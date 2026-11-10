Alba Mons, o vulcão gigante em Marte que pode ter magma: a sonda europeia ExoMars detectou um possível vazamento de gás

Novas observações de Marte revelaram emissões de cloreto de hidrogênio próximas ao vulcão Alba Mons, sugerindo a possível presença de magma. Os resultados, obtidos pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, indicam que o planeta pode abrigar ambientes semelhantes às fontes hidrotermais da Terra.

Possíveis vazamentos de gás em Alba Mons levantam suspeitas de atividade vulcânica subterrânea em Marte. Crédito: ESA

Marte pode apresentar condições geoquímicas semelhantes às encontradas em sistemas terrestres, ambientes nos quais a circulação de líquidos e gases aquecidos favorece reações químicas. Na Terra, essas regiões sustentam ecossistemas microbianos independentes da luz solar, baseados na quimiossíntese.

Um estudo publicado na revista Science Advances identificou emissões de cloreto de hidrogênio (HCl) nas proximidades do vulcão Alba Mons, em Marte. Os dados foram obtidos pelo orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia (ESA), ao longo de quatro anos marcianos.

As observações revelaram episódios de aumento na concentração do gás, cuja distribuição espacial sugere uma possível origem em sistemas vulcânicos subterrâneos. Essa interpretação levanta a hipótese de que o interior de Marte ainda possa apresentar atividade magmática capaz de liberar gases.

Alba Mons

Alba Mons é um dos maiores vulcões de Marte, localizado na região de Tharsis, no hemisfério norte do planeta. Sua estrutura se estende por aproximadamente 1.600 quilômetros de diâmetro, tornando-o um dos vulcões mais extensos do Sistema Solar em área superficial.

Diferentemente do Olympus Mons, que apresenta elevações e encostas mais íngremes, Alba Mons possui declividades suaves, características associadas a sucessivos derrames de lava ao longo de sua história geológica.

Embora Alba Mons seja considerado um vulcão antigo, pesquisadores investigam a possibilidade de que ainda exista calor residual ou magma em regiões profundas de sua estrutura. A presença de magma subterrâneo poderia indicar que processos geológicos internos continuam ativos.

Gases na atmosfera marciana

O HCl é um composto que pode estar relacionado a processos vulcânicos, mas também pode ser produzido por reações químicas. A localização das emissões chamou a atenção dos pesquisadores por sua possível relação com fraturas geológicas que poderiam facilitar o transporte de gases até a atmosfera.

Localizado na região de Tharsis, Alba Mons é um dos maiores vulcões do Sistema Solar e tem declives mais suaves do que o Olympus Mons. Crédito: NASA

Os pesquisadores identificaram aumento na concentração de HCl em uma região próxima às fissuras de Alba Mons. O gás apareceu de forma localizada e diminuiu até ficar abaixo do limite de detecção dos instrumentos, comportamento compatível com uma liberação episódica.

ExoMars

O ExoMars Trace Gas Orbiter é uma sonda espacial que foi lançada em março de 2016 e posicionada na órbita de Marte em 2018. Sua principal missão é investigar a composição química da atmosfera marciana, especialmente gases presentes em concentrações baixas, como metano e cloreto de hidrogênio.

Para realizar essas medições, o orbitador usa instrumentos espectroscópicos com alta sensibilidade e capazes de identificar moléculas. Essas observações possibilitam determinar variações de concentração, altitude e distribuição geográfica dos compostos.

Fontes hidrotermais e a possibilidade de vida

Fontes hidrotermais são ambientes nos quais a água circula por fraturas nas rochas, é aquecida pelo calor interno do planeta e retorna transportando minerais e compostos químicos dissolvidos. As reações entre água e minerais podem fornecer energia para o metabolismo de microrganismos.

A possível presença de magma sob Alba Mons pode favorecer ambientes hidrotermais potencialmente habitáveis. Crédito: NASA

Em Marte, a possível existência de magma na região de Alba Mons levanta a hipótese de ambientes hidrotermais capazes de manter água líquida. Caso a água interaja com rochas aquecidas, podem ocorrer reações geoquímicas semelhantes às que sustentam ecossistemas microbianos na Terra.