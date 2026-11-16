Um universo nascido dentro de um buraco negro: quanto é verdade nessa teoria e por que ela permanece sem comprovação?

Uma hipótese propõe que nosso Universo possa ter surgido no interior de um buraco negro pertencente a outro universo. A proposta utiliza a teoria de Einstein-Cartan, na qual existiria uma forma de impedir a formação de uma singularidade e permitir o nascimento de um universo em expansão.

Uma hipótese sugere que o Universo possa ter surgido dentro de um buraco negro, após um colapso gravitacional que teria originado uma nova região de espaço-tempo.

A proposta, desenvolvida pelo físico Nikodem Popławski, usa uma extensão da relatividade geral conhecida como teoria de Einstein-Cartan. Nesse modelo, o colapso gravitacional poderia produzir uma nova região de espaço-tempo em expansão, em vez de terminar em uma singularidade.

Na teoria de Einstein-Cartan, durante o colapso de um buraco negro, interações poderiam gerar um efeito repulsivo capaz de interromper a compressão e produzir uma expansão, efeito conhecido como bounce. A expansão poderia originar um universo-filho, separado do universo onde o buraco negro se formou.

O interesse pela hipótese aumentou após observações do telescópio James Webb identificarem uma possível assimetria nos sentidos de rotação de galáxias distantes. Alguns pesquisadores sugeriram que isso poderia estar relacionada a uma rotação do Universo, compatível com modelos de buracos negros.

O Universo dentro de um buraco negro

A hipótese de que nosso Universo possa existir no interior de um buraco negro propõe uma conexão entre o colapso gravitacional e o nascimento de novos universos. Segundo o físico Nikodem Popławski, a matéria que atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro poderia originar uma nova região de espaço-tempo.

Nesse cenário, o Big Bang não corresponderia ao início mas à expansão de um universo formado a partir de outro.

Na relatividade geral, o colapso gravitacional pode conduzir à formação de singularidades, regiões nas quais a descrição clássica do espaço-tempo deixa de ser válida. A hipótese de Popławski considera que o colapso produziria um bounce, seguido pela expansão de um novo universo.

A teoria de Einstein-Cartan

A teoria de Einstein-Cartan é uma extensão da relatividade geral que incorpora a torção relacionada ao spin das partículas fundamentais. Em condições comuns, seus efeitos seriam pequenos, já em densidades maiores, como aquelas durante o colapso gravitacional, a torção poderia modificar a dinâmica da matéria.

No modelo proposto por Popławski, um mecanismo poderia interromper o colapso antes da formação da singularidade e produzir uma transição para a expansão. A matéria comprimida daria origem a um novo universo, cuja evolução poderia apresentar características às descritas pela cosmologia do Big Bang.

O que o James Webb observou

Observações realizadas pelo telescópio James Webb identificaram uma possível assimetria nos sentidos de rotação de galáxias distantes. Um estudo analisou 263 galáxias observadas pelo telescópio e encontrou dois terços com um sentido aparente de rotação e um terço com o sentido oposto.

Uma das interpretações associa essa assimetria à possibilidade de o Universo possuir uma rotação primordial herdada de um buraco negro progenitor. Nesse cenário, o momento angular do objeto original poderia influenciar propriedades globais do universo formado através do mecanismo descrito por Popławski.

Por que a hipótese ainda não foi comprovada

A principal dificuldade para comprovar a hipótese está na ausência de evidências observacionais. Embora a teoria de Einstein-Cartan seja um mecanismo matemático para evitar singularidades, ainda não existem medições que confirmem a presença de torção gravitacional.

A teoria de Einstein-Cartan propõe que a torção do espaço-tempo poderia impedir a formação de singularidades e permitir o nascimento de novos universos, mas ainda não há comprovação experimental. Crédito: NASA

Outro desafio é demonstrar que o modelo reproduz os resultados já explicados pela cosmologia padrão, incluindo a radiação cósmica de fundo e a formação de estruturas em grande escala. Até o momento, a ideia de um Universo nascido dentro de um buraco negro permanece uma possibilidade teórica.