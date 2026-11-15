7 quilômetros de magia com vinho quente: o desconhecido mercado de Natal alemão situado numa floresta

Uma vez por ano, realiza-se um passeio especial pela floresta na Floresta da Turíngia. Este ano, tem início no terceiro fim de semana do Advento e cativa os visitantes com o seu cenário impressionante.

Muitas feiras de Natal atraem visitantes aos centros urbanos, mas também no campo é possível desfrutar de um ambiente mais descontraído.

Anna Poth Meteored Alemanha 15/11/2026 09:15 4 min

No meio da floresta, esperam-nos vinho quente, personagens de contos de fadas e barracas tradicionais dos mercados do Advento e de Natal, que oferecem uma grande variedade de produtos. No total, uma cabana florestal e oito moinhos de Eisenberg Mühltal foram decorados para a ocasião, com o objetivo de contagiar os visitantes com o espírito natalício.

Um percurso natalício de 7 quilômetros

O percurso estende-se ao longo de cerca de 7 quilômetros pela floresta e pelo chamado Vale do Molino. Inclusive à noite, as luzes e as grinaldas iluminam o amplo trilho. Na verdade, também é fácil percorrê-lo com um carrinho de bebé. O trilho está, em geral, bem cuidado. Não há motivo para se sentir inquieto ou preocupado.

A floresta no inverno é gratuita e, claro, também oferece menos estresse e menos gente.

As bonitas bancas convidam os visitantes a parar e passar algum tempo por lá, ao mesmo tempo que criam uma maravilhosa sensação de tranquilidade. Aqui não há aglomerações nem empurrões, como acontece quando as pessoas disputam o melhor vinho quente da cidade. Em paz e tranquilidade, na companhia de familiares de todas as idades, os visitantes podem desfrutar do ambiente do Advento no leste da Turíngia.

Um passeio ideal para passar o dia

O Eisenberg Mühltal situa-se no distrito de Saale-Holzland, perto da pequena localidade de Eisenberg, e fica a cerca de 30 minutos da cidade universitária de Jena. Os turistas também gostam de visitar a região para fazer passeios ou explorar as suas vinhas e colinas ondulantes.

Claro que o vinho quente tradicional é imprescindível. Chegar ao Vale do Natal em transportes públicos é muito fácil.

Na verdade, também é possível chegar a partir de Jena ou de outras localidades próximas em transportes públicos. Existe um serviço de autocarro que recolhe os visitantes em várias paragens. Além disso, há muitos parques de estacionamento situados fora da zona, pelo que é preciso ter em conta que a distância total a pé será de cerca de nove quilómetros.

Para os turistas, é uma boa ideia planear uma excursão de um dia ao Eisenberg Mühltal.

Também é possível chegar de transportes públicos

Isso significa que os visitantes podem desfrutar do mercado ao seu próprio ritmo, com tempo de sobra para a viagem de regresso. Os organizadores voltaram a pôr em funcionamento este ano um serviço de autocarros cuidadosamente planeado. Isso permite que todos se desloquem confortavelmente até Mill Valley e regressem.

Para obter mais informações sobre o mercado do terceiro fim de semana do Advento, consulte o site oficial: weihnachtstal.de

No total, quatro linhas de autocarro diferentes, operadas pela empresa de transportes públicos de Jena, garantem que os visitantes possam chegar e regressar em segurança. Uma característica comum é a letra W, que faz referência a Weihnachtstal (o Vale do Natal), na denominação das linhas. Isto significa que as linhas W1 a W4 levam os visitantes em segurança até ao Vale do Natal.