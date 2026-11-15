O calor está chegando e as baratas aparecem: como passar pano na cozinha com vinagre e limão para mantê-las longe

Com a chegada do calor, as baratas podem aparecer em cozinhas e banheiros. Saiba como limpar os pisos com vinagre e limão e quais medidas ajudam a preveni-las.

Uma das misturas caseiras mais usadas para repelir baratas é a que leva suco de limão e vinagre branco.

Mesmo com o Super El Niño e as tempestades intensas dominando o cenário, começou no Brasil o período mais quente do ano. E, com ele, chegam às residências as baratas — hóspedes tão incômodas quanto desagradáveis.

A cozinha, o banheiro e os cantos úmidos oferecem, em geral, condições favoráveis para a sua propagação. E nem se fala se encontrarem restos de comida, água disponível e lugares onde se esconder!

Diante dessa invasão problemática, há quem recorra a soluções caseiras para manter a casa limpa e reduzir a presença de baratas. Uma das mais difundidas combina vinagre branco e limão para passar pano no chão — uma alternativa simples que, além disso, deixa o ambiente limpo e com um aroma cítrico.

Após limpar os pisos e cantos, recomenda-se passar um pano com a mistura de limão e vinagre para afastar baratas.

É claro que, assim como outras preparações caseiras, esta mistura não apresenta evidências científicas de sua eficácia. Na verdade, os especialistas esclarecem que nada será mais eficaz do que os produtos químicos e repelentes aprovados para combater baratas.

Vinagre, limão e uma passada de pano caprichada

Antes de aplicar qualquer mistura, é fundamental passar uma vassoura para limpar e remover restos de comida (migalhas e resíduos acumulados embaixo da mesa). O mesmo vale para o uso de um pano, que permite eliminar a gordura e os resíduos que ficam atrás dos eletrodomésticos.

Embora sejam muito comentadas no boca a boca, as misturas caseiras nunca terão a eficácia de produtos químicos especiais, nem substituirão os serviços de controle de pragas.

Após concluir esta etapa, é hora de limpar o chão com um pano, usando água e um produto de limpeza para pisos. É aqui que este desodorizante líquido pode ser combinado com vinagre branco e limão.

É preciso levar em conta que ambos os produtos são ácidos; portanto, nem todas as superfícies são compatíveis com essa mistura (como, por exemplo, o mármore).

Outras fórmulas eficazes para combater baratas

Entre outras fórmulas caseiras que circulam para combater as baratas, é muito conhecida a que consiste em misturar bicarbonato de sódio com folhas de louro. Essa mistura costuma ser recomendada para a limpeza, para absorver odores ou para ser colocada em cantos.

Manter os ambientes limpos e não deixar pratos sujos nem restos de comida ajuda a manter as baratas afastadas.

Também costumam ser recomendados óleos essenciais, como os de eucalipto ou louro.

No entanto, assim como ocorre com o vinagre e o suco de limão, não há provas suficientes de que esses truques permitam controlar uma infestação de maneira confiável.

Na verdade, esses recursos e truques não substituem as medidas de prevenção nem os métodos específicos de controle de pragas.

Cinco hábitos para evitar baratas em casa

Existem medidas simples que ajudam a tornar a residência menos atraente para as baratas.

A mistura de limão e vinagre branco deve ser colocada em um pano, que será usado para limpar cantos e pisos.

Evite deixar restos de comida durante a noite . É fundamental limpar a bancada, varrer migalhas e lavar a louça.

. É fundamental limpar a bancada, varrer migalhas e lavar a louça. Mantenha a cozinha e o banheiro secos . Fique atento a vazamentos de água e repare-os; além disso, seque as superfícies úmidas e evite o acúmulo de água.

. Fique atento a vazamentos de água e repare-os; além disso, seque as superfícies úmidas e evite o acúmulo de água. Guardar alimentos em recipientes fechados . Conservar farinhas, cereais, biscoitos e outros produtos em embalagens herméticas ou armários bem fechados.

. Conservar farinhas, cereais, biscoitos e outros produtos em embalagens herméticas ou armários bem fechados. Vedar frestas e verificar os ralos . As frestas em rodapés, paredes e tubulações podem servir como refúgio ou via de entrada.

. As frestas em rodapés, paredes e tubulações podem servir como refúgio ou via de entrada. Retire o lixo com frequência. Os resíduos orgânicos podem atrair insetos. Por isso, é preciso descartá-los em um recipiente com tampa, limpá-lo periodicamente e evitar que restem resíduos.

O que fazer diante de uma infestação de baratas

Ver várias baratas, e de forma recorrente, pode ser sinal de que há um abrigo próximo ou uma população estabelecida.

Se a presença de baratas for frequente e em grandes quantidades, é recomendável chamar especialistas em controle de infestações.

Nesses casos, passar pano com vinagre e limão — ou qualquer outra receita caseira — não será suficiente. Por isso, é recomendável recorrer a um serviço profissional de controle de pragas.

Ao utilizar inseticidas, é fundamental seguir as instruções do rótulo, evitar a contaminação de alimentos e utensílios e manter os produtos fora do alcance de crianças e animais de estimação.