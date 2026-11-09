Mudanças climáticas afetam 83,6% das regiões turísticas brasileiras, aponta estudo

Pesquisa revela que 301 regiões turísticas do país enfrentaram eventos climáticos extremos entre 2020 e 2025, evidenciando a necessidade de planejamento, prevenção e adaptação para proteger destinos e comunidades locais.

Mudanças climáticas: 83,6% das áreas turísticas estão vulneráveis. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB) revelou que 83,6% das regiões turísticas brasileiras foram afetadas por eventos climáticos extremos entre 2020 e 2025. Das 360 regiões catalogadas pelo Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, 301 registraram ocorrências no período.

Os resultados integram a pesquisa Eventos climáticos extremos no turismo brasileiro: o confronto entre os impactos e as (re)ações, que analisa a exposição dos destinos turísticos às mudanças climáticas e as respostas adotadas pelo setor diante do aumento desses fenômenos.

Segundo Jaqueline Gil, uma das autoras do estudo, os dados demonstram que o turismo brasileiro já enfrenta elevada vulnerabilidade climática. A pesquisadora defende que os eventos extremos deixem de ser tratados como situações excepcionais e passem a integrar permanentemente o planejamento das atividades turísticas.

Eventos extremos avançam mais rápido que medidas de prevenção

Para desenvolver a pesquisa, os especialistas cruzaram informações do Mapa do Turismo Brasileiro com registros do Banco de Dados de Eventos de Emergência, do Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, abrangendo o período de 1990 a 2025.

Das 360 regiões turísticas catalogadas pelo Mapa do Turismo Brasileiro, 301 foram afetadas por eventos climáticos extremos entre os anos de 2020 e 2025. Crédito: Divulgação Folha de Pernambuco

A equipe também examinou quase 100 atas de reuniões do Conselho Nacional de Turismo e mais de 30 documentos relacionados às políticas públicas brasileiras. A análise identificou uma tendência de crescimento dos eventos climáticos extremos nas últimas quatro décadas, sem avanço proporcional das ações preventivas.

Para Jaqueline, cada região turística precisa desenvolver estratégias específicas, considerando suas características ambientais, econômicas e sociais. O objetivo é reduzir os impactos dos fenômenos climáticos sobre visitantes, trabalhadores, empreendimentos e comunidades que dependem da atividade turística.

Expansão do turismo amplia desafios de adaptação

A vulnerabilidade climática ocorre em um momento de crescimento do turismo internacional no Brasil. Em 2025, o país recebeu aproximadamente 9 milhões de visitantes estrangeiros, estabelecendo um recorde histórico de chegadas internacionais.

O resultado representa uma expansão em relação a 2024, quando o setor recuperou o patamar anterior de aproximadamente 6 milhões de turistas internacionais por ano. O aumento das visitações reforça a necessidade de infraestrutura e serviços preparados para condições climáticas adversas.

A vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Fernanda Dornelles, afirma que operadores turísticos já enfrentam os efeitos das mudanças climáticas. Entretanto, as adaptações realizadas individualmente ainda são insuficientes diante da dimensão dos desafios.

Cooperação entre setores é considerada fundamental

Segundo Fernanda, a resposta exige articulação entre empresas, governos, pesquisadores e comunidades locais, substituindo medidas pontuais por estratégias integradas de prevenção e adaptação.

A representante da Abeta também destaca que a adaptação deve alcançar toda a cadeia turística, incluindo a gestão territorial, a conservação ambiental e a proteção das populações responsáveis pela preservação dos destinos.

Para os especialistas, o fortalecimento da governança e o uso de conhecimentos científicos podem tornar o turismo parte das estratégias de conservação ambiental, contribuindo para a resiliência climática e a sustentabilidade econômica das regiões brasileiras.