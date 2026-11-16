INMET emite alerta para 19 estados de tempestades e de ventos para 94 cidades até está quarta (17)

O INMET emitiu alertas de tempestades para diversos estados do Brasil e de vendavais no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há risco de chuvas volumosas e rajadas de vento intensas, trazendo transtornos para a população como alagamentos e quedas de árvores.

Um conjunto de sistemas meteorológicos atuando sobre o Brasil levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a emitir avisos de tempestades para diversos estados do país e avisos de ventos fortes para a região costeira do Sul do Brasil, que podem persistir ao longo dos próximos dias.

Um corredor de umidade associado à circulação de um ciclone e frente fria pode ocasionar a formação de tempestades severas sobre boa parte do Brasil ao longo dos próximos dias. No sul, os ventos fortes estão associados à circulação de uma região de alta pressão sobre o Oceano Atlântico.

Para entender a previsão e não ser pego de surpresa pelo mau tempo essa semana, vamos conferir estes alertas em mais detalhes a seguir.

Ventos fortes atingem o Sul

O alerta de Vendaval compreende 94 municípios no litoral e extremo leste do Rio Grande do Sul e também o litoral sul de Santa Catarina, onde há risco de ventos moderados a fortes que podem ocasionar queda de objetos altos e galhos de árvores. Há também um pequeno risco de movimentação de dunas de areia na orla.

Previsão de rajadas de vento na madrugada (esquerda) e tarde (direita) de terça-feira mostra a evolução das rajadas de vento, que podem chegar perto dos 70 km/h no litoral.

Essas rajadas de vento atingem velocidades de 60 km/h e, pontualmente, podem chegar a 70 km/h nas regiões mais afetadas, como é possível observar na imagem acima. Vale notar, no entanto, que não há previsão de ventos extremos.

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Ainda assim, o sistema pode causar transtornos para a população entre essa segunda-feira (16) e especialmente na terça-feira (17), quando os ventos atingem uma intensidade maior. A partir da quarta-feira (18), sua intensidade tende a diminuir e os alertas cessam.

Tempestades se formam no centro-norte do país

Enquanto isso, tempestades se formam em diversos estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste devido à presença do corredor de umidade (rio atmosférico), fazendo com que a semana se inicie de maneira extremamente chuvosa em boa parte do país.

Previsão de Rios Atmosféricos (esquerda) e probabilidade de chuva (direita) nesta segunda-feira de tarde ilustra como o sistema causará tempestades sobre boa parte do Brasil.

Entre os estados afetados pelo alerta, estão:

Sudeste: São Paulo (extremo norte e leste), Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (estado que será mais afetado pelas chuvas).

São Paulo (extremo norte e leste), Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (estado que será mais afetado pelas chuvas). Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul (região do pantanal e norte), Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Mato Grosso do Sul (região do pantanal e norte), Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas (extremo oeste), Pernambuco (região central e oeste), Paraíba (extremo oeste), Ceará (extremo sul), Piauí (centro e sul) e Maranhão (centro e sul).

Bahia, Sergipe, Alagoas (extremo oeste), Pernambuco (região central e oeste), Paraíba (extremo oeste), Ceará (extremo sul), Piauí (centro e sul) e Maranhão (centro e sul). Norte: Tocantins, Pará (sul do estado), Amazonas (sul do estado) e Rondônia (extremo leste).

O maior destaque fica para uma área que compreende o Espírito Santo, sul e oeste da Bahia, norte de Goiás, oeste do Mato Grosso e para o Tocantins. Nessa região, tempestades mais severas serão registradas ao longo dos próximos dias.

Previsão de acumulados de chuva totais até o final do próximo Sábado ilustra os estados que serão mais afetados pelas chuvas ao longo da semana. Há risco de transtornos.

Nessa área mais afetada, os alertas destacam que há possibilidade de chuvas de até 100 mm no dia e ventos intensos de até 100 km/h devido à formação das tempestades severas. Isso traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra, especialmente em municípios onde a chuva incida por muitos dias seguidos.

Recomenda-se à população que, em casos de tempestade, não se abrigue debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem transite por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também não deixe de observar encostas e evite circular ou permanecer em áreas onde haja risco de deslizamento de terra.