A cidade mineira construída dentro de uma caldeira vulcânica de 35 km de diâmetro; conheça

Uma cidade turística no sul de Minas Gerais se desenvolveu dentro de uma antiga caldeira vulcânica extinta, e é hoje uma das estâncias hidrotermais mais tradicionais do país. Descubra aqui que localidade é esta.

Vista panorâmica do lado leste da cidade a partir da Serra de São Domingos.

Este município mineiro está situado em uma enorme estrutura de origem vulcânica, formada há milhões de anos, que influenciou diretamente a sua paisagem, a composição das rochas, a presença de águas termais e até mesmo o desenvolvimento do turismo local.

Trata-se de Poços de Caldas, um dos principais destinos turísticos do sul de Minas Gerais, localizado a aproximadamente 260 km de São Paulo capital e a 450 km de Belo Horizonte.

Situada a cerca de 1.186 metros de altitude, a cidade tem um clima ameno de montanha, com invernos frios e secos, o que torna a estação ideal para banhos termais, e verões agradáveis com chuvas sazonais. Descubra mais sobre a história da cidade e seus principais atrativos.

A história geológica da cidade

A história geológica de Poços de Caldas está associada ao Complexo Alcalino de Poços de Caldas, uma estrutura de aproximadamente 30 a 35 quilômetros de diâmetro, frequentemente descrita como uma antiga caldeira vulcânica.

Sua história remonta ao período Cretáceo, quando intensos processos de atividade magmática e abatimento do terreno transformaram a região. O magma também se infiltrou em rochas profundas, formando diferentes tipos de rochas alcalinas.

Curiosidade: o nome desta cidade mineira é uma homenagem à cidade termal portuguesa Caldas da Rainha e às fontes usadas como "poços" pelos animais no século 19.

Posteriormente, processos erosivos desgastaram e modificaram a estrutura original, dando origem ao relevo atual, que é marcado por um planalto elevado e serras que delimitam a região.

A origem vulcânica também explica a grande variedade de minerais encontrada na região, incluindo depósitos de bauxita e ocorrências de urânio e de terras raras. E mais: as fraturas nas rochas profundas permitem a circulação de águas subterrâneas, que aquecem e retornam à superfície enriquecidas com certos minerais.

Os atrativos de Poços de Caldas

Seu principal atrativo, obviamente, são as águas termais, com destaque para as Thermas Antônio Carlos, o principal balneário da cidade, que fica em um edifício estilo neoclássico de 1931, oferecendo saunas, banhos sulfurosos e massagens relaxantes.

Um ponto turístico de destaque é o famoso monumento Cristo Redentor, que fica no Parque do Cristo, um mirante localizado no topo da Serra de São Domingos com vista panorâmica da cratera vulcânica. O Parque conta ainda com passeio de quadriciclo, teleférico, mega balanço, lojinhas, cafeteria e mais!

O Recanto Japonês é um jardim temático que reproduz a paisagem oriental em meio à vegetação mineira, com arquitetura e vegetação japonesa, incluindo um lago com carpas.

A Praça Pedro Sanches, no Centro de Poços de Caldas (MG).

Outro ponto turístico é a Fonte dos Amores, um recanto romântico com uma estátua em mármore branco esculpida pelo italiano Giulio Starace em 1929.

Entre as belezas naturais, estão a Cascata das Antas, uma queda de água imponente onde se pode visitar as ruínas da primeira hidrelétrica da cidade; e a Cachoeira Véu das Noivas, uma das belezas naturais mais visitadas, composta por três quedas d'água.

A bela Cachoeira Véu das Noivas, em Poços de Caldas, MG. Crédito: Divulgação.

O ⁩⁦Parque Afonso Junqueira⁩⁦ é um outro atrativo, um grande ⁩⁦parque⁩⁦ urbano muito bem arborizado no centro da cidade, ⁩⁦que destaca-se por seu valor paisagístico e exuberante vegetação, com árvores de grande porte, plantas ornamentais e arbustos variados.

E como já mencionamos anteriormente, a cidade também tem várias fábricas de cristais para visitar e fazer compras, sendo reconhecida pela tradição dos cristais artísticos inspirados na Ilha de Murano.

O monumento do Cristo Redentor possui 30 metros de altura, sendo 14 metros de pedestal e 16 metros de estátua, e oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e das montanhas ao redor. Crédito: Divulgação.

Para quem for à região, há ainda a opção de fazer um roteiro rural, um Circuito que integra propriedades como a Fazenda Irarema e produtores de doces cristalizados.

Além disso, é claro, a gastronomia típica mineira que valoriza queijos, doces e cafés produzidos em solo vulcânico.