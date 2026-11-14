Calor de 30°C e temporais marcam o fim de semana no RS, PR e em SC; veja a previsão

O fim de semana será de tempo encoberto, muito calor e tempestades sobre o Sul do Brasil. Apesar da previsão de chuvas irregulares e acumulados modestos, há alerta de rajadas intensas de vento e risco de granizo.

Áreas de instabilidade ganham força sobre a Região Sul neste fim de semana, devido a uma área de baixa pressão atmosférica que atua na região, além do calor e umidade. Essa combinação que favorece o levantamento do ar e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva e tempestades. Confira os detalhes.

Sábado

O sábado (14) será de céu nublado na maior parte da região Sul ao longo da manhã. O amanhecer será de temperaturas amenas na porção leste entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Paraná, enquanto no oeste, principalmente no Paraná, as mínimas serão abafadas, em torno de 20°C a 25°C (noroeste do Paraná). À tarde as temperaturas máximas sobem muito, podendo ultrapassar 32°C no Rio Grande do Sul, 30°C no oeste de Santa Catarina e 35°C no noroeste do Paraná.

Previsão de temperatura máxima para sábado (14), segundo o ECMWF.

A partir da tarde, com o calor e a convergência de umidade sobre a região, áreas de chuva e tempestades isoladas começam a ganhar força nos três estados. Há previsão de tempestades intensas atuando na porção oeste, entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná.

Previsão de tempestades para sábado (14), segundo o ECMWF.

Nestas áreas, uma elevada taxa de raios está prevista, um indicativo de severidade. Embora as chances sejam pequenas, não se descarta o risco de granizo, além de rajadas intensas de vento, que podem superar 60 km/h tanto nas áreas das tempestades quanto na faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A chuva, no entanto, deve ser irregular e com volumes acumulados baixos, com máximos da ordem de 20 mm até o fim do dia.

Domingo

As temperaturas mínimas previstas para domingo (15) se assemelham ao padrão de sábado (14), com mínimas amenas abaixo de 18°C em uma área que abrange o nordeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas, mínimas em torno de 20°C a 25°C, com os maiores valores previstos para o extremo oeste dos estados.

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À tarde, porém, as máximas diminuem em relação ao sábado, principalmente devido às chuvas mais abrangentes, mas a temperatura ainda pode passar de 30°C na metade sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste e nordeste do Paraná.

Previsão de temperatura máxima para domingo (15), segundo o ECMWF.

A madrugada de domingo (15) deve ser de tempestades na metade sul do Rio Grande do Sul, com os sistemas ganhando força durante a manhã sobre a Região Metropolitana de Porto Alegre e avançando em direção ao litoral sul de Santa Catarina até o início da tarde. Há previsão de muitos raios, chuvas intensas, e não se descarta a possibilidade de ocorrência de granizo.

A partir da tarde, novamente, tempestades ganham força e se espalham entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Linhas de tempestades estão previstas para avançar do Paraguai e Argentina em direção a leste da região Sul. Os sistemas podem ser intensos na fronteira oeste dos estados, especialmente no noroeste do Paraná.

Previsão de tempestades para domingo (15), segundo o ECMWF.

Os temporais mais severos estão previstos para o oeste e noroeste do Paraná, e também noroeste do Rio Grande do Sul. Novamente, há possibilidade de granizo e vendavais, com rajadas de vento ultrapassando 60 km/h. Na faixa leste da metade sul do Rio Grande do Sul, estão previstas rajadas de vento da ordem de 50 km/h no decorrer de todo o dia.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (15), segundo o ECMWF.

As chuvas do domingo (15) serão mais intensas do que no sábado (14). Os maiores volumes previstos devem acumular em torno de 50 mm no centro-oeste do Paraná, extremo sul do Rio Grande do Sul e também no nordeste do estado gaúcho. Na maior parte da região Sul, no entanto, as chuvas devem ser entre 10 mm e 20 mm, enquanto em muitas áreas pode nem chover.