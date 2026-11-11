Chuvas aumentam no Sudeste e há risco de tempestades para todo o estado de SP; confira

Áreas de instabilidade voltam a se espalhar pela Região Sudeste do Brasil nesta quinta-feira (12), com risco de temporais com pancadas de chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento. Veja mais detalhes aqui.

Nesta quinta-feira (12), a atuação de um cavado atmosférico (baixa pressão) no interior do continente, juntamente com a disponibilidade de umidade e o calor, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade e o aumento das pancadas de chuva na Região Sudeste.

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Essas pancadas podem ocorrer com até forte intensidade e vir acompanhadas por temporais isolados com raios e rajadas de vento em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Veja abaixo as áreas em risco.

Pancadas de chuva se espalham pelo Sudeste nesta quinta

As pancadas de chuva voltam a ganhar força na Região Sudeste nesta quinta-feira (12) sobre o estado de São Paulo, o centro-sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro. Mas vale destacar que não significa que a chuva será bem distribuída e que choverá em todas as localidades. Pode acontecer uma chuva mais forte em uma localidade e em outra áreas próxima chover muito pouco ou nada.



O dia já começa com variação de nebulosidade e condições para chuvas de intensidade moderada a pontualmente intensa com trovoadas especialmente no leste do estado de São Paulo, nas regiões de Campinas, da Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para esta quinta-feira (12), às 11h à esquerda e para as 16h à direita.

Ao longo da tarde, as áreas de instabilidades ganham força e se formam também nas demais regiões paulistas, bem como no centro-sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro.

Nessas áreas haverá condições para pancadas de chuva de forte intensidade e tempestades que podem pontualmente ser intensas e com muitos raios, além de risco potencial para rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Não se descarta também eventual queda de granizo.

À noite ainda podem ocorrer pancadas de chuva com risco de trovoadas no Triângulo Mineiro e em áreas do interior de Minas Gerais, além do oeste, leste e Região Metropolitana de São Paulo.

Previsão de densidade de raios para a quinta-feira (12), às 12h à esquerda e para as 15h à direita.

Na capital paulista, o dia terá céu parcialmente encoberto, com sol aparecendo entre muitas nuvens, e até vai começar com tempo mais firme, mas entre a tarde e a noite há chance de pancadas de chuva moderadas a fortes acompanhadas por temporais.

Na capital fluminense, o dia começa com sol entre poucas nuvens e tempo firme, mas entre meados da tarde e início da noite há possibilidade de pancadas rápidas e passageiras com trovoadas isoladas.

Em Belo Horizonte, a quinta-feira (12) será de céu parcialmente nublado e não se descarta alguma pancada isolada e passageira no período da tarde.

Mas e como vai ficar o tempo no Sudeste nos próximos dias? A tendência da previsão indica que ainda teremos condições para pancadas de moderada a forte intensidade e trovoadas no leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba, e nos demais estados do Sudeste na sexta-feira (13). No fim de semana, a nebulosidade tende a diminuir e as chuvas reduzem em grande parte do Sudeste.

A tendência indica possibilidade de pancadas de chuva ainda nesta sexta (13) no leste de SP, em MG (principalmente no leste), RJ e ES.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.