Soluções baseadas na natureza podem custar até 62% menos na proteção de cidades costeiras

Estudo apresentado na COP31 compara a preservação de ecossistemas com obras tradicionais de engenharia e aponta vantagens econômicas de recuperar restingas, dunas, manguezais e recifes para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos.

Estudo mostra vantagens econômicas da preservação de ecossistemas. Crédito: Alex Régis/MTur

A conservação e a restauração de ecossistemas naturais podem ser alternativas até 62% mais econômicas do que obras convencionais de engenharia para proteger cidades costeiras brasileiras. A conclusão é de um estudo da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que analisou os benefícios econômicos das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN) no enfrentamento da erosão costeira, das inundações e da elevação do nível do mar.

Intitulado Oceano sem Mistérios – Infraestrutura da natureza: análise econômica da proteção costeira no Brasil, o levantamento foi desenvolvido com apoio do Programa Maré de Ciência, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e da Kralingen Consultoria. A pesquisa comparou os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas com os custos de implantação e manutenção da infraestrutura tradicional, conhecida como infraestrutura cinza.

Foram analisadas seis cidades com registros de erosão costeira ou inundações: Salinópolis (PA), Natal (RN), Paulista (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP) e Florianópolis (SC). Os resultados foram apresentados em 11 de novembro, durante a programação oficial da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia.

Natureza como infraestrutura de proteção

Entre as soluções avaliadas estão a recuperação de restingas, dunas, manguezais e recifes de corais. Esses ambientes funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas, ajudam a conter o avanço do mar e reduzem os impactos de eventos climáticos extremos. Além da proteção costeira, contribuem para a conservação da biodiversidade, o armazenamento de carbono e o fortalecimento de atividades econômicas, como a pesca e o turismo.

Litoral do Rio de janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Segundo Janaína Bumbeer, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário, os resultados demonstram que os benefícios econômicos proporcionados pela natureza precisam ser considerados no planejamento e nas decisões sobre a ocupação do litoral.

O estudo também aponta que a viabilidade financeira das soluções naturais depende das características de cada localidade, especialmente da disponibilidade de espaço e do nível de urbanização. Em áreas menos ocupadas, a recuperação dos ecossistemas tende a apresentar custos menores e maior facilidade de implementação.

Ocupação urbana influencia os custos

Um dos exemplos analisados foi a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em uma simulação para o trecho sul da orla, a implantação e a manutenção de restingas ao longo de 30 anos custariam o equivalente a 38% do investimento necessário para estruturas rígidas, como muretas e enrocamentos, construídos com grandes blocos de rocha ou concreto para conter a ação do mar.

Natal, onde foi feita a engorda de Ponta negra, foi um dos municípios avaliados. Crédito: Reprodução

Em Santos, no litoral paulista, a situação é diferente. Na região da Ponta da Praia, a recuperação dos ecossistemas exigiria a remoção de vias públicas e outras estruturas urbanas. Mesmo nesse cenário, a alternativa natural representaria 58,6% dos custos estimados para a manutenção da infraestrutura convencional, considerando também os gastos crescentes com reparos e os prejuízos aos imóveis expostos às ressacas.

Já na Praia da Armação, em Florianópolis, onde há menos espaço disponível e seria necessário adquirir imóveis para recuperar os ambientes costeiros, a infraestrutura natural corresponderia a 87,1% do custo de uma alternativa híbrida de engenharia. Nesse caso, a comparação considera intervenções como engordamento da praia, geotubos, molhes e enrocamentos.

Para Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Unifesp e um dos coordenadores da pesquisa, quanto mais consolidada a ocupação urbana, maiores tendem a ser os custos de recuperação dos ambientes naturais. Ainda assim, os resultados indicam que essas soluções podem ser economicamente vantajosas mesmo em áreas densamente urbanizadas.

Degradação ambiental também gera prejuízos financeiros

A pesquisa chama atenção para os custos econômicos provocados pela perda dos ecossistemas costeiros. Em muitos casos, os gastos com obras de contenção e reconstrução acabam sendo contabilizados, enquanto o valor dos serviços prestados pela natureza não aparece nos orçamentos públicos.

Em Natal, a destruição de ambientes naturais formados por praias e dunas na região de Ponta Negra gerou despesas estimadas em R$ 145 milhões com obras públicas de reconstrução e manutenção de estruturas rígidas entre 2011 e 2025. Os prejuízos relacionados ao turismo no mesmo período chegaram a R$ 121 milhões, evidenciando os impactos da degradação ambiental sobre a economia local.

Em Salinópolis, no Pará, a perda de manguezais provocou um custo estimado de R$ 76 milhões para a sociedade ao longo de três décadas. De acordo com o levantamento, 72% das perdas econômicas associadas às inundações estão relacionadas a danos em residências. Em média, a ausência da proteção natural representa um prejuízo esperado de R$ 2,54 mil por imóvel a cada ano.

Manguezais reduzem a força das ondas

Entre os ecossistemas analisados, os manguezais se destacam pela capacidade de reduzir a energia das ondas e proteger comunidades costeiras. Segundo Janaína Bumbeer, estudos indicam que uma faixa de 100 metros de manguezal pode diminuir em mais de 60% a força das ondas, contribuindo para reduzir os riscos de erosão e inundação.

A especialista ressalta que a importância desses ambientes costuma ficar mais evidente quando são destruídos e os benefícios que ofereciam se transformam em prejuízos econômicos e despesas com obras de reconstrução.

Os resultados reforçam a necessidade de incorporar a conservação e a restauração dos ecossistemas ao planejamento urbano e às políticas de adaptação climática. Além de proteger a biodiversidade, investir na infraestrutura natural pode reduzir gastos públicos, fortalecer economias locais e ampliar a segurança das populações que vivem nas regiões costeiras.