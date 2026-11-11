Viagens de bem-estar faturam US$ 890 bilhões no mundo após pandemia
Levantamentos de preferências turísticas realizados em 2024 comprovaram que o público prioriza roteiros ambientais e descanso autêntico em vez de programações aceleradas e sobrecarregadas de passeios comerciais.
A busca por viagens focadas em saúde e equilíbrio mental ganhou novo fôlego no cenário pós-pandemia da covid-19. Cada vez mais pessoas planejam seus períodos de folga com a intenção direta de cuidar do bem-estar e desacelerar a rotina.
Essa transformação comportamental deixou de ser temporária e passou a movimentar cifras expressivas globalmente. Ao mesmo tempo, o setor turístico ajusta serviços para atender a um público que procura experiências restauradoras e contato direto com o meio ambiente.
A consolidação de um mercado bilionário
De acordo com o Global Wellness Institute, o turismo de bem-estar envolve deslocamentos focados em manter ou melhorar a condição física e mental do viajante. Essa categoria ganhou espaço nas preferências do público e passou a ser amplamente avaliada pela comunidade acadêmica nos últimos anos.
Um estudo divulgado em 2024 pela revista científica Economist apontou que o turismo superou o papel restrito de consumo financeiro. A prática passou a dialogar com a qualidade de vida, a recuperação individual e a satisfação pessoal após os impactos do isolamento.
Pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP analisaram os números do segmento no podcast Ciência do Turismo. Segundo os dados apresentados pela universidade, a área movimentou cerca de US$ 890 bilhões ao longo de 2024.
A dimensão econômica impressiona pelos índices gerais do setor. Conforme divulgado pela instituição, “o segmento representou 8,3% de todas as viagens turísticas e 17,6% dos gastos turísticos mundiais”, demonstrando a força estrutural desse padrão de consumo.
O potencial dos destinos brasileiros
No Brasil, o cenário combina interesse espontâneo dos viajantes e diretrizes públicas organizadas. O Plano Nacional de Turismo 2024-2027, elaborado pelo Ministério do Turismo, enfatiza as vantagens dos seis biomas do país, praias, montanhas e patrimônio cultural como atrativos propícios ao descanso.
Regiões como a Serra da Cantareira, a Serra da Mantiqueira e as estâncias hidrominerais de São Paulo e Minas Gerais aparecem como exemplos viáveis de aplicação do modelo. Para os pesquisadores da USP, contudo, o desenvolvimento dessas áreas dispensa grandes estruturas de hospedagem.
“Em muitos casos o diferencial pode estar justamente na pequena escala, no silêncio, na natureza, na gastronomia local, na hospitalidade, na caminhada, no contato com comunidades e na possibilidade de desacelerar”, destaca a análise da universidade.
A proposta central do segmento supera a lógica de encarar o lazer apenas como uma pausa passageira na rotina de quem está sobrecarregado. A verdadeira meta desse modelo consiste em planejar roteiros que façam o visitante retornar transformado para sua realidade.
Referência da notícia
Cinderela Caldeira. (2026). Muito além do descanso, o crescimento do turismo de bem-estar após a pandemia.