até o final da manhã.

No decorrer do dia, tempestades devem continuar se formando nas áreas de fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde têm maior potencial de severidade, embora também devam ocorrer sobre o estado do Paraná.

Previsão de rajadas de vento nesta sexta-feira (20), segundo o ECMWF.

As rajadas de vento estão previstas se intensificarem a partir do final da manhã entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, de forma geral. Os valores máximos previstos são da ordem de 80 km/h, principalmente sobre o centro-sul e leste de Santa Catarina, embora todas as áreas da região Sul possam ter rajadas entre 50 e 60 km/h no decorrer do dia.

Não são descartadas condições de outros extremos de vento, como tornados isolados, microexplosões e downbursts - embora seja impossível precisar onde e quando podem ocorrer com esta antecedência.

Recomendações à população

A previsão apresentada nesta matéria representa uma tendência indicada pelo modelo de confiança da Meteored e, portanto, pode sofrer alterações ao longo da semana. Por isso, é fundamental acompanhar a atualização dos prognósticos e manter-se atento aos avisos emitidos pelos órgãos oficiais.

Durante as tempestades, evite permanecer em áreas abertas ou debaixo de árvores, assim como próximo a estruturas vulneráveis, janelas e portas de vidro. Moradores de regiões com histórico de alagamentos e inundações também devem redobrar a atenção.

Os elevados volumes de chuva previstos para um curto intervalo de tempo (100 mm em 24 horas) representam chuvas muito intensas e que podem favorecer a ocorrência de enxurradas e inundações repentinas, especialmente em áreas mais suscetíveis.