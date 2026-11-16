INMET emite alerta para 19 estados de tempestades e de ventos para 94 cidades até está quarta (17)
O INMET emitiu alertas de tempestades para diversos estados do Brasil e de vendavais no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há risco de chuvas volumosas e rajadas de vento intensas, trazendo transtornos para a população como alagamentos e quedas de árvores.
Um conjunto de sistemas meteorológicos atuando sobre o Brasil levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a emitir avisos de tempestades para diversos estados do país e avisos de ventos fortes para a região costeira do Sul do Brasil, que podem persistir ao longo dos próximos dias.
Para entender a previsão e não ser pego de surpresa pelo mau tempo essa semana, vamos conferir estes alertas em mais detalhes a seguir.
Ventos fortes atingem o Sul
O alerta de Vendaval compreende 94 municípios no litoral e extremo leste do Rio Grande do Sul e também o litoral sul de Santa Catarina, onde há risco de ventos moderados a fortes que podem ocasionar queda de objetos altos e galhos de árvores. Há também um pequeno risco de movimentação de dunas de areia na orla.
Essas rajadas de vento atingem velocidades de 60 km/h e, pontualmente, podem chegar a 70 km/h nas regiões mais afetadas, como é possível observar na imagem acima. Vale notar, no entanto, que não há previsão de ventos extremos.
Ainda assim, o sistema pode causar transtornos para a população entre essa segunda-feira (16) e especialmente na terça-feira (17), quando os ventos atingem uma intensidade maior. A partir da quarta-feira (18), sua intensidade tende a diminuir e os alertas cessam.
Tempestades se formam no centro-norte do país
Enquanto isso, tempestades se formam em diversos estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste devido à presença do corredor de umidade (rio atmosférico), fazendo com que a semana se inicie de maneira extremamente chuvosa em boa parte do país.
Entre os estados afetados pelo alerta, estão:
- Sudeste: São Paulo (extremo norte e leste), Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (estado que será mais afetado pelas chuvas).
- Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul (região do pantanal e norte), Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.
- Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas (extremo oeste), Pernambuco (região central e oeste), Paraíba (extremo oeste), Ceará (extremo sul), Piauí (centro e sul) e Maranhão (centro e sul).
- Norte: Tocantins, Pará (sul do estado), Amazonas (sul do estado) e Rondônia (extremo leste).
O maior destaque fica para uma área que compreende o Espírito Santo, sul e oeste da Bahia, norte de Goiás, oeste do Mato Grosso e para o Tocantins. Nessa região, tempestades mais severas serão registradas ao longo dos próximos dias.
Nessa área mais afetada, os alertas destacam que há possibilidade de chuvas de até 100 mm no dia e ventos intensos de até 100 km/h devido à formação das tempestades severas. Isso traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra, especialmente em municípios onde a chuva incida por muitos dias seguidos.
Recomenda-se à população que, em casos de tempestade, não se abrigue debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).
Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem transite por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também não deixe de observar encostas e evite circular ou permanecer em áreas onde haja risco de deslizamento de terra.