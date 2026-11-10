Nova frente fria chega à Região Sul neste fim de semana; saiba o que esperar

Uma nova frente fria vai se formar e avançar pela Região Sul do Brasil neste fim de semana, especialmente no domingo (15), aumentando o potencial para pancadas de chuva e temporais. Saiba mais aqui.

Nova frente fria vai avançar pela Região Sul do Brasil neste fim de semana, especialmente no domingo (15), aumentando o potencial para pancadas de chuva.

Esta semana começou com predomínio de tempo mais estável na Região Sul do Brasil, e a chuva será escassa ou com volumes bem baixos na grande maioria das localidades.

Até teremos chance de alguma chuva isolada especialmente na porção leste dos três estados entre esta quarta (11) e a quinta-feira (12), porém nada significativo.

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Contudo, o avanço de um novo sistema frontal neste fim de semana vai aumentar as condições para pancadas de chuva e trovoadas em áreas dos três estados da região. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria traz temporais isolados no Sul no fim de semana

Como já comentamos, uma área de baixa pressão no interior do continente pode trazer alguma chance de chuva nesta quarta-feira (11) em áreas do Sul do país, especialmente no interior paranaense, no Grande Oeste catarinense e no Oeste e Noroeste gaúchos, mas serão pancadas de chuvas irregulares e passageiras.

Mas ainda assim há risco para temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento, as quais podem pontualmente passar dos 80 km/h no estado gaúcho. O risco para transtornos é baixo a moderado. Áreas litorâneas do Paraná e de Santa Catarina podem ter chuva devido à circulação.

Novo ciclone vai se formar no fim de semana próximo à costa da Argentina e sua frente fria vai avançar pelo Sul do Brasil levando condições para temporais.

Na quinta-feira (12) áreas de instabilidades ainda podem se formar, especialmente entre a tarde e início da noite, quando atingem especialmente todas as regiões catarinenses, o leste paranaense e o norte gaúcho, trazendo condições para a formação de temporais bem isolados com pancadas de chuva moderada a pontualmente intensa e rajadas de vento nestas áreas. O risco é baixo a moderado para transtornos.

Contudo, é no fim de semana que as chuvas aumentam e se espalham mais pela região. Ao longo da sexta-feira (13) teremos o processo de formação de um novo ciclone próximo à costa da Argentina, e a frente fria associada a este sistema vai conseguir avançar pelo Sul do Brasil no domingo (15).

No sábado (14), o avanço do sistema frontal pelo oceano já pode deixar o tempo mais instável na Região Sul, com condições para temporais bem isolados em áreas dos três estados a qualquer momento do dia.

Previsão de precipitação (mm) para o domingo (15) às 15h à esquerda e às 18h à direita.

Mas no domingo (15) as chuvas se espalham mais. A partir da tarde as instabilidades ganham força pela aproximação da frente fria e são esperadas chuvas moderadas a intensas com risco de temporais e rajadas de vento em todas as regiões dos três estados, até o início da noite. Também não se descarta a queda de granizo.

A capital Curitiba deve ter um domingo (15) com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Florianópolis e Porto Alegre terão céu parcialmente nublado e podem registrar chuvas fracas e rápidas durante o dia.

Previsão de precipitação (mm) para o domingo (15) às 15h à esquerda e às 18h à direita.

E a tendência da previsão indica que o sistema frontal deve manter áreas de instabilidades sobre o Sul do país até o início da segunda-feira (16).

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podemos ter alguma mudança no tempo.