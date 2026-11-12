Quase 200 km de tubulação no deserto do Atacama para levar água do Pacífico a 4.400 m de altitude
Uma gigantesca infraestrutura de bombeamento levará água dessalinizada do Oceano Pacífico até um empreendimento de mineração nos Andes, atravessando um dos lugares mais áridos do planeta.
Esta iniciativa pertence à Companhia Mineradora Doña Inés de Collahuasi e faz parte do projeto C20+, um investimento destinado a reforçar e prolongar a atividade de uma das principais operações de mineração do Chile.
O trajeto começa em Puerto Patache, na Região de Tarapacá, junto ao Oceano Pacífico. No local, está previsto um projeto de uma usina dessalinizadora que permitirá transformar a água do mar em água adequada para os processos industriais da mina.
A dimensão da obra não está apenas em sua extensão, mas também em seu sistema de cinco estações de bombeamento, responsáveis por impulsionar a água ao longo do trajeto.
Uma infraestrutura que recupera energia
Elevar a água a uma altitude tão elevada exige um consumo energético significativo. Por esse motivo, o projeto incorpora uma solução para aproveitar parte da energia associada ao próprio movimento da água.
Trata-se de uma turbina Pelton, que permitirá recuperar energia aproveitando a diferença de altura entre as instalações. Esse sistema transforma parte da energia hidráulica disponível em eletricidade e contribui para melhorar a eficiência energética do conjunto.
O projeto também inclui instalações elétricas e sistemas de controle para garantir o funcionamento das estações de bombeamento. Não se trata, portanto, de uma simples condução de água, mas sim de um sistema complexo de captação, tratamento, recalque, armazenamento e distribuição.
Por que querem levar água do Pacífico até uma mina?
O objetivo principal é reduzir a dependência de fontes continentais de água doce em uma região onde esse recurso é especialmente escasso. A mineração de cobre necessita de grandes quantidades de água para diferentes etapas da produção, entre elas o processamento do minério.
Tradicionalmente, parte dessa demanda tem sido suprida por meio de águas superficiais e subterrâneas, recursos que também são essenciais para os ecossistemas e as comunidades locais.
Uma obra de engenharia com controvérsias
A construção de grandes usinas dessalinizadoras e suas infraestruturas associadas apresenta desafios que vão além da engenharia.
Na região de Punta Patache, organizações e comunidades costeiras expressaram preocupação com os possíveis efeitos sobre os ecossistemas e as atividades tradicionais ligadas ao mar.
O conflito se intensificou em 15 de maio de 2026, quando o Segundo Tribunal Ambiental do Chile acatou uma reclamação apresentada por associações indígenas de Caleta Chanavaya e anulou a resolução ambiental favorável ao projeto de desenvolvimento de Collahuasi.
A sentença determinou que o Serviço de Avaliação Ambiental revisasse, novamente, determinados aspectos relacionados às comunidades do entorno e aos possíveis impactos sobre o meio marinho.
A tubulação de 195 quilômetros já está funcionando?
A construção do sistema de bombeamento começou há vários anos e avançou com a instalação das tubulações e das estações de bombeamento.
Em abril de 2026, a empresa Techint informou que havia concluído as obras de bombeamento. No entanto, é importante distinguir entre a conclusão das infraestruturas de transporte e o funcionamento de todo o projeto em plena capacidade.
A obra de Collahuasi representa um dos grandes desafios de engenharia hidráulica no norte do Chile.