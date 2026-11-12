Quase 200 km de tubulação no deserto do Atacama para levar água do Pacífico a 4.400 m de altitude

Uma gigantesca infraestrutura de bombeamento levará água dessalinizada do Oceano Pacífico até um empreendimento de mineração nos Andes, atravessando um dos lugares mais áridos do planeta.

A colossal usina de dessalinização faz parte do mesmo projeto. Fonte: Diariouno

Esta iniciativa pertence à Companhia Mineradora Doña Inés de Collahuasi e faz parte do projeto C20+, um investimento destinado a reforçar e prolongar a atividade de uma das principais operações de mineração do Chile.

O trajeto começa em Puerto Patache, na Região de Tarapacá, junto ao Oceano Pacífico. No local, está previsto um projeto de uma usina dessalinizadora que permitirá transformar a água do mar em água adequada para os processos industriais da mina.

A dimensão da obra não está apenas em sua extensão, mas também em seu sistema de cinco estações de bombeamento, responsáveis por impulsionar a água ao longo do trajeto.

Uma infraestrutura que recupera energia

Elevar a água a uma altitude tão elevada exige um consumo energético significativo. Por esse motivo, o projeto incorpora uma solução para aproveitar parte da energia associada ao próprio movimento da água.

Hay un proyecto para una mina gigantesca en la cordillera de Santiago, Minera Los Bronces. Sabes qué tanto afecta la minería ? Mira 21 años de la minera Collahuasi en Atacama https://t.co/Ek0b3RHcfS — eugenioquintana (@eugenioquintana) March 8, 2022

Trata-se de uma turbina Pelton, que permitirá recuperar energia aproveitando a diferença de altura entre as instalações. Esse sistema transforma parte da energia hidráulica disponível em eletricidade e contribui para melhorar a eficiência energética do conjunto.

O projeto também inclui instalações elétricas e sistemas de controle para garantir o funcionamento das estações de bombeamento. Não se trata, portanto, de uma simples condução de água, mas sim de um sistema complexo de captação, tratamento, recalque, armazenamento e distribuição.

Por que querem levar água do Pacífico até uma mina?

O objetivo principal é reduzir a dependência de fontes continentais de água doce em uma região onde esse recurso é especialmente escasso. A mineração de cobre necessita de grandes quantidades de água para diferentes etapas da produção, entre elas o processamento do minério.

Uma obra de dimensões espetaculares. Crédito: Diariouno.

Tradicionalmente, parte dessa demanda tem sido suprida por meio de águas superficiais e subterrâneas, recursos que também são essenciais para os ecossistemas e as comunidades locais.

Uma obra de engenharia com controvérsias

A construção de grandes usinas dessalinizadoras e suas infraestruturas associadas apresenta desafios que vão além da engenharia.

Na região de Punta Patache, organizações e comunidades costeiras expressaram preocupação com os possíveis efeitos sobre os ecossistemas e as atividades tradicionais ligadas ao mar.

O conflito se intensificou em 15 de maio de 2026, quando o Segundo Tribunal Ambiental do Chile acatou uma reclamação apresentada por associações indígenas de Caleta Chanavaya e anulou a resolução ambiental favorável ao projeto de desenvolvimento de Collahuasi.

A sentença determinou que o Serviço de Avaliação Ambiental revisasse, novamente, determinados aspectos relacionados às comunidades do entorno e aos possíveis impactos sobre o meio marinho.

A tubulação de 195 quilômetros já está funcionando?

A construção do sistema de bombeamento começou há vários anos e avançou com a instalação das tubulações e das estações de bombeamento.

Uma tubulação que se estende por mais de 100 quilômetros no deserto. Crédito: Diariouno.

Em abril de 2026, a empresa Techint informou que havia concluído as obras de bombeamento. No entanto, é importante distinguir entre a conclusão das infraestruturas de transporte e o funcionamento de todo o projeto em plena capacidade.

A obra de Collahuasi representa um dos grandes desafios de engenharia hidráulica no norte do Chile.