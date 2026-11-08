A mais bela: com folhas prateadas e flores amarelas, esta planta dá um toque romântico e sofisticado ao seu jardim

Pode ser cultivada no solo ou em vaso. De qualquer forma, atrai todos os olhares com suas cores e sua delicadeza.

Sua floração proporciona uma explosão cromática que contrasta com o tom de suas folhas.

Vê-la em flor é contemplar uma obra de arte da natureza. Suas folhas finamente divididas parecem pequenas samambaias prateadas e suas flores, agrupadas em esferas de um amarelo-dourado intenso, vestem-na de gala.

É a famosa *Acacia baileyana*, uma espécie da família das Fabáceas. É originária do sudeste da Austrália e cresce naturalmente em uma região de Nova Gales do Sul.

Pode se desenvolver como um arbusto grande ou uma pequena árvore, com uma altura entre 5 e 10 metros, caso encontre boas condições. Tem crescimento rápido, embora possa levar de 10 a 20 anos para atingir seu tamanho adulto. Sua copa também pode se estender por vários metros; por isso, é importante considerar seu tamanho final antes de escolher onde plantá-la.

Folhagem e flores como nenhuma outra

Uma das variedades mais deslumbrantes é a *Acacia baileyana* 'Purpurea', cujos brotos jovens apresentam tons violáceos que contrastam com a folhagem cinza-prateada, conferindo-lhe uma presença única.

Os brotos jovens emergem com uma cor púrpura profunda que contrasta com a textura fina e plumosa das pinas maduras.

Mas seu grande encanto surge com a floração. Em nossa região, floresce entre o final do inverno e a primavera, quando os galhos se cobrem de pequenas inflorescências esféricas de cor amarelo-brilhante. As flores se agrupam em cachos e podem ser tão abundantes que chegam a ocultar parcialmente a folhagem.

Boas notícias: é possível cultivar em vaso

Embora não seja uma espécie naturalmente pequena, ela também pode crescer em vaso, especialmente durante os seus primeiros anos. Com uma poda de formação adequada, é possível mantê-la como um arbusto ornamental e controlar a sua estrutura.

É recomendável escolher um recipiente amplo, pesado e com bons orifícios de drenagem. O substrato deve oferecer espaço suficiente para as raízes e permitir que a água escoe sem dificuldade. À medida que a planta crescer, ela precisará de mais espaço e, possivelmente, de um transplante.

Os pompons amarelos destacam-se sobre o fundo violáceo dos ramos, gerando um contraste cromático entre o dourado e o roxo.

A poda é especialmente importante durante os primeiros anos, quando se define a estrutura da planta. Se o objetivo for obter uma árvore, convém manter um eixo principal e remover progressivamente os ramos inferiores para formar um tronco livre.

Se for preferível um arbusto, pode-se favorecer uma estrutura mais ramificada desde a base por meio de uma poda de formação precoce. Em ambos os casos, as intervenções devem ser moderadas.

Originária do sudeste da Austrália, esta variedade se adapta muito bem a climas temperados.

O melhor momento para podá-la é após a floração. Podem-se remover galhos secos, danificados, cruzados ou mal posicionados, e encurtar levemente os brotos que alterem a silhueta. Podas drásticas em exemplares adultos não são recomendáveis: as acácias costumam reagir mal a cortes intensos em madeira velha.

Sol, solo e irrigação: três condições fundamentais

Precisa de muita luz. O ideal é colocá-la a pleno sol, em um local protegido de ventos fortes que possam danificar seus galhos.

O solo deve ser solto, preferencialmente arenoso, e permitir que a água drene com facilidade. Tolera diferentes tipos de solo, mas o encharcamento persistente pode prejudicar seriamente as suas raízes.

Durante a fase de estabelecimento, são necessárias regas regulares. Uma vez desenvolvida, a planta tolera certa seca; por isso, é recomendável deixar o substrato secar parcialmente entre as regas. Em vasos, é preciso ter mais atenção, pois o substrato perde umidade mais rapidamente.

A *Acacia baileyana* recompensa os cuidados com uma arquitetura leve, uma folhagem delicada e uma floração capaz de iluminar todo o ambiente. Não é uma árvore para plantar e esquecer; porém, com espaço, sol e uma poda bem planejada, torna-se um dos protagonistas do jardim.