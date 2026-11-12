Canal de umidade traz elevado risco de chuvas intensas e de temporais para 16 estados

Um canal de umidade se formará na próxima semana, provocando tempestades severas e chuvas volumosas entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Há risco de chuvas de até 300 mm, rajadas de vento intensas e outros fenômenos meteorológicos mais extremos.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva na terça-feira mostra a formação de um ciclone e sua frente fria associada. Nos dias seguintes, o sistema organizará um canal de umidade.

Ao longo do próximo Domingo (15), uma região de baixa pressão se deslocará entre a região Sul e Sudeste do Brasil, causando pancadas de chuva e, eventualmente, se transformando em um ciclone na costa do Sudeste. No entanto, o ciclone em si não deve causar grandes tempestades sobre o país: O maior efeito que este sistema trará para o Brasil será secundário, após sua formação.

Conforme o ciclone se afasta em direção ao Oceano Atlântico, a atuação de sua frente fria sobre o Brasil ajudará a organizar a circulação de ventos e umidade , ocasionando a formação de um canal de umidade que alimentará a formação de tempestades severas em grande parte do país.

Esse sistema como um todo começará a impulsionar a formação de chuvas mais intensas e tempestades severas sobre o país já na segunda-feira (16), e continuará atuando ao longo dos dias seguintes.

Previsão de Rios Atmosféricos no início da quarta-feira mostra a formação de um canal de umidade entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, impulsionando chuvas.

Como é possível observar na imagem acima, o canal de umidade (um rio atmosférico) se formará no rastro da frente fria associada ao ciclone extratropical. Ele atravessará grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, e será capaz de impulsionar a formação de tempestades e chuvas volumosas sobre grande parte do Brasil ao longo da semana que vem.

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Podemos listar um total de 16 estados que serão afetados pelo canal de umidade ao longo da semana que vem, , que compreendem grande parte do Brasil:

Região Nordeste: Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí;

Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí; Região Norte: Tocantins, sul do Pará, Amazonas, sul de Roraima, Acre e Rondônia

Tocantins, sul do Pará, Amazonas, sul de Roraima, Acre e Rondônia Região Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal;

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal; Região Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Região Sul: Norte do Paraná

Todos esses estados serão afetados pelo corredor de umidade, mas o grande destaque fica para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde os maiores acumulados de chuva serão registrados.

Acumulados totais podem chegar a 300 mm de chuva

De acordo com as últimas previsões, estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso registrarão chuvas torrenciais com acumulados altíssimos, que excedem os 200 mm e podem chegar a até 300 mm totais ao longo da semana que vem. Isso traz riscos de uma série de transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Previsão de acumulados totais até o início do outro domingo (dia 22) mostra regiões que serão mais afetadas pela chuva ao longo da semana que vem, com destaque para Sudeste e Centro-Oeste.

Além disso, as tempestades podem ser localmente muito intensas, trazendo rajadas de vento fortes que podem chegar a 100 km/h e descargas elétricas (raios). Essa situação traz riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em equipamentos elétricos, queda de árvores e objetos altos e outros prejuízos.

A intensidade das tempestades também favorece a ocorrência de fenômenos mais extremos: não se exclui a possibilidade de micro explosões e tornados isolados.

Como resultado da atuação desse canal de umidade, os acumulados totais de chuva permanecerão muito acima da média em grande parte do país ao longo da semana que vem, como é possível observar na imagem abaixo; No entanto, em parte da região Norte, as chuvas continuam com volumes mais baixos do que o normal.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 16 e 23 de Novembro mostra que grande parte do Brasil registrará acumulados mais volumosos do que o normal, exceto o Norte do país.

Em parte, esse comportamento está alinhado com os efeitos climáticos esperados pela atuação do El Niño, que está se intensificando ao longo do Oceano Pacífico Equatorial: O fenômeno tende a impulsionar a formação de chuvas e tempestades severas no centro-sul do país e a reduzir os acumulados totais de chuva em partes do Norte e do Nordeste.

Isso significa que esses efeitos climáticos continuarão se intensificando ao longo dos próximos meses, e o verão de 2027 pode se mostrar particularmente chuvoso em boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso ocasionará grandes transtornos para a população até meados de 2027.