Alertas de chuva se espalham pelo Brasil e podem acumular até 200 mm; confira

Ciclone, frente fria, instabilidades e chuva: assim serão os próximos dias em todo o território nacional. As precipitações vão ganhar força e afetar diversos estados, com previsões indicando risco de acumulados próximos a 200 mm e gerando alertas meteorológicos.

Nas próximas 72 horas, as instabilidades voltam a ganhar destaque em boa parte do país, com exceção inicial da Região Sul. Em contrapartida, no domingo (15), o tempo muda no Sul com o retorno das precipitações.

No início da próxima semana, entre segunda (16) e terça-feira (17), a expectativa é de formação de um ciclone nas proximidades do Sul do país. A presença dessa baixa pressão auxilia na formação de um canal de umidade. Todos esses ingredientes vão provocar chuvas intensas e tempestades em parte do território nacional, com destaque para o Centro-Norte, onde há previsão de volumes superiores a 200 mm.

Tempestades se espalham pelo Brasil no fim de semana

A previsão para esta sexta-feira (13) ainda mostra que, sobre a Região Sul e o Nordeste, o tempo fica mais estável, com predomínio de sol e calor. Diferentemente do que está sendo previsto para o Sudeste, o Centro-Oeste e boa parte da Região Norte, onde a nebulosidade permanece durante todo o dia.

A previsão destaca o leste do Sudeste, com riscos elevados de chvuas intensas nesta sexta-feira (13).

Durante a tarde, há riscos de chuvas intensas no leste do Sudeste, no interior do Centro-Oeste e em pontos da Região Norte. Há elevado potencial para transtornos, pois as precipitações virão acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.

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O sábado (14) será um dia para aproveitar o sol no Sul do Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, partes do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, em diversos pontos do Nordeste e no norte do Pará.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde deste sábado (14). Previsão é de sol entre nuvens em partes do Brasil.

Enquanto isso, as instabilidades vão ficar restritas à faixa entre o norte do Espírito Santo, a divisa entre Minas Gerais e a Bahia, o norte de Goiás, o Tocantins, o sul do Pará, o Mato Grosso, Rondônia e o Acre. Todas as localidades citadas estão sob risco de chuvas intensas e temporais na tarde deste sábado (14).

As precipitações vão ganhar destaque no domingo (15). Com o aumento da intensidade de um corredor de umidade, áreas que estavam com tempo firme no dia anterior têm previsão de registrar mudanças bruscas no tempo, caso da Região Sul, do Sudeste e de Mato Grosso do Sul.

Mapa mostra áreas onde se concentram as maiores chances de temporais na tarde de domingo (15).

Os riscos de tempestades severas, com potencial para transtornos como alagamentos, transbordamento de rios e corte no fornecimento de energia elétrica, são elevados em todos os estados dessas regiões.

Sobre o Nordeste, chuvas volumosas também são esperadas em parte da região, atingindo a Bahia, Sergipe, Alagoas, o sul do Piauí e do Maranhão, trazendo um pequeno alívio aos moradores.

Segunda quinzena de novembro se inicia com temporais

A segunda quinzena de novembro começa com temporais espalhados por todo o território nacional. A tarde de segunda-feira (16) traz o aumento da intensidade do canal de umidade, organizado pelo início da formação de um ciclone. Com isso, o Sudeste e o Centro-Oeste serão os mais afetados pelas chuvas intensas do dia.

Corredor de umidade atua sobre o Brasil, aumentando o potencial de tempestades e chuvas volumosas.

Há alertas ativos para o Norte e o Nordeste, que têm previsão de temporais localizados, com destaque para o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA). Alguns municípios do leste e sul do Pará, além do litoral do Ceará, também entram na lista de atenção.

Na terça-feira (17), a situação se agrava, pois o ciclone estará consolidado e sua frente fria começa a atuar sobre o país. Com isso, o corredor de umidade ganha força, provocando precipitações persistentes e elevando os riscos de tempestades severas sobre o Sul do Brasil.

As chuvas permanecem intensas no decorrer de terça-feira (17) sobre o Centro-Oeste, o Sudeste e a Bahia. Caso isso se concretize, os riscos de transtornos para os moradores de boa parte do Brasil serão muito altos.

Entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), os acumulados de chuva superam os 200 mm entre a divisa de Goiás e o Tocantins. Ainda sobre o norte de Goiás e de Mato Grosso do Sul, o leste de Mato Grosso, o sul do Maranhão, o oeste do Piauí e o sul da Bahia, os volumes previstos estão acima dos 100 mm.

Chuva acumulada entre sexta (13) e terça-feira (17) supera os 200 mm.

Em grande parte do Sul e do Sudeste do Brasil, apesar da previsão de tempestades e chuvas fortes, os acumulados serão moderados, variando entre 10 mm e 60 mm. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e no norte do Espírito Santo, as precipitações chegam mais volumosas, aproximando-se dos 90 mm.