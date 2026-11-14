Swift, Cassini, MAVEN e Opportunity: como morrem os robôs e porque é tão difícil para as suas equipes dizerem adeus

Um telescópio que caiu em chamas, uma sonda lançada propositadamente contra um planeta e um rover que nunca respondeu. Por trás de cada final, há pessoas que fizeram o impossível para não se resignarem.

Os cientistas passam até décadas a trabalhar numa mesma missão.

Se alguma vez deste um nome ao teu carro ou sentiste pena de um robô aspirador preso debaixo de um móvel, compreendes muito bem o que se passa com quem cuida de naves espaciais. A 4 de novembro, o telescópio Swift da NASA desintegrou-se ao entrar na atmosfera sobre a Indonésia, após mais de duas décadas em órbita. A sua equipa despediu-se dele com a tristeza de quem perde um companheiro.

O Swift e uma corrida contra o relógio

O Swift (Observatório Espacial Neil Gehrels Swift era o seu nome completo) foi um telescópio espacial da NASA concebido para estudar os fenómenos mais energéticos do universo. Destacava-se por se orientar em questão de segundos para qualquer clarão no céu, como as rajadas de raios gama, enormes explosões de energia que chegam de além da Via Láctea.

Os telescópios espaciais observam o universo.

Lançado originalmente em novembro de 2004 com uma missão prevista de apenas dois anos, o telescópio superou todas as expectativas e funcionou com sucesso durante quase 22 anos, até que a sua missão científica terminou oficialmente no final de outubro de 2026, devido ao desgaste operacional e ao aumento da resistência atmosférica, que faz com que a atmosfera superior funcione como um travão e provoque a queda dos satélites. O Swift não dispunha de motor próprio para voltar a subir.

Era tal o carinho que os cientistas nutriam por ele que a NASA contratou a empresa Katalyst, que teve apenas nove meses para construir uma nave capaz de o capturar e levá-lo para uma órbita mais elevada. A nave descolou em julho, perdeu o controlo ao aproximar-se e desintegrou-se em setembro. Se tudo tivesse corrido bem, o telescópio teria continuado a funcionar por mais uma década.

Por fim, a nave desintegrou-se ao atravessar as camadas superiores da atmosfera sobre o norte da ilha de Sumatra, na Indonésia, a 4 de novembro de 2026.

MAVEN e Opportunity, os silêncios que doem

A MAVEN (uma sonda espacial) estava a estudar a atmosfera de Marte desde 2014. No ano passado, deixou de comunicar sem aviso prévio. Após quatro dias de silêncio, a sua equipa descobriu que as antenas em terra tinham gravado os seus sinais de rádio devido a uma experiência não relacionada e, com esses dados, constataram que a sonda girava quase três vezes por minuto.

Nestas condições, não consegue manter os painéis solares apontados para o Sol, e as baterias que permitem a comunicação com a Terra esgotam-se rapidamente. Ainda lhe restava combustível para mais dez anos.

O MAVEN estudava Marte a partir do espaço, enquanto o Curiosity o fazia a partir da superfície.

Em junho, o rover Curiosity enviou, a partir do solo, uma mensagem de despedida ao seu companheiro no céu: "O teu incrível apoio tornou possível grande parte da nossa aventura de exploração". Chegou mesmo a apontar a câmara para cima para o localizar e, como não conseguiu encontrá-lo, a NASA prometeu que voltará a tentar quando houver menos poeira.

Algo semelhante aconteceu ao Opportunity (um veículo todo-o-terreno) em 2018, quando uma tempestade de poeira cobriu a sua zona e os painéis deixaram de receber luz. Os engenheiros enviaram-lhe comandos durante meses, mesmo depois de a NASA ter marcado uma data para o fim da missão, e continuaram a tentar até fevereiro de 2019. Ray Arvidson, um dos cientistas da missão, comparou o trabalho a cuidar de um animal de estimação que precisa de atenção todos os dias.

Cassini e a despedida escolhida

Por vezes, é a própria equipa que decide o fim. A Cassini viajou para Saturno desde 1997 e, quando a sua vida estava a chegar ao fim, a melhor opção era realizar um «assassinato cósmico», fazendo a nave colidir. Mas estava proibido colidir com as luas Titã e Encélado, que poderiam albergar vida, e um impacto teria levado micróbios terrestres para esses mundos. Por isso, em 2017, lançaram-na contra Saturno.

Esta sonda chegou ao fim da sua missão ao colidir com Saturno.

Antes disso, aproveitaram os seus últimos meses para passar quase uma dúzia de vezes pela abertura entre o planeta e os seus anéis, uma zona nunca explorada e arriscada. A sua chefe de operações, Julie Webster, afirma que dedicou "o coração e a alma" à sonda. Durante a queda final, a Cassini continuou a apontar a sua antena para a Terra para enviar dados até ao último instante.

Porque é que é tão difícil dizer-lhes adeus

Estas sondas acompanham as suas equipas durante anos e estas aprendem a conhecê-las. Julie Webster, chefe de operações da Cassini, conhecia, após 20 anos, cada uma das suas reações, quase como se fosse uma personalidade. Ray Arvidson, da Opportunity, comparou o trabalho a cuidar de um animal de estimação a quem é preciso dar atenção todos os dias.

Além disso, quase sempre há mais ciência por fazer. A MAVEN tinha combustível de sobra e a Swift poderia continuar a observar durante mais uma década. E, a partir da Terra, é difícil saber se uma nave está inoperacional ou apenas em hibernação, pelo que fica sempre a dúvida de se mais uma tentativa poderia resultar. É a mesma lógica que mantém vivas as sondas Voyager quase meio século após o seu lançamento.

Por fim, são os nossos olhos e mãos em locais onde quase ninguém chegará. Quando se desligam, quem cuidou delas sente que perdeu um companheiro de exploração.