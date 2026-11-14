1998 KY26: o pequeno asteroide que gira a cada 5 minutos e que a sonda Hayabusa2 alcançará em 2031

O asteroide 1998 KY26, que será visitado pela sonda japonesa Hayabusa2 em 2031, revelou ser quase 3 vezes menor e girar 2 vezes mais rápido do que estimativas anteriores indicavam. Novas observações determinaram que o objeto possui aproximadamente 11 metros de diâmetro e completa uma rotação a cada 5,35 minutos.

A sonda japonesa Hayabusa2 deverá alcançar o asteroide 1998 KY26 em julho de 2031 para investigar sua superfície e composição. Crédito: ESO

O asteroide 1998 KY26 será o próximo alvo da missão Hayabusa2, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), com encontro previsto para julho de 2031. Observações astronômicas indicaram que o objeto possui 11 metros de diâmetro e completa uma rotação em apenas 5,35 minutos.

As novas estimativas foram obtidas por meio de observações realizadas com telescópios terrestres. Os pesquisadores analisaram variações periódicas no brilho do asteroide para determinar sua velocidade de rotação e medições fotométricas para estimar suas dimensões.

A Hayabusa2 já demonstrou sua capacidade de explorar pequenos corpos ao coletar amostras do asteroide Ryugu em dezembro de 2020. Entretanto, 1998 KY26 apresenta condições muito diferentes, especialmente por seu tamanho reduzido e período de rotação de poucos minutos. A missão deverá investigar sua superfície, composição e propriedades físicas.

1998 KY26: o asteroide que gira rapidamente

O asteroide 1998 KY26 é um pequeno objeto próximo à Terra que apresenta características físicas incomuns. Observações recentes realizadas com o Very Large Telescope (VLT), do Observatório Europeu do Sul (ESO), indicam que ele possui aproximadamente 11 metros de diâmetro.

O valor medido é quase três vezes menor do que as estimativas anteriores, que apontavam dimensões próximas de 30 metros.

Além de seu tamanho, 1998 KY26 apresenta um período de rotação de 5,35 minutos, cerca de duas vezes mais rápido do que se acreditava anteriormente. Essa velocidade é interessante porque a força centrífuga associada à rotação pode dificultar a permanência de materiais na superfície.

Hayabusa2

A Hayabusa2 é uma sonda espacial lançada em dezembro de 2014 para investigar asteroides próximos à Terra. Sua missão original foi projetada para estudar a composição, a estrutura e a evolução desses corpos, considerados registros dos primeiros estágios de formação do Sistema Solar.

Lançada em 2014 pela JAXA, a Hayabusa2 coletou amostras do asteroide Ryugu e iniciou uma missão estendida para explorar novos objetos próximos à Terra. Crédito: JAXA

Após concluir sua missão principal, a Hayabusa2 iniciou uma nova fase. O novo planejamento inclui a passagem pelo asteroide 2001 CC21 e o encontro com 1998 KY26 em julho de 2031. A nova fase concentra-se em observações e demonstrações de navegação próximas a pequenos corpos.

Visita ao Asteroide Ryugu

Ryugu é um asteroide próximo à Terra com aproximadamente 900 metros de diâmetro e apresenta uma superfície escura, irregular e coberta por fragmentos rochosos de diferentes dimensões. A Hayabusa2 chegou ao asteroide em junho de 2018 e realizou observações de sua topografia, composição e propriedades térmicas.

Com apenas 11 metros de diâmetro, o asteroide 1998 KY26 completa uma rotação a cada 5,35 minutos, desafiando os modelos de pequenos corpos celestes. Crédito: ESO

Durante a exploração, a Hayabusa2 realizou duas operações de coleta de material. As amostras foram entregues à Terra em dezembro de 2020, permitindo análises químicas e mineralógicas. Os pesquisadores identificaram minerais hidratados indicando a presença de moléculas de água em asteroides.

Um novo desafio

Já o encontro com 1998 KY26 representa um desafio técnico diferente da exploração de Ryugu, principalmente devido à diferença de tamanho entre os dois asteroides. Enquanto Ryugu possui 900 metros de diâmetro, o novo alvo mede apenas cerca de 11 metros e completa uma rotação em pouco mais de 5 minutos.

A análise de 1998 KY26 poderá revelar informações sobre a composição, a coesão e a evolução de asteroides que possuem dimensões comparáveis às de pequenos edifícios. Esses corpos são importantes para a defesa planetária porque objetos dessa escala podem atingir a atmosfera terrestre e produzir danos localizados.