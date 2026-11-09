Temporais e tornados dão trégua no Sul, mas chuvas ainda atingem os 3 estados da região; confira

Apesar da previsão de chuvas abaixo da média na Região Sul, chuvas irregulares devem afetar os três estados ao longo da semana, com risco de tempestades isoladas entre quarta (11) e quinta-feira (12).

Após um fim de semana com temporais severos que desencadearam pelo menos dois tornados na região Sul e diversos outros danos, a semana que inicia nesta segunda-feira (9) será de trégua.

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Apesar da previsão de chuvas abaixo da média na maior parte da região, o modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica previsão de chuva para os três estados. A maior parte das chuvas será fraca, mas há risco de tempestades isoladas na segunda metade da semana. Confira os detalhes.

Semana de chuvas abaixo da média

A semana entre 9 e 16 de novembro será de chuvas abaixo da média sobre a região Sul, conforme indica a previsão do modelo ECMWF. No geral, as chuvas previstas para este período devem ser abaixo da média em mais de 50 mm nos três estados, enquanto a convecção deve se concentrar em um canal de umidade entre o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste.

Previsão de anomalia de chuva (mm) para a semana entre 9 e 16 de novembro, segundo o ECMWF.

Chuva abaixo da média, porém, não significa ausência total de chuvas. De fato, os três estados do Sul têm previsão de chuva ao longo da semana, mesmo que os volumes acumulados previstos não sejam muito elevados.

Chuvas irregulares e tempestades isoladas

Ao longo desta segunda-feira (9), as maiores probabilidades de chuva se concentram na faixa leste da região Sul, principalmente no Paraná (litoral norte) e Santa Catarina ao longo do dia, mas também no nordeste do Rio Grande do Sul até à noite.

Na terça-feira (10) as chances de chuva ficam mais restritas à faixa leste de Santa Catarina e do Paraná e, embora as probabilidades sejam maiores do que na segunda, as chuvas previstas para os dois dias são fracas. As chuvas estão relacionadas ao vento soprando de leste devido à circulação de uma alta pressão pós-frontal, que transporta umidade do oceano em direção ao litoral.

Probabilidade de chuva prevista para terça-feira (10), segundo o ECMWF.

Tempestades isoladas estão previstas para a quarta-feira (11), principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sistemas também podem se formar na Região Metropolitana de Porto Alegre até o fim do dia, assim como em áreas do interior de Santa Catarina e no extremo norte do Paraná.

Na quinta-feira (12) as tempestades ganham força sobre uma área mais ampla, e estão previstas ocorrer principalmente sobre o estado paranaense. Contudo, há previsão de tempestades isoladas também no centro-norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Os sistemas mais intensos estão previstos para ocorrer sobre o Paraná, especialmente no nordeste do estado, na fronteira com São Paulo, mas também podem ser relativamente intensos no centro-sul do estado, na divisa com Santa Catarina.

Previsão de tempestades para quinta-feira (12), segundo o ECMWF.

Na sexta-feira (13) tempestades ainda podem ocorrer no centro-leste de Santa Catarina e Paraná, mas com menor potencial de intensidade do que na quinta (12).

Chuvas fracas podem ocorrer desde a metade norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, com maior probabilidade prevista novamente para a faixa leste de Santa Catarina e Paraná.

Previsão de chuva acumulada até o final da sexta-feira (13), segundo o ECMWF.

A chuva acumulada prevista até o final de sexta-feira (13) pode alcançar ou ultrapassar 60 mm no nordeste do Paraná, onde a maior parte da chuva deve se concentrar entre quarta (11) e quinta-feira (12).

Na faixa leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul os volumes previstos variam entre 30 e 50 mm. Em pontos isolados do interior, as chuvas podem alcançar 30 mm, enquanto a maior parte dos três estados deve ter chuvas inferiores a 10 mm.