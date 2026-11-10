Chuva avança sobre áreas de soja do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia

Novas pancadas mantêm a possibilidade de reposição de água nas áreas de soja entre Tocantins e Bahia. Após volumes elevados no oeste baiano, a chuva segue irregular e tende a diminuir em parte da região na sexta-feira.

A chuva segue prevista nesta semana em áreas de soja do Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. A sequência pode melhorar as condições para a implantação das lavouras, mas a distribuição permanece desigual. No oeste baiano, já foram registrados mais de 100 mm entre a manhã de segunda-feira (9) e a manhã desta terça-feira (10), enquanto novas pancadas continuam previstas nos próximos dias.

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A chuva encontra lavouras em uma fase que depende da reposição de água no solo. O boletim agrícola divulgado em 4 de novembro pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) descrevia recuperação hídrica ainda parcial e calor persistente nessa faixa produtora. O benefício das chuvas recentes depende da infiltração e da continuidade da oferta de água.

Oeste baiano recebe chuva volumosa e mantém novas pancadas

Entre as 9h do dia 9 e as 9h do dia 10, os registros divulgados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chegaram a 123,4 mm em Formosa do Rio Preto, 118,8 mm em São Desidério e 117,6 mm em Luís Eduardo Magalhães. São registros pontuais, sem representar uma lâmina uniforme sobre toda a região.

Previsão probabilidade de chuva para quarta-feira (11), com pancadas no oeste da Bahia e em áreas do Tocantins, Maranhão e Piauí.

Para quarta-feira (11), continuam previstas pancadas no oeste e sudoeste da Bahia. Na quinta-feira (12), também há possibilidade de chuva nessas áreas e na região do São Francisco. Para a soja, interessa o umedecimento da camada das sementes e a disponibilidade hídrica após a germinação. Onde a chuva foi mais intensa, porém, o excesso momentâneo de água pode interromper a semeadura e limitar o trânsito de máquinas até que o solo volte a oferecer condições de trabalho.

Pancadas continuam sobre a faixa produtora até quinta-feira

Na quarta-feira (11), permanecem condições para chuva no Tocantins, no centro-sul e oeste do Maranhão e em setores do centro-sul e oeste do Piauí. Há possibilidade de pancadas fortes e temporais isolados, favorecidos pelo calor e pela umidade. O benefício varia entre propriedades.

Previsão de chuva próxima ou ligeiramente acima do normal entre 9 e 16 de novembro. Fonte: ECMWF.

A tendência semanal reforça esse contraste. No boletim divulgado em 9 de novembro, os acumulados previstos abrangem todo o intervalo de 9 a 16, incluindo uma parcela do período já transcorrida. São referências semanais, não volumes adicionais a partir desta terça-feira:

Tocantins: acumulados previstos de 20 a 50 mm em áreas do estado, especialmente no oeste, favorecendo a reposição hídrica onde as pancadas se repetirem.

acumulados previstos de em áreas do estado, especialmente no oeste, favorecendo a reposição hídrica onde as pancadas se repetirem. Piauí: entre 30 e 50 mm no centro-oeste no mesmo período; esse valor não deve ser estendido a todo o sul piauiense ou ao Maranhão.

entre no mesmo período; esse valor não deve ser estendido a todo o sul piauiense ou ao Maranhão. Bahia: os maiores volumes semanais passam a se destacar no leste; para a soja do oeste, o foco permanece nas pancadas locais e na água efetivamente infiltrada.

Sexta-feira traz redução das pancadas em parte da região

Na quinta-feira (12), as instabilidades persistem especialmente no sul do Maranhão e do Piauí, enquanto o Tocantins continua sujeito a pancadas irregulares. Na sexta-feira (13), a tendência é de chuva mais isolada no Maranhão e redução da intensidade e da abrangência no Piauí. No oeste baiano, permanecem condições para pancadas localizadas. A transição permite organizar as operações entre os episódios.

Previsão probabilidade de chuva para sexta-feira (13) as 15 h.

Nas áreas recém-semeadas, a sequência precisa sustentar a emergência e o crescimento inicial; onde houve chuva volumosa, a retomada das máquinas depende da drenagem.

A previsão mantém chuva no Tocantins até sexta-feira, mas com irregularidade, enquanto Maranhão e Piauí caminham para pancadas menos abrangentes.