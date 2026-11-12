Canal de umidade traz elevado risco de chuvas intensas e de temporais para 16 estados
Um canal de umidade se formará na próxima semana, provocando tempestades severas e chuvas volumosas entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Há risco de chuvas de até 300 mm, rajadas de vento intensas e outros fenômenos meteorológicos mais extremos.
Ao longo do próximo Domingo (15), uma região de baixa pressão se deslocará entre a região Sul e Sudeste do Brasil, causando pancadas de chuva e, eventualmente, se transformando em um ciclone na costa do Sudeste. No entanto, o ciclone em si não deve causar grandes tempestades sobre o país: O maior efeito que este sistema trará para o Brasil será secundário, após sua formação.
Esse sistema como um todo começará a impulsionar a formação de chuvas mais intensas e tempestades severas sobre o país já na segunda-feira (16), e continuará atuando ao longo dos dias seguintes.
Como é possível observar na imagem acima, o canal de umidade (um rio atmosférico) se formará no rastro da frente fria associada ao ciclone extratropical. Ele atravessará grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, e será capaz de impulsionar a formação de tempestades e chuvas volumosas sobre grande parte do Brasil ao longo da semana que vem.
Podemos listar um total de 16 estados que serão afetados pelo canal de umidade ao longo da semana que vem, , que compreendem grande parte do Brasil:
- Região Nordeste: Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí;
- Região Norte: Tocantins, sul do Pará, Amazonas, sul de Roraima, Acre e Rondônia
- Região Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;
- Região Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo
- Região Sul: Norte do Paraná
Todos esses estados serão afetados pelo corredor de umidade, mas o grande destaque fica para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde os maiores acumulados de chuva serão registrados.
Acumulados totais podem chegar a 300 mm de chuva
De acordo com as últimas previsões, estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso registrarão chuvas torrenciais com acumulados altíssimos, que excedem os 200 mm e podem chegar a até 300 mm totais ao longo da semana que vem. Isso traz riscos de uma série de transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.
Além disso, as tempestades podem ser localmente muito intensas, trazendo rajadas de vento fortes que podem chegar a 100 km/h e descargas elétricas (raios). Essa situação traz riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em equipamentos elétricos, queda de árvores e objetos altos e outros prejuízos.
Como resultado da atuação desse canal de umidade, os acumulados totais de chuva permanecerão muito acima da média em grande parte do país ao longo da semana que vem, como é possível observar na imagem abaixo; No entanto, em parte da região Norte, as chuvas continuam com volumes mais baixos do que o normal.
Em parte, esse comportamento está alinhado com os efeitos climáticos esperados pela atuação do El Niño, que está se intensificando ao longo do Oceano Pacífico Equatorial: O fenômeno tende a impulsionar a formação de chuvas e tempestades severas no centro-sul do país e a reduzir os acumulados totais de chuva em partes do Norte e do Nordeste.
Isso significa que esses efeitos climáticos continuarão se intensificando ao longo dos próximos meses, e o verão de 2027 pode se mostrar particularmente chuvoso em boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso ocasionará grandes transtornos para a população até meados de 2027.