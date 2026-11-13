Por que o El Niño está chamando tanta atenção este ano?

O Super El Niño de 2026–2027 tem chamado a atenção da comunidade científica, com previsões de anomalias próximas de 4°C no Pacífico equatorial. Mas o que esses valores significam e por que são tão excepcionais?

A anomalia de temperatura da superfície do mar no dia 10 de novembro de 2026 mostra um aquecimento excepcional do Oceano Pacífico. Créditos: Adaptado de NASA.

Nos últimos meses, o Super El Niño tem aparecido com uma enorme frequência nas notícias, nas previsões meteorológicas e nas discussões nas redes sociais. A possibilidade de um evento de intensidade excepcional em 2026–2027 tem despertado grande interesse, especialmente diante das previsões de anomalias próximas de 4°C no Pacífico equatorial.

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Mas, afinal, você sabe por que este evento está chamando tanta atenção assim? Para compreender o que torna esse El Niño atual tão extraordinário e, consequentemente, sua extensa cobertura pela mídia, precisamos primeiro conhecer os critérios utilizados para caracterizar e classificar a intensidade do El Niño. A seguir, entenda definitivamente por que só se fala de El Niño e qual a previsão da NOAA (Administração Atmosférica e Oceânica Nacional dos Estados Unidos) para os próximos meses.

O que um El Niño de quase 4°C representa?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anômalo e persistente das águas superficiais do Pacífico equatorial, especialmente na região conhecida como Niño 3.4, na região central. Tradicionalmente, um dos principais indicadores utilizados para monitorar o fenômeno é o Índice Niño Oceânico (ONI), que é calculado a partir da média móvel de três meses das anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM) nesta região.

Quando essas anomalias alcançam valores iguais ou superiores a +0,5°C, significa que as condições de El Niño estão presentes e, caso persistam por um período de aproximadamente 7 meses, o evento é considerado ativo. Os eventos são classificados como fracos quando as anomalias ficam entre +0,5°C e abaixo de +1,0°C; moderados entre +1,0°C e abaixo de +1,5°C; fortes entre +1,5°C e abaixo de +2,0°C; e muito fortes quando atingem +2,0°C ou mais.

É justamente aí que a previsão para 2026–2027 chama a atenção: as previsões dos principais modelos apontam para um pico próximo de +3,8°C no ONI, valor quase duas vezes maior que o limiar utilizado para classificar um evento como muito forte.

Isso colocaria o episódio atual em um patamar excepcional quando comparado aos critérios convencionais. O gráfico abaixo, elaborado pela Meteored Brasil a partir de dados da NOAA, mostra a série histórica do índice ONI de 1950 a 2026. As áreas em vermelho indicam episódios de El Niño, destacando os eventos “muito fortes”, ou seja, que ultrapassaram o limiar de +2,0°C. Além disso, é mostrado o valor de +3,8°C previsto pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para o pico de 2026/2027.

Índice ONI de 1950 a 2026, de acordo com dados da NOAA, e previsão de pico de +3,8°C (OMM). Créditos: Meteored.

A série histórica ajuda a dimensionar essa diferença. Entre os maiores eventos desde 1950 estão os episódios de 1982–1983, 1997–1998 e 2015–2016, que alcançaram picos de aproximadamente +2,1°C, +2,4°C e +2,6°C, respectivamente, na série apresentada.

O trimestre de agosto-setembro-outubro de 2026 registrou um valor de +2,5°C, apenas 0,1°C abaixo do pico recorde de 2015-2016. O valor previsto pela OMM se aproxima de +4°C, o que representaria e excepcional jamais observada.

Comparação entre a anomalia de TSM do dia 15 de outubro de 2023 e 2026. Créditos: Meteored/NASA.

Para fins ilustrativos, os mapas acima comparam as anomalias de TSM em 15 de outubro de 2023 e de 2026. A diferença na distribuição e na intensidade do aquecimento é evidente: em 2026, uma extensa região do Pacífico equatorial apresenta anomalias superiores a +3°C, que se estendem desde o setor central do oceano até o leste, alcançando praticamente toda a costa oeste da América do Sul.

Em comparação, no mesmo período de 2023, o aquecimento era menos intenso e apresentava menor abrangência espacial, especialmente no Pacífico equatorial leste e ao longo da costa sul-americana.

O aquecimento global alterou a forma de identificar o El Niño

Embora o ONI, discutido acima, seja amplamente utilizado para comparar a intensidade dos eventos históricos de El Niño, é importante destacar que a NOAA atualizou sua metodologia de monitoramento em fevereiro de 2026.

Em fevereiro, o órgão passou a adotar operacionalmente o Índice ONI Relativo (RONI), que considera o aquecimento do Pacífico equatorial em relação à temperatura média dos oceanos tropicais.

A mudança busca descontar a influência do aquecimento generalizado dos oceanos tropicais associado às mudanças climáticas. Por esse motivo, os valores do RONI são inferiores. Enquanto o ONI alcançou 2,5°C no último trimestre, o RONI foi de +2,0°C, uma difernça de meio grau.

O que diz o último boletim da NOAA?

Na atualização divulgada nesta quinta-feira (12), a NOAA confirmou o fortalecimento do El Niño em relação ao mês anterior. As anomalias de TSM ultrapassaram +4,0°C em partes do Pacífico equatorial leste, enquanto o índice Niño 3.4 alcançou +2,5°C. Os índices Niño 3 e Niño 1+2 chegaram a +3,6°C e +4,4°C, respectivamente.

Breve resumo do boletim da NOAA mostrando anomalias de TSM nas regiões de monitoramento (esquerda) e da bolha de água quente a 300 m de profundidade. Créditos: Meteored/Adaptado de NOAA.



Para os próximos meses, a NOAA considera muito provável a persistência de um El Niño forte a muito forte (acima de +2°C) até o trimestre janeiro–março de 2027, com probabilidade superior a 79%. A chance de um evento histórico, definido pela agência como um RONI trimestral igual ou superior a +2,5°C, está em aproximadamente 60% para os trimestres outubro–dezembro e novembro–janeiro.