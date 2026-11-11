Viagens de bem-estar faturam US$ 890 bilhões no mundo após pandemia

Levantamentos de preferências turísticas realizados em 2024 comprovaram que o público prioriza roteiros ambientais e descanso autêntico em vez de programações aceleradas e sobrecarregadas de passeios comerciais.

Análise revela como o silêncio e o contato com a natureza transformam viagens em experiências terapêuticas. Foto: Magnific

A busca por viagens focadas em saúde e equilíbrio mental ganhou novo fôlego no cenário pós-pandemia da covid-19. Cada vez mais pessoas planejam seus períodos de folga com a intenção direta de cuidar do bem-estar e desacelerar a rotina.

Essa transformação comportamental deixou de ser temporária e passou a movimentar cifras expressivas globalmente. Ao mesmo tempo, o setor turístico ajusta serviços para atender a um público que procura experiências restauradoras e contato direto com o meio ambiente.

A consolidação de um mercado bilionário

De acordo com o Global Wellness Institute, o turismo de bem-estar envolve deslocamentos focados em manter ou melhorar a condição física e mental do viajante. Essa categoria ganhou espaço nas preferências do público e passou a ser amplamente avaliada pela comunidade acadêmica nos últimos anos.

Cachoeira em Visconde de Mauá, no RJ. Foto: Reprodução/ Portal Visconde de Mauá

Um estudo divulgado em 2024 pela revista científica Economist apontou que o turismo superou o papel restrito de consumo financeiro. A prática passou a dialogar com a qualidade de vida, a recuperação individual e a satisfação pessoal após os impactos do isolamento.

Pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP analisaram os números do segmento no podcast Ciência do Turismo. Segundo os dados apresentados pela universidade, a área movimentou cerca de US$ 890 bilhões ao longo de 2024.

A dimensão econômica impressiona pelos índices gerais do setor. Conforme divulgado pela instituição, “o segmento representou 8,3% de todas as viagens turísticas e 17,6% dos gastos turísticos mundiais”, demonstrando a força estrutural desse padrão de consumo.

O potencial dos destinos brasileiros

No Brasil, o cenário combina interesse espontâneo dos viajantes e diretrizes públicas organizadas. O Plano Nacional de Turismo 2024-2027, elaborado pelo Ministério do Turismo, enfatiza as vantagens dos seis biomas do país, praias, montanhas e patrimônio cultural como atrativos propícios ao descanso.

Pesquisas realizadas em 2024 reforçam a existência de demanda ativa. Enquanto 20% dos participantes citaram saúde e bem-estar como prioridades de viagem, 27% manifestaram preferência por roteiros voltados à natureza e ao ecoturismo.

Regiões como a Serra da Cantareira, a Serra da Mantiqueira e as estâncias hidrominerais de São Paulo e Minas Gerais aparecem como exemplos viáveis de aplicação do modelo. Para os pesquisadores da USP, contudo, o desenvolvimento dessas áreas dispensa grandes estruturas de hospedagem.

“Em muitos casos o diferencial pode estar justamente na pequena escala, no silêncio, na natureza, na gastronomia local, na hospitalidade, na caminhada, no contato com comunidades e na possibilidade de desacelerar”, destaca a análise da universidade.

O clima de Águas de Lindóia, interior de SP, é bastante agradável, com altitude média de 945 metros em relação ao nível do mar. Foto: Reprodução/ São Paulo City

A proposta central do segmento supera a lógica de encarar o lazer apenas como uma pausa passageira na rotina de quem está sobrecarregado. A verdadeira meta desse modelo consiste em planejar roteiros que façam o visitante retornar transformado para sua realidade.