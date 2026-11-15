Baixa pressão forma canal de umidade, causa chuvas de até 200 mm e deixa em alerta 17 estados, veja a previsão

Um canal de umidade se forma no início da semana através da atuação de um sistema de baixa pressão que favorece a concentração da umidade em boa parte do Centro-Norte do Brasil e a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e volumes de até 200 mm, deixando em alerta 17 estados.

Um canal de umidade se forma no início da semana que favorece a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e volumes de até 200 mm.

Um canal de umidade se forma no início da semana através da atuação de um sistema de baixa pressão que se forma entre as regiões Sudeste e Nordeste. Essa condição favorece a concentração da umidade em boa parte do Centro-Norte do Brasil e, consequentemente, a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e volumes de até 200 mm que deixam em alerta 17 estados entre o Sudeste, Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste.

Canal de umidade atua entre a segunda e a quinta-feira

Na segunda-feira (16), a baixa pressão já atua no período da manhã próximo à costa do Sudeste, entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No período, já alerta de chuvas intensas e de tempestades, que ocorrem de forma mais pontual, no norte de São Paulo, No Rio de Janeiro, no norte e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, na metade norte do Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Goiás, pelo estado da Bahia, oeste do Pernambuco, sul do estados do Piauí e do Maranhão, no Tocantins, e no centro-sul do Pará.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

A partir da tarde, o risco de chuvas intensas e de tempestades é mais abrangente, com maior probabilidade de transtornos, que se estendem até o início do período da noite. Alerta para o norte de São Paulo, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, sul do estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará, Tocantins, metade sul do Pará, sul do Amazonas e Rondônia. Assim, são 17 estados sob alerta.

Na terça-feira (17), a baixa pressão ganha intensidade e se desloca mais para norte, atuando próximo à costa do Espírito Santo e da Bahia. Na madrugada e manhã, as chuvas continuam deixando alerta, mas para uma área menor. Alerta para o Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de Minas Gerais, Tocantins, oeste e leste da Bahia, e sul do estados do Maranhão e do Piauí.

A partir da tarde até a noite, as instabilidades ganham força e se espalham pelo Centro-Norte. Alerta para o norte e oeste de Minas Gerais, para o Espírito Santo, Bahia, Sergipe, oeste de Pernambuco, centro-sul do Maranhão e do Piauí, norte do Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, metade sul do Pará, sul do Amazonas e estado de Rondônia.

Nos demais estados do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, o potencial de chuvas intensas diminui e há previsão somente de chuva fraca no leste paulista e sobre o território fluminense.

Na quarta-feira (18), o canal de umidade começa a se desconfigurar devido a atuação de uma frente fria sobre a Região Sul. No entanto, ainda há potencial para a ocorrência de chuvas intensas e de tempestades no Centro-Norte. Além disso, a presença do sistema frontal também contribui para o aumento das instabilidades sobre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo.

Na madrugada e no período da manhã, as chuvas ocorrem de forma mais pontual, mas com potencial de eventos de até forte intensidade no centro, sul e oeste da Bahia, no extremo norte de Minas Gerais, do Espírito Santo, entre Tocantins, o Maranhão e o Piauí, no norte do Mato Grosso e no sul dos estados do Pará e do Amazonas.

No meio da tarde até o período da noite, há alerta para o Mato Grosso do Sul, o centro-norte e oeste de São Paulo, para o oeste, centro e norte de Minas Gerais, para o extremo norte do Espírito Santo, para o estado da Bahia, sul do Maranhão, do Piauí, Tocantins, centro e norte de Goiás, do Mato Grosso, sul do Amazonas e do Pará e no estado de Rondônia.

Chuvas intensas e tempestades se concentram no Centro-Norte e podem acumular mais de 200 mm até o fim da semana.

Na quinta-feira (19), as chuvas na madrugada e manhã ocorrem de forma mais pontual e sem risco de eventos intensos. Os alertas continuam para o período da tarde até a noite, mas com menores riscos. Alerta de chuvas intensas e de tempestades para o norte de Minas Gerais, sul, centro e oeste da Bahia, extremo sul do Maranhão e do Piauí, para o Tocantins, norte de Goiás e com maior probabilidade entre o Mato Grosso, Rondônia e o Pará.

Na sexta-feira (20), uma outra frente fria influência a Região Sul, contribuindo para o maior enfraquecimento do canal de umidade e para o retorno das instabilidades nos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. As chuvas se tornam mais esparsas, mas ainda podem ocorrer na forma de tempestades pontuais a partir da tarde entre o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Região Norte, abrangendo os estados de Minas Gerais, da Bahia, do Tocantins, de Goiás, do Pará, do Mato Grosso e do Amazonas.